Kuuba avaa rajansa matkailulle parin viikon kuluttua – Karibia havittelee nyt turisteja, joille Kaakkois-Aasia pysyy kiinni

Kuuballa on kolme itse kehitettyä koronarokotetta ja yli 90 prosenttia kansasta on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen, mikä mahdollistaa rajojen avaamisen.

Varadero on yksi Kuuban rantaturismin pääkohteista. Maailman tiukimpiin kuulunut sulkutila on pitänyt ulkomaiset matkailijat kuitenkin sieltä poissa jo yli puolitoista vuotta, kuten muualtakin Kuubasta.

Matkailuviranomaiset ovat vahvistaneet, että rajat avataan matkailulle 15. marraskuuta.

– Kymmenen kansainvälistä lentokenttää on valmiina starttiin, josta alkaa asteittainen toipuminen, sanoi Kuuban matkailuministeri Juan Carlos Garcia tiistaina.

Tieto on helpotus kaikille matkailusta elantonsa saaville.

– Kuten kaikki, toivomme parasta, sanoo matkamuistokauppias Fernando Fallas Varaderossa.

Kuuban Varaderoonkin matkailijoita alkaa saapua, kun marraskuun 15. päivänä Kuuba avaat rajansa.

Maailman nopein rokottaja

Kuuba pystyy purkamaan tiukkaa koronasulkuaan, koska se uutistoimisto Reutersin kirjanpidon mukaan on nyt maailman nopein rokottaja yli miljoonan asukkaan valtioiden joukossa.

Saarivaltio päätti pandemian alussa kehittää oman koronarokotteen ja nyt niitä on kolme: Abdala, Soberana-2 ja Soberana-plus. Ne ovat proteiinipohjaisia komponenttirokotteita kuten esimerkiksi Euroopan lääkeviraston arvioitavana oleva yhdysvaltalainen Novavax.

Yli 90 prosenttia kansasta on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen jostakin näistä. Hallitus tavoittelee, että joulukuussa täysin rokotettuja olisi 90 prosenttia väestöstä.

Maailman terveysjärjestö WHO sai kaksi kuubalaisrokotetta viime kuussa arvioitavakseen, mutta se ei ole niistä vielä lausunut. Tilastot kertovat jotain niiden tehosta.

Viime kesän huippulukemista koronaan liittyvät kuolemat ovat vähentyneet yli 80 prosenttia.

Nuoret viettivät aikaa ravintolassa vanhassa Havannassa alkuviikolla.

– Toivotaan, että myös vanha Havanna palaa entiselleen, pohtii tilannetta ravintolansa edessä Ernesto Alejandro Lambrada.

Kuuba ottaa vastaan matkailijat, joilla oman täysi rokotesarja otettuna tai negatiivinen pcr-testi.

Karibia tämän talven Thaimaa?

Kuuballe matkailu on tärkeä tulontuoja.

Ennen pandemiaa vuonna 2019 Kuubassa vieraili yli 4 miljoonaa matkailijaa ja matkailun osuus bruttokansantuotteesta oli yli 10 prosenttia.

Kun pandemia on ainakin suvantovaiheessa, pohjoisen pallonpuoliskon pioneerituristit etsivät lomakohteitaan kiivaasti. Tarjonta Kaakkois-Aasiaan on suppea, koska Aasiassa rajoja on avattu ja matkailua helpotettu hitaammin.

Karibian alueen maat havittelevat tänä talvena juuri niitä eurooppalaisia auringonpalvojia, jotka eivät pääse lentämään tuttuihin kaukolomakohteisiin Aasiassa.

Kuuban edellä esimerkiksi Meksiko, Domikaaninen tasavalta, Jamaika ja Bahamasaaret toivottavat jo koronaterveet ja rokotetut matkailijat rannoilleen.

– Verrattuna naapurimaista esimerkiksi Meksikoon ja Dominikaaniseen tasavaltaan, Kuuba on hieman myöhässä, toteaa Sol Melia -ketjun paikallinen johtaja Francisco Camps.

Sol Melia -hotelliketjun johtaja Francisco Camps toteaa Kuuban avautuvan muita naapureitaan hitaammin matkailulle.

Espanjalaisketju puunaa nyt Kuuban 32 lomahotelliaan kuntoon ennen ensi kuun puolta väliä.

Rajojen avautuminen ei vuoden 2021 matkailutilastoja kuitenkaan ehdi kaunistamaan. Koko tämän vuoden saldoksi Kuubassa arvioidaan vain 300 000 ulkomaista matkailijaa.