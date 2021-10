Hovioikeus alensi Sysmän nuorisoväkivaltajutun tuomiota: tekohetkellä 15-vuotias poika ei syyllistynyt tapon yritykseen

Itä-Suomen hovioikeus on alentanut Päijät-Hämeen käräjäoikeuden antamaa ankaraa tuomiota Sysmän nuorisoväkivaltatapauksesta. Hovioikeus katsoo perjantaina annetussa tuomiossa, että tapaus ei täyttänyt tapon yrityksen tunnusmerkkejä.

Tuomio alennettiin kahdeksi vuodeksi ehdollista vankeutta. Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden tuomiot törkeistä pahoinpitelyistä. Käräjäoikeus oli antanut kahden vuoden ja seitsemän kuukauden ehdottoman vankeustuomion tekohetkellä 15-vuotiaalle pojalle.

Tapon yritystä epäiltiin teosta, jossa tekijä oli laittanut hirttosilmukan uhrin kaulalle ja vetänyt omalla painollaan köydestä. Tarkoituksena oli ottaa tilanteesta kuva.

Hovioikeuden mielestä todistajanlausunnot osoittavat, että uhri roikkui vain lyhyen aikaa köydessä, eikä uhrin hengitys estynyt niin pitkäksi aikaa, että kuoleman aiheutuminen olisi ollut todennäköinen seuraus. Siten hovikeuden mukaan kyse ei ollut tapon yrityksestä.

Tekotapa on kuitenkin ollut julma ja raaka, koska kuristaminen on tapahtunut tappovälineeksi miellettävällä hirttoköydellä. Lisäksi teko on ollut nöyryyttävä, koska se tehtiin ikätovereiden läsnäollessa. Osa rikoksista oli hovioikeuden mukaan erittäin vakavia, mikä puoltaisi tuomion määräämistä ehdottomana. Tekijällä ei kuitenkaan ole aiempaa rikoshistoriaa, eikä käsillä ole painavia syitä ehdottomaan tuomioon, joten hovioikeus päätyi määräämään tuomion ehdollisena.

Tekijä joutuu myös maksamaan uhreille ja valtiolle erilaisia korvauksia yli 22 300 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siitä on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.