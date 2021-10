Joku varasti Jokelan kirkonkellot viikonloppuna pimeyden turvin – tapuliin tunkeuduttu väkivalloin sisään ja kellot irrotettu rälläkällä

Seurakunnan oletus on, että kellot on viety viime viikonloppuna pimeän aikaan. Varkauden motiiviksi arvellaan kellojen materiaalia.

Tuusulassa Jokelan kirkon kirkonkellot on varastettu.

Seurakunnan oletus on, että kellot on viety viime viikonloppuna pimeän aikaan. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Keski-Uusimaa (siirryt toiseen palveluun).

– Kellotapuliin on menty väkivalloin sisään, kellojen kiinnityspultit on irroitettu rälläkällä ja kellot ovat pudonneet betonilattialle, kertoo Tuusulan seurakunnan viestinnän työalavastaava Tuula Rasilainen.

Silminnäkijähavaintoja tapahtuneesta ei ole. Rasilainen itse uskoo, että varkaita on ollut useampi.

– Ei niitä yksi ihminen saisi siirrettyä minnekään.

Jokelan kirkko odottaa purkamista, mutta ajatuksena on ollut, että kellotapuli säilytettäisiin, sillä sen vieressä on uurnalehto.

– Nyt kirkonkelloja ei voida soittaa, kun sinne haudataan uurna, harmittelee Rasilainen.

Hänen mukaansa on mahdollista, että kellotapuliin hankitaan vielä uudet kellot. Varastetuista kelloista ollaan tekemässä rikosilmoitus tänään perjantaina, Rasilainen kertoo.

Kupari kiinnostaa varkaita

Varastettuja kirkonkelloja oli kaksi. Seurakunnan oletus on, että ne on valmistettu kellometalliksi kutsutusta pronssilaaduista, joka sisältää noin 80 prosenttia kuparia ja 20 prosenttia tinaa. Täyttä varmuutta tästä tai esimerkiksi kellojen painosta ei kuitenkaan ole.

– Kellojen materiaali on varmaan ollut motiivi, toteaa kuitenkin Tuula Rasilainen.

Metallien ja erityisesti kuparin markkinahinta on tällä hetkellä korkea, mikä on omiaan lisäämään varkauksia, kertoo Teräskolmio Oy:n toimitusjohtaja Erja Yli-Kahila. Teräskolmio on metalliromun kierrätykseen erikoistunut yritys.

– On yleinen trendi että kun hinnat ovat korkealla, niin kuparikatot, pronssipatsaat ja kaikki muu vähänkin arvokkaampi metalli kiinnostaa varkaita, hän toteaa.

Yli-Kahila arvelee, että suurin osa varastetusta tavarasta päätyy Viroon, Baltian maihin ja Venäjälle, jossa varastettua tavaraa on helpompi myydä.

– Suomessa se on hankalampaa, sillä meidän alan yrityksillä on hyvät, valtakunnalliset tiedotuskanavat varkauksien varalle. Otamme yhteyden poliisiin, jos joku tulee kauppaamaan varastetulta vaikuttavaa tavaraa.

