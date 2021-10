Belgiassa laki sallii lasten kurittamisen jopa päiväkodissa – eri Euroopan maissa suhtaudutaan lasten ruumiilliseen kuritukseen hyvin eri tavoin

Suhtautuminen lasten fyysiseen kurittamiseen vaihtelee Euroopan maissa huomattavan paljon. Pohjoismaissa kuritusväkivaltaan suhtaudutaan kaikkein kielteisimmin, kun taas Etelä-Euroopassa sitä suvaitaan eniten.

Keskiviikkona julkaistun Lastensuojelun Keskusliiton tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähes puolet (44 %) suomalaisista vanhemmista on kurittanut lastaan fyysisesti tai henkisesti jollain tavalla.

Useimmista maista ei ole saatavilla vastaavanlaista kattavaa ajantasaista tietoa lasten fyysisen kurittamiseen yleisyydestä ja siihen suhtautumisesta. Tässä jutussa on nostettu esille tuoreita selvityksiä asiasta.

Belgiassa neljännes hyväksyy lapsen piiskaamisen

Ihmisoikeusjärjestöt ja lasten oikeuksia ajavat järjestöt ovat huolissaan siitä, että monet maat ovat yhä haluttomia säätämään täyskieltoa lasten ruumiilliselle kuritukselle.

Autoritaaristen valtioiden ja kehitysmaiden lisäksi täyskieltoa ei ole monissa vauraissa demokratioissakaan. Euroopassa Belgia on yksi esimerkki tästä.

Belgiassa laki ei kiellä lapsen ruumiillista kuritusta kotona tai päivähoidossa. Viime vuonna tehdyn (siirryt toiseen palveluun) tutkimuksen mukaan kurittamiseen suhtaudutaan Belgiassa erittäin sallivasti.

91 prosenttia belgialaisista ajattelee, että vanhemmilla on oikeus rangaista lapsiaan.

38 prosenttia hyväksyy lievän läpsimisen.

25 prosenttia hyväksyy piiskaamisen.

20 prosenttia hyväksyy vakavamman väkivallan, kuten esineellä tai kädellä lyömisen tai kellariin lukitsemisen.

Italiassa neljännes pojista on kokenut väkivaltaa

Belgian tavoin Italia kuuluu EU-maihin, joissa lasten ruumiillista kuritusta ei ole täysin kielletty laissa. Firenzen yliopistossa viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan tämä vaikuttaa selvästi kuritusväkivallan yleisyyteen.

66 prosenttia italialaisista pojista ja 61 prosenttia tytöistä oli kokenut lievää ruumiillista kuritusta.

23 prosenttia pojista ja 12 prosenttia tytöistä oli kokenut vakavampaa väkivaltaa.

Tutkimuksessa kysyttiin lapsilta heidän kokemastaan kurituksesta vastausajankohtaa edeltävän kuukauden aikana.

Lieväksi teoksi laskettiin muun muassa piiskaaminen ja ravistelu. Vakavampaa väkivaltaa oli muun muassa kasvoille lyöminen.

Luvuista huolimatta italialaisista vanhemmista vain harva vastasi, että ruumiillinen kuritus on tarpeen lasta kasvattaessa.

Ruotsissa kuritus on harvinaista

Firenzen yliopiston tutkimuksessa Italian lukuja verrattiin Ruotsiin eli maahan, joka kielsi lasten ruumiillisen kurituksen laissa maailman ensimmäisenä maana vuonna 1979.

Ruotsalaisista tytöistä yhdeksän ja pojista kuusi prosenttia kertoi kokeneensa kotona lievää fyysistä kuritusta edeltäneen kuukauden aikana.

Tutkimuksessa mukana olleet ruotsalaislapset eivät olleet kokeneet vastausten mukaan lainkaan vakavaa väkivaltaa. Ruotsalaisista vanhemmista ei tutkimuksessa yksikään uskonut ruumiilliseen kuritukseen kasvatuksessa.

Espanjalaisista lähes puolet hyväksyy lapsen kurittamisen

Suomalaisista neljä viidesosaa (78%) vastusti kuritusväkivaltaa kasvatuskeinona Lastensuojelun Keskusjärjestön tutkimuksessa. Vastaavasti kuritusväkivallan hyväksyi 14 prosenttia vastaajista.

