Kekristä alkoi kissaviikko – Suomessakin oli riehakas, kepposteleva ja viinanhuuruinen "halloween", kunnes kansakoulu painoi sen unohduksiin

Kekripukki on palanut Kajaanissa jo parisenkymmentä kertaa. Kekripukin polttaminen ei ilmeisesti ole muinaista perinnettä, mutta modernilla ajalla siitä näyttää olevan kehittymässä yleinen kekrinviettotapa.

Kekripukki on palanut Kajaanissa jo parisenkymmentä kertaa. Kekripukin polttaminen ei ilmeisesti ole muinaista perinnettä, mutta modernilla ajalla siitä näyttää olevan kehittymässä yleinen kekrinviettotapa. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Viikingeillä se oli vetrnætr eli talviyöt. Kelteillä se oli samhain, josta sittemmin uudella mantereella kehittyi halloween. Ja Suomessa se oli kekri tai köyri.

Kaikille näille pakanallisille syysjuhlille yhteistä oli se, että juhla päätti satokauden ja aloitti talven ja uuden vuoden kierrossa. Karja tuotiin laitumilta sisälle ja osa teurastettiin talven varalta. Juhliin liittyivät uhraukset, kokkotulet, tukeva syöminen ja juominen. Esi-isiä muisteltiin, tulevaa ennustettiin ja henget liikkuivat maan päällä.

Kristinuskon vallattua pohjoisetkin kolkat juhlaan tuli mukaan kristillinen elementti. Ja näin juhlien sekoitus oli olemassa jo tuhatkunta vuotta sitten.

Kekrinvietosta ennen kristinuskoa ei oikein tiedetä.

– Kristinuskokin on jo meillä lähes tuhatvuotinen kaveri, joten sitä vanhempia aikoja on hyvin vaikea jäljittää. Olemassa olevat lähteet ovat jo kristilliseltä ajalta ja siten kristillinen pyhäinpäivä on aina vaikuttanut niihin, sanoo Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotutkija Juha Nirkko.

Arkistotutkija Juha Nirkko muistuttaa, että juhlat ovat aina ottaneet vaikutteita toisistaan. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Nirkko kuitenkin muistuttaa, että kristinusko ei ikänä merkinnyt sitä, että jokin varhaisempi tapa olisi katkennut kuin veitsellä leikaten.

– Kansanuskosta saatiin runsaasti vaikutteita kristillisen juhlaan ja sitten taas kristinuskon tavoista saatiin mukavasti väriä taas siihen kansanuskoon. Ne alkoivat sekoittua, Nirkko selventää.

Nirkon mukaan samanlaista juhlien sekoitusta syksyn pimeillä vietetään vielä nykyisessäkin Suomessa: käydään hautausmaalla ja siten kunnioitetaan esi-isiä, ja juhlapyhänä syödään tukevasti. Kurpitsalyhtykin jo kaiverretaan monissa kodeissa.

Kekri oli riehakas pito

Mutta jos haluaisi viettää kekriä, niin mitä siihen voisi kuulua?

Saunominen

Kaikkiin suomalaisiin pyhienviettoon liittyy tietenkin sauna.

– Juhla oikeastaan alkaa, kun käydään aattona saunassa. Mielellään vielä aikaisin, niin että sille tuonpuoleiselle porukallekin, vainajille tai tontuille, jää aikaa kylpeä.

Syöminen ja juominen alkaa vasta sen jälkeen. Perinteen mukaan saunassa ei pitänyt aloitella.

Syöminen

Kekriksi täysi lammas teurastettiin, vielä lisäksi lehmän kylki piti olla ja viinaa. Sokkoa juostiin illalla. -Suomussalmi.

– Kun sato oli saatu korjattua ja eläimet lihotettua ja teurastettua, silloin oli tietysti juhlan paikka, Nirkko kertoo.

Satokauden päätösjuhlassa tukevasti syöminen oli hyvin tärkeää. Yleensä sitä syötävää ei kovin paljon ollut, joten juhla syntyi jo siitä, että sai vatsansa kunnolla täyteen ja vieläpä kokolihaa. Lammaspaisti kuului köyriin.

Juhla-ateria tuli tarjota myös tuonpuoleisille olennoille.

– Vainajatkin tulevat aterialle. Samoin myös haltiat tai tontut, kuten esimerkiksi vieläkin jouluna lauletaan laulussa Tonttujen jouluyö.

Niillä oli taikureilla oikein luvatut uhrit kekriksi, jotta kun säilyvät lampaat tai muut elukat, niin keitetään kekrinä. Sitten on keitetty mitä on luvattu ja syöty suuhunsa lihat. Vanhat ukot joit viinaa lihan kanssa. Sanottiin kekrinä, jotta ”pyhät miehet mouskutteloo”. -Taivalkoski.

