Muovinen robotti liikkuu valon avulla ilman koneistoa – suomalaistutkijat ehdollistivat elottoman aineen

Kun vasaralla lyö sormeensa, on seuraavalla kerralla varovainen. Vasara + naula + sormi = mahdollinen kipu. Yhtälöä kutsutaan ehdollistamiseksi. Se on yksi oppimisen yksinkertaisimmista tavoista.

Kun Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijat alkoivat tutkia valoherkkiä materiaaleja, he ottivat mallia biologiasta.

– Oppiminen on älyttömän monimutkainen prosessi. Siihen liittyy aina “sielu” tai tyytyväisyyden tavoitteleminen. Eihän sellaista voi tehdä elottomalla materiaalilla. Aiemmin ajateltiin, että oppiminen liittyy vain aivoihin ja hermoihin, mutta viime aikoina on tajuttu, että kasveillakin on eräänlaisia oppimisprosesseja, sanoo professori Olli Ikkala Aalto-yliopistosta.