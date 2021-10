Suomi ei jäisi sotilaallisessa kriisissä odottamaan kumppaneita – puolustusministeri: Vahva, oma puolustus viestii, ettei kannata häiritä

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Suomi ei lähde omassa turvallisuuspoliittisessa toiminnassaan siitä, että hyvät kumppanit – Nato mukaan lukien – rientävät sotilaallisessa kriisitilanteessa apuun.

– Jos tulee, hyvä. Mutta meillä on oltava riittävän vahva, uskottava puolustus. Itseasiassa niin vahva, ettei kenenkään kannata edes tulla häiritsemään meidän rauhaa, Kaikkonen sanoo.

Puolustusministeri ei usko, että Nato tai muut kumppanit katselisivat vain hiljaa sivusta, jos Suomi tai Ruotsi joutuisi vaikeuksiin.

– Meillä on muitakin verkkoja kuten EU:n jäsenyys, jossa on vahva keskinäinen solidaarisuus. Suomella ja Ruotsilla on myös tiivis puolustusyhteistyö. Mitään valmista menettelyä esimerkiksi Naton kanssa ei ole, jos kumppanimaa joutuu vaikeuksiin.

A-Talkissa torstaina vierailleen Kaikkosen mukaan Suomella on nykyisin kansainvälisiä kumppanuuksia ja puolustusyhteistyötä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

– Suomella on kumppanuuksia Ruotsin, Norjan ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Keskeisiä kahdenvälisiä kumppanuuksia esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa ja maaryhmittymiä Euroopassa. Varmaan osa yhteistyöfoorumeista kehittyy ja syvenee. Strategiset linjaukset myös Natossa ja EU:ssa ovat liikkeessä..

Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä puolustusministeri Antti Kaikkonen ei näe ajankohtaisena asiana.

– Suomessa ja Ruotsissa on jo pitkään ollut vahva näkemys siitä, että läheinen kumppanuus Naton kanssa on hyvä ratkaisu. Jäsenyyttä ei kuitenkaan haeta, vaan on lähdetty tiivistämään puolustusyhteistyötä. Tällä on laaja tuki molemmissa maissa.

Natosta ja Suomen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta keskustelivat myös eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.), Hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikainen ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

Juttua päivitetään.

Katso koko A-Talkin lähetys Yle Areenasta.