Juominen

Jos on viinaton kööri, on leivätön joulu. -Nilsiä.

– Syömiseen liittyy tietysti juominen. On myös tukevasti juotu eli sillä tavalla törsätty viljaa. Se oli eräänlainen viljauhri, kun käytetään satoa huoletta niin sitten oli lupa odottaa hyvää seuraavaa satoa, Nirkko kertoo.

On olemassa kaikenlaisia kekriin liittyviä sanontoja siitä, kuinka isännän pitää olla humalassa kekrina, koska muuten ei seuraavana vuonna satoa tule.

– Siitähän isäntä tykkäsi! Täytyy nyt sitten, kun perinteet velvoittavat, hyvän sadon takia ottaa känni, Nirkko nauraa.

Mutta liikaa ei siltikään sopinut humaltua: jos oli seuraavana kesänä ruis lakoontunut, tiedettiin että isäntä oli sammunut kekrinä.

Eikä kai se yhtään ihme ollut, jos juomingeissa näkyi ties minkälaisia tonttuja ja haamuja.

Kaikilla pohjoisen pakanakansoilla oli oma syksyn juhlansa. Yhteistä niille oli esimerkiksi esi-isien muistelu. Kuva: AOP

Kekrin yönä raja tuonpuoleiseen aukesi

Ennustukset

Kekri oli talonpoikaisyhteiskunnassa uuden vuoden vaihde. Silloin sopi tehdä kaikenlaisia ennustuksia myös tulevaksi vuodeksi.

Jos keyrinä on selkiitä ilmoo, niin kevväillä aikaseen lumet alakaa sulloo. -Rääkkylä.

– On hassua, kun harvan toimeentulo on enää riippuvainen säästä, mutta yhä olemme ihan yhtä lapsellisen kiinnostuneita sään ennustamisesta, Nirkko hymähtää.

Uusi vuosi oli siirtymä tai liminaalitila, ja ajatuksena oli, että tulevaisuuskin oli silloin ennustettavissa tai jopa muokattavissa. Piti vain toimia oikein oikealla hetkellä. Juhlapyhän keskiyön seutu oli se kaikkein jännittävin aika.

Yksi ennuste oli esimerkiksi se, että yksi porukasta meni ulos ja katseli pimeästä ïkkunasta sisälle valoisaan, näyttääkö joku olevan ilman päätä. Sen henkilön oli sitten määrä kuolla tulevana vuonna.

– Minua on huvittanut tavattomasti tämä. Entisajan valot olivat kehnot sisälläkin, ettei muutenkaan näe selvästi ja vanha ikkunalasi vääristää, ja jos vielä humalassakin katselee. Siinähän saattaa nähdä vaikka mitä!

Kekrinä valettiin myös tinaa ja ennustettiin siitä. Tapa, joka sittemmin siirtyi meillä nykyiseen uuteen vuoteen.

Vainajien muistelu

Kirkollisessa mielessä syksyllä vietettiin vainajien muistopäivää. Se on myös peräisin ikivanhasta tavasta kunnioittaa esi-isiä.

– Kuolema on nykyisin tietysti halloweenin kautta vähän toisenlaisella tavalla stailattuna läsnä.

Kekrinä vainajilla oli lupa tulla tuonpuoleisesta käymään kotona. Halloween on tuonut juhlapyhään erilaista kauhun kuvastoa.

Tulia ja pukkeja

Tulien polttaminen

Köyrinä kannettiin pehkuja isolle kasalle ja kylän nuoret kävivät sitä polttamassa. Pikkusen leikittiin, mutta enimmäkseen lämmiteltiin vaan. Kun tulet sammuivat, lähdettiin kilpaa juoksemaan. Kuka viimeksi jäi, oli köyri. - Lapinjärvi.

Suomessa ei tunneta perinnettä nauriista koverretun lyhdyn polttamisesta, mikä oli tapana Britteinsaarilla. Nauriita toki oli, niitä syötiin kekrinäkin, joten täysin poissuljettua sekään ei ole.

Naurislyhdystä kehittyi Uudella mantereella kurpitsalyhty, joka sittemmin palasi Europpaaan ja on levinnyt nyt Suomeenkin.

– Joka tapauksessa tulet ovat olleet tärkeitä juhlissa. Etupäässä poltettiin olkia, Nirkko kertoo.

Muissa pakanauskonnoissa kokkotuliin heitettiin uhrattujen eläinten luita. Siitä tulee englannin kieleen kokkoa tarkoittava sanakin: bonfire eli bone fire, luutuli.

Nykyisin monilla paikkakunnilla poltetaan kekripukkia. Arkistoista ei löydy tietoa ison olkipukin polttamisesta kekrinä. Niin on voitu tehdä, mutta lähteet eivät perinteestä kerro.

– Kekrin tulia tai jopa Mikkelin tulia Mikkelinpäivänä on kyllä polteltu, Nirkko korostaa.

