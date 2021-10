Laita kausikoristelu tästä paremmaksi: Katso, miten huimaa halloweenia valmistellaan Ohiossa

Toinen Halloween-juhla koronan aikaan on koristelun juhlaa

Koronarajoitukset hiljentävät halloween-karnevaalia toisena syksynä peräkkäin. Kotien rahallinen panostus on silti ennätysmäistä. Yhdysvalloissa käytetään valmisteluihin jopa kymmenen miljardia dollaria.

Syksyn juhlaan panostetaan erityisesti Yhdysvalloissa aiempia vuosia enemmän. Jokainen kotitalous kuluttaa valmisteluihin noin sata dollaria. Investopedia-markkinatutkimussivuston mukaa (siirryt toiseen palveluun)n halloweenia viettää jollakin tavoin 65 prosenttia amerikkalaisista. Eniten rahaa laitetaan pukuihin.

Squid Games-sarjan asuihin pukeutuminen ja roolien näytteleminen on suosittu harrastus. Alaikäisille halloweenin viettäjille jäljittelyä pidetään kuitenkin liian väkivaltaisena. Kuva: AOP

Squid Game-sarjan hahmot kiellettyjä synkeässä yössä

Netflix-suoratoistopalvelun Squid Game -menestyssarja inspiroi myös halloween-tyyliä. Lapsille korealaissarjaa pidetään kuitenkin liian rajuna.

Asut ja hahmojen jäljittely on kielletty ainakin kuudessa ala-asteen koulussa Fayetteville-Manliusin alueella. Koulupiiri sijaitsee noin 400 kilometriä New Yorksta pohjoiseen. Aiemmin syksyllä sarjan jäljittely on kielletty myös joissakin brittikouluissa.

Hittisarjassa köyhtyneet ihmiset tavoittelevat suurta rahapalkintoa. Hävinneet surmataan. Halloweenia koskevista rajoituksista (siirryt toiseen palveluun) kertoi muun muassaBBC.

Squid Games-sarja on Netflixin kaikkien aikojen menestys. Sitä oli katsottu kuukaudessa yli 142 miljoonassa taloudessa.

Noita ja pupu suosituimpia

Perinteiset halloween-asut säilyttävät silti paikkansa uusista haastajista huolimatta.

Google-hakukoneen mukaan (siirryt toiseen palveluun) suosituimpia lasten asuja ovat Yhdysvallolissa vuodesta toiseen noita ja kani.

Kärkikymmeniköstä löytyvät muun muassa klovni ja cowboy.

Aikuiset suosivat tunnettujen kauhuelokuvien ja fantasiafilmien kuvastoa. Marvel-elokuvien Purppuranoita kuuluu noitakuvaston suosikkeihin.