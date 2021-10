Turun Pernon kaksoismurhan esitutkinta valmistui – Poliisi: Taustalla oli erimielisyyttä huumekeikan 20 euron bensarahasta

Epäilty on ollut vangittuna pääsiäisestä alkaen. Poliisin mukaan hän on ollut tutkinnan aikana yhteistyöhaluinen.

Poliisi on saanut valmiiksi Turun Pernossa pääsiäislauantaina tapahtuneen kaksoismurhan esitutkinnan.

Poliisi epäilee 27-vuotiasta kouvolalaismiestä kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä. Seuraavaksi asia lähtee syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Kristiina Kontion mukaan kyse on poikkeuksellisen kylmäverisestä tapahtumasarjasta.

– Siitä kertoo paitsi uhrien määrä myös epäillyn määrätietoinen toiminta tapahtumapaikalla. Hän poistui asunnosta vasta kuultuaan poliisiautojen hälytysäänet ja todettuaan, ettei löydä muita asunnossa olijoita, Kontio kertoo poliisin tiedotteessa.

Epäilty surmasi uhrinsa haulikolla. Ennen tekojaan epäilty oli käyttänyt rauhoittavia lääkkeitä sekä muuntohuumetta. Kontion mukaan on mahdollista, että lääkkeiden ja huumeiden yhteiskäyttö selittää miehen väkivaltaista käytöstä.

Esitutkintamateriaalin perusteella poliisi olettaa, että myös asuntoon piiloutuneet henkilöt, 23-vuotias mies ja 49-vuotias nainen, ovat olleet hengenvaarassa.

– Surmattuaan 27-vuotiaan kaverinsa epäilty liikkui tämän asunnossa ladatun aseen kanssa. Hän on kuulusteluissa kuitenkin kiistänyt etsineensä muita asunnossa olleita tai sen, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut surmata heidät, Kontio sanoo.

Rikoskokonaisuus on ollut myös tutkinnallisesti poikkeuksellisen laaja. Esitutkinnan aikana on kertynyt satoja sivuja erilaista kuulustelu- ja oheismateriaalia.

– Teknisen tutkinnan osalta tässä tapauksessa käytettiin verijälkien lähtöalueen määrittämisessä ensimmäistä kertaa Suomessa 3D-tekniikkaa. Rikosprosessiin sinänsä ei ole liittynyt mitään tavallisesta henkirikostutkinnasta poikkeavaa, Kontio sanoo.

Erimielisyys 20 euron velasta

Esitutkinnassa ei ilmennyt selkeää yksittäistä motiivia Pernossa pääsiäisenä tapahtuneille julmille väkivallanteoille. Kontion mukaan epäilty ei myöskään ole kuulusteluissa osannut selittää tekoaan.

– Motiivin taustalla vaikuttaneita taustatekijöitä ovat saattaneet olla epäillyn tausta koulukiusattuna, huumeiden käyttö sekä epäillyn ja 27-vuotiaan miesuhrin välille syntynyt riita ja uhka ystävyyden katkeamisesta.

Miesten välinen erimielisyys johtui 20 euron velasta, joka liittyi huumausaineiden toimittamiseen, käytännössä siis bensarahaan.

– Väkivallanteon motiivit tai taustatekijät voivat olla joskus hyvinkin olemattomia, sanoo Kontio tiedotteessa.

Epäilty on ollut vangittuna huhtikuun alusta alkaen. Syytteen nostamisen alkuperäinen määräpäivä oli heinäkuussa, mutta määräaikaa on siirretty kaksi kertaa, kertoo poliisi.

Suurin syy viivästymiseen on ollut se, että epäilty on ohjattu mielentilatutkimuksiin. Syytteen nostamisen määräpäivä on nyt 23. marraskuuta.

Tapauksen tausta

Poliisin mukaan kouvolalainen mies ampui 3. huhtikuuta aamuyöllä kuoliaaksi Turun Pernossa 27-vuotiaan miehen ja 25-vuotiaan naisen sekä haavoitti teräaseella 29-vuotiasta miestä.

Epäilty oli saapunut tapaamaan kaveriaan, 27-vuotiasta miestä, Pernoon. Edellisenä päivänä miesten välille syntynyt erimielisyys oli muuttunut riidaksi, jonka jälkeen kouvolalaismies ampui hänet.

Esitutkinnan alkuvaiheessa poliisi kertoi, että ampumisen taustalla on epäillyn yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia asioita, joita ei yksityisyyden suojan vuoksi kerrota julkisuuteen.

– Kyse oli pienestä rahasummasta ja ehkä enemmänkin periaatteesta, tutkinnanjohtaja Kristiina Kontio kertoi huhtikuussa.

Tapauksen kulku

Poliisin mukaan epäilty ampui ensin kerrostalon pihalla 27-vuotiasta miestä, joka pakeni sisälle kerrostaloasuntoon.

Pihalle tulivat sillä hetkellä äänten johdattelemina täysin sivulliset, 25-vuotias nainen ja 29-vuotias mies. Epäilty ampui naisen pihalla ja vahingoitti teräaseella miestä.

Epäilty seurasi haavoittamaansa miestä sisälle kerrostaloasuntoon ja ampui uudelleen häntä.

Asunnossa oli vielä kaksi muuta ihmistä tapahtumahetkellä, mutta he eivät loukkaantuneet. Piiloutuneina olleet 23-vuotias mies ja 49-vuotias nainen olivat mahdollisesti vaarassa.

Poliisin mukaan varsinainen teon kohde oli 27-vuotias mies. Ampumisessa kuollut nainen ja haavoittunut mies olivat tekijälle ennestään tuntemattomia.

Poliisi sai epäillyn kiinni pian veritekojen jälkeen kerrostalon ulkopuolella. Hän oli tapahtumahetkellä huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