Kekripukit

Pukit sinänsä kyllä liittyvät kekriin, samoin kuin ne liittyivät jouluun ja nuutinpäiväänkin. Pukiksi naamioitunut hahmo kulki riehakkaan kulkueen keskipisteenä.

– Hurjimmaksi sonnustettua tyyppiä kuljetettiin talosta taloon. Pukki ei jakanut lahjoja vaan päin vastoin pyysi kestitystä talosta. Ovelle tullut porukka kysyi, että kekriä vai uunia, eli piti tulla kekrin kestitystä tai uhattiin kaataa tai särkeä uuni.

– Se on minusta mainio suomalainen vastine tälle halloweenin karkki vai kepponen -tavalle: kekriä vai uunia?

Pukki on muistuma paholaisesta. Nirkon mukaan yleensä oltiin Jumalan valvovan silmän alla, mutta tiettyinä päivinä vallalle pääsivät vastavoimat. Siinä oli myös mukana seksuaalisia elementtejä, kun pukit nyt olivat kovia tekemään niitä pukkihommia.

Kekrinä olikin monet asiat nurinpäin: miehet saattoivat pukeutua naisiksi ja naiset miehiksi.

Kekritär oli valkoisiin pukeutunut kummitusmainen naishahmo, joka kulki kekrin kulkueessa kekripukin lisäksi. Kuva: Apila Pepita, Pohjolan jumalattaret

Köyri vaihtoi vuoden

Talonpoikaisesssa yhteiskunnassa kekri oli vuodenvaihde, jolloin myös piikojen ja renkien sopimukset olivat taloissa katkolla. Palveluspaikka saattoi vaihtua kekristä.

Satokauden päätyttyä pidettiin myös parisen viikkoa lomaa töistä.

– Oli niin sanottu römppäviikko tai kissaviikko tai irtanaisviikko. Siinä on ollut tämmönen tärkeä aika, eräänlainen vuosiloma.

Kekri oli myös joulun edeltäjä, sillä silloin oli tapana isännän jakaa palkollisille lahjoja, esimerkiksi vaatetarvikkeita.

Monet nykyiseen jouluun ja uuteenvuoteen kuuluvat tavat olivatkin vallalla aiemmin juuri kekrinä. Jouluakin vietettiin, mutta sen merkitys oli alun perin maalaisille pienempi. Sitten asiat muuttuivat.

– Sanonta "jokkainen joulukseen ja köyhä köyrikseen" kiteyttää sen hienosti: molemmat tunnettiin, mutta kekri merkitys väheni.

Talonpojilla kekri, herrain joulu. -Hyrynsalmi.

SKS:n aulassa runonlaulaja Petri Shemeikkan patsas on saanut Halloween-rekvisiitan seurakseen. Kuva: Janne Lindroos / Yle

– Kansa omaksui tiedotusvälineistä, alaluokka yläluokalta ja maalaiset kaupunkilaisilta uusia tapoja. Ne tuppasivat olemaan urbaanimpia ja kaupunkimaisempia. Kekri menetti merkitystä ja joulu taas vastaavasti paisui kuin pullataikina.

Nirkon mukaan kekri oli vielä 1900-luvun alussa varsinkin Pohjois-Savossa ja Kainuussa vielä paljon joulua suurempi juhla. Kun 1920-luvulla tuli yleinen oppivelvollisuus, joulu löi läpi koulujen mukana.

– Monet näkivät siellä ensimmäistä kertaa joulupukin ja joulukuusen, ja jaettiin joulukortteja ja pieniä joululahjoja ja laulettiin joululauluja. Koko konsepti saatiin opittua koulussa. Silloin viimeistään kekri jäi heikoille, sitä ei todellakaan opetettu koulussa, vaan se sitten jotenkin unohtui.

Nirkko muistuttaa, että juhlat ovat aina sekoittuneet ja muuntuneet.

– Eihän se perinne eläkään, jos se ei muunnu. Muuntuminen tekee siitä elinvoimaisen. Juhlanvietossa on usein eri sukupolvet läsnä, ja eri sukupolvilla on vähän erilainen tausta ja vaikutteet. Siitä pitää vaan kehitellä jonkinlainen kompromissi.

Kyllä sinne hautausmaan kynttilämereen muutama pieni kurpitsalyhtykin sopii.

Kekri, eli nykyisen pyhäinpäivän aika, oli muinaisille suomalaisille vuoden suurin juhla. Satovuoden päättymistä ja elämän kiertokulkua juhlittiin tekemällä taikoja, syömällä ja etenkin juomalla!

Lue myös:

Minä päivänä halloweenia kuuluu juhlia ja missä sijaitsee kurpitsapuisto? Testaa tietosi pimeän juhlasta

Kekrinä syötiin ja juotiin paljon, mutta isäntä ei saanut sammua