Pohjoismaat erottuvat selvästi asenteissa Keski- ja varsinkin Etelä-Euroopan perhekeskeisistä kulttuureista, joissa perhe menee lasten oikeuksien edelle.

– Niissä kulttuureissa lapsilla ei ole mahdollisuutta kertoa kokemastaan väkivallasta ja valtio ei halua puuttua asiaan, koska perhe on siellä vahvempi yksikkö, kuritusväkivaltaan Euroopan maissa perehtynyt erikoissuunnittelija Essi Julin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta toteaa Ylelle.

Viiden Euroopan maan asenteita (siirryt toiseen palveluun) lasten ruumiilliseen kuritukseen selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin juuri nämä erot. Kaikkein kielteisimmin kuritusväkivaltaan suhtautuivat norjalaiset ja hyväksyvimmin espanjalaiset.

Kuritusväkivallan hyväksyi:

13 prosenttia norjalaisista

24 prosenttia itävaltalaisista

24 prosenttia virolaisista

33 prosenttia irlantilaisista

39 prosenttia espanjalaisista

Onko Suomessa lasta kurittavien vanhempien luku matala vai korkea?

Tutkimustietoa asenteista kuritusväkivaltaa kohtaan on enemmän kuin tietoa itse teoista.

Suomessa siis lähes puolet vanhemmista kertoi kurittaneensa lastaan fyysisesti. Miten tätä pitäisi arvioida?

– On vaikeaa sanoa, onko se korkea vai matala luku. On totta, että 44 prosenttia voi kuulostaa Suomessa korkealta, koska täyskielto on ollut voimassa jo vuodesta 1983 asti, pohtii End Corporal Punishment -järjestön lakiasiantuntija Sonia Vohito Ylelle.

End Corporal Punishment (siirryt toiseen palveluun) on YK:n tukema järjestö, jonka tavoitteena saada aikaan täyskielto lasten ruumiilliselle kurittamiselle kaikkialla maailmassa.

Vohito kertoo, että End Corporal Punishment käyttää toiminnassaan Suomea usein myönteisenä esimerkkinä siitä, mitä ruumiillisen kurituksen täyskiellolla voidaan saavuttaa.

– Asettaisin Suomen lukeman väkivaltaa käyttäneistä vanhemmista alhaisen ja keskitason välimaastoon niiden Euroopan maiden joukossa, joista on tietoa, arvioi erikoissuunnittelija Essi Julin Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta.

Julin sanoo, että suhtautuminen kuritusväkivaltaan on Suomessa Euroopan keskitasoa kielteisempää.

Kuritusväkivalta kielletty täysin 63 maassa

Lasten ruumiillinen kurittaminen on kielletty täysin 63 maassa eli vajaassa kolmanneksessa maailman valtioista.

– Joukossa on niin korkean, keskitason kuin matalan tulotason maita, toteaa Sonia Vohito.

Sekä Vohito että Essi Julin painottavat, että täyskielloilla on paljon merkitystä.

– Tutkimukset viittaavat vahvasti siihen, että täyskielloilla on selvästi vaikutusta sekä asenteisiin että tekoihin, Julin sanoo.

End Corporal Punishment -järjestön mukaan lainsäädäntö suojelee vain pientä osaa maailman lapsista täysin ruumiilliselta kuritukselta.

10 prosenttia lapsista - laki ei suojelee täysin ruumiilliselta kuritukselta missään.

14 prosenttia lapsista - laki suojelee täysin kotona ja kodin ulkopuolella.

76 prosenttia - laki suojelee osittain kodin ulkopuolella.

Mitä on kuritusväkivalta? Kuritusväkivalta on fyysistä tai henkistä väkivaltaa, jossa vanhempi, muu aikuinen tai esimerkiksi isompi sisarus pyrkii aiheuttamaan lapselle fyysistä tai henkistä kipua rangaistakseen tai säädelläkseen tämän käyttäytymistä. Kuritusväkivalta on esimerkiksi lapsen tukistamista, läimäyttämistä, pilkkaamista tai tahallista huomiotta jättämistä.

Lisää aiheesta:

Lasten retuuttaminen on lisääntynyt, kuritusväkivalta ei ole hävinnyt Suomesta