Puolustusvoimat käyttää yhä samoja turvavöitä kuorma-autoissaan, vaikka Raaseporin kuolonkolarin jälkeen ne todettiin liian hankaliksi pukea päälle

Onnettomuudessa neljä vuotta sitten kuoli kolme varusmiestä. Onnettomuustutkinnassa selvisi, että he eivät olleet käyttäneet turvavöitä, koska ne on hankala pukea päälle.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Onnettomuustutkintakeskus patisteli vuonna 2018 raportissaan Puolustusvoimia kehitystyöhön turvavöiden käytön helpottamiseksi. Me selvitimme, mitä neljässä vuodessa on tehty.

Armeijan maastokuorma-autojen lavalla on edelleen samat turvavyöt kuin ennen Raaseporin kuolonkolaria. Tätä ihmetteli Emil Nygård, 24, ollessaan kertausharjoituksissa tänä vuonna.

Onnettomuus sattui neljä vuotta sitten lokakuussa Skogbyn vartioimattomassa tasoristeyksessä, kun Puolustusvoimien miehistönkuljetusajoneuvo ja VR:n kiskobussi törmäsivät toisiinsa. Onnettomuudessa kuoli kolme ja loukkaantui viisi varusmiestä, mukaan lukien maastokuorma-auton kuljettaja itse.

Kiskobussin vasen etukulma törmäsi maastokuorma-autoon oikean takapyörän kohdalle. Kuva rekonstruktiosta onnettomuuspaikalla. Kuva: Otkes

Nygård on seurannut tarkkaan neljä vuotta sitten sattuneen Raaseporin onnettomuuden syiden selvittämistä, koska palveli itse samaan aikaan samassa komppaniassa kuin onnettomuudessa olleet varusmiehet.

– Tunsin henkilöitä, jotka olivat mukana onnettomuudessa. Siinä oli samasta saapumiserästä tyyppejä, kertoo Nygård.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan onnettomuuden merkittäviin henkilövahinkoihin vaikutti se, että junaan törmänneessä maastokuorma-autossa olleet varusmiehet eivät käyttäneet turvavöitä.

– Raaseporin tapauksessa yksikään auton lavalla istuneista varusmiehistä ei käyttänyt turvavöitä, kertoi onnettomuutta selvittämässä ollut raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö aiemmin Ylelle.

Otkesin raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan maastokuorma-autoissa on hankala käyttää vöitä, jos varusmiehillä on yllään taisteluvarustus. Kertausharjoituksissa olleen Emil Nygårdin oma kokemus tukee myös tätä.

– Mielestäni niitä lavalla olevia turvavöitä on vaan mahdoton käyttää, jos päällä on taisteluvarustus. Se on liivi, jossa on erilaisia taskuja. Se tekee sinusta isomman. Turvavöiden pituuden säätäminen on silloin hankalaa.

Otkesin mukaan aiemmin olikin yleistä, ettei turvavöitä käytetty maastokuorma-autossa matkustettaessa.

Onnettomuustutkintakeskus antoi onnettomuuden jälkeen Puolustusvoimille suosituksen, että kuorma-auton lavalla käytettäviä turvavöitä kehitetään helpommin käytettäviksi. Kertaamassa ollut Emil Nygård tiesi tämän, siksi hän yllättyi, kun näki samat vyöt lavalla kuin aiemminkin.

– Mielestäni niitä turvavöitä on vain mahdoton käyttää. En usko, että ohje turvavyön käyttämisestä auttaa siihen. Turvavyöt pitäisi vaihtaa johonkin järkevään ratkaisuun.

Puolustusvoimat: nykyiset vyöt ovat markkinoiden turvallisimmat

Puolustusvoimat on tutkinut markkinoilla olevia turvavöitä. Lopputulema oli se, että nykyiset vyöt ovat markkinoiden turvallisimmat – jos ne puetaan päälle.

Puolustusvoimien johtava työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö, majuri Panu Kekoni kertoo heidän tutkineen, miten kuormatilan istuimien käyttöä voitaisiin teknisesti helpottaa.

– Teimme mittavat testaukset. Päädyimme siihen, että jos lähdetään turvallisuus edellä, niin nykyiset vyöt ovat turvallisimpia. Muut testatut vyöt olivat hiukan helpompia käyttää, mutta asenne ratkaisee. Jos turvavöitä ei käytetä, niin mikään vyö ei auta.

Onnettomuuden jälkeen huomiota on kiinnitetty koulutukseen ja ohjeistukseen, että vöitä käytettäisiin maastokuorma-auton lavalla.

– Varmistimme, että jokainen istuimia käyttävä saa koulutuksen ja että sitä valvotaan, kertoo Kekoni.

Raaseporin turman jälkeen palvelusta suorittaville tehtiin opetusvideo. Ruutukaappaus Puolustusvoimien videolta. Kuva: Puolustusvoimat

Raaseporin onnettomuuden jälkeen varusmiespalvelusta suorittaville tehtiin myös opetusvideo, jossa käsitellään turvallista matkustamista maastokuorma-autoissa. Videolla näytetään, miten turvavyö pitää pukea päälle.

Videon kuvissa kuorma-auton lavan pressu on nostettu pois, mutta käytännössä vyö pitää osata pukea päälle lavan hämärässä. Tästä syystä myös ohjeistukseen on kiinnitetty huomiota.

Voi myös kysyä, miksi ihmisiä pitää ylipäätään kuljettaa kuorma-auton lavalla?

– Harjoittelemme toimimista poikkeusoloissa, siksi maastokuorma-autoja käytetään henkilöiden kuljettamiseen, sanoo majuri Kekoni.

Kekonin mukaan vöiden pukemiseen varataan nyt riittävästi aikaa, jotta auto ei lähde liikkeelle ennen kuin kaikki ovat vöissä.

– Niitä ei saa paikalleen yhdellä klikkauksella kuten henkilöautossa, mutta se hankaluus on vaan voitettava. Se on iso vastuu puolustusvoimille.

Lue myös:

Kuljettajan vapauttava tuomio pysyy voimassa Raaseporin tasoristeysonnettomuudessa

Vuosi Raaseporin tasoristeysonnettomuuden jälkeen – uusi "hätänumero" ja neljä muuta asiaa, joihin Raaseporin tasoristeysonnettomuus vaikuttaa