Helsingin piispa Teemu Laajasalo poistaisi jumalanpilkan rikoslaista: "Se ei ole ongelma"

Piispa Teemu Laajasalo sanoo, että kristinuskon Jumala on jo pilkattu. Laajasalo kuitenkin puolustaa uskonnollisten tilaisuuksien suojaamista lailla edelleen.

Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo olisi valmis tekemään muutoksia rikoslakiin uskonrauhan rikkomisen osalta. Hänen mielestään kohdan Jumalan pilkkaamisen kieltämisestä voisi poistaa uskonnon- ja sananvapauden nimissä.

– Se ei ole ongelma, ja minun puolestani sen voisi aivan hyvin poistaa, Laajasalo toteaa Marja Sannikan haastattelussa.

Laajasalo huomauttaa, että kristinuskon Jumala on jo entuudestaan pilkattu.

– Jumala riippuu ristillä jo itsessään ja reformaatiossa sanotaan, että kirkon yksi tunnusmerkkejä on, että se on pilkattavissa.

Aiemmin jumalanpilkan rangaistavuudesta luopumiselle on näyttänyt vihreää valoa Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka.

Nykyiseen rikoslakiin on kirjattu uskonrauhan rikkomiseen liittyen myös toinen kohta, joka suojaa jumalanpalveluksia ja muita uskonnollisia tilaisuuksia häirinnältä. Tämän kohdan Laajasalo pitäisi ennallaan.

– Siihen liittyy pyhyyden taju. On eri asia sekoittaa konsertti kuin hautajaiset.

Uskonto pois kouluista vai onko nykymalli hyvä?

Nykyinen tapa opettaa uskontoa kouluissa saa toisinaan kritiikkiä, ja osa pitää uskonnon asemaa kouluissa ylipäänsä eriarvoistavana. Yksi kriitikoista on ekonomisti, MustRead-verkkomedian strategi Heikki Pursiainen.

Pursiaisen mielestä Suomessa on valtionkirkko – vaikka toisin väitetään – ja se näkyy myös kirkon ja koulujen välisessä yhteistyössä. Pursiainen sanoo, että nykyinen tilanne syrjii osaa oppilaista.

– Valtion täytyy olla neutraali uskontojen suhteen. Julkisen vallan ylläpitämissä kouluissa jokaisen oppitunnin ja tilaisuuden täytyy olla sellainen, että jokainen oppilas voi osallistua siihen.

Laajasalo on varovaisen myönteinen uskonnonopetuksen uudistamisen suhteen, mutta hän ei näe nykyistäkään mallia epäreiluna. Laajasalo pitää uskonnoista opettamista tärkeänä osana lasten kasvua ja kehitystä.

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että nykyinen elämänkatsomustieto korvaisi uskonnon opetussuunnitelmissa. Tämän ehdotuksen Laajasalo tyrmää täysin, koska oppiaineen uskonnollinen sisältö on niin rajallinen.

– Elämänkatsomustieto on keksitty vuonna -85 vaihtoehdoksi. Se on siis aine, joka on vaihtoehto niille, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Pursianenkaan ei poistaisi uskonnonopetusta kouluista kokonaan, vaan muokkaisi sitä muiden yhteiskunnallisten oppiaineiden opetuksen suuntaan. Hänen mielestään esimerkiksi poliittisten ideologioiden, taloudellisten näkemysten ja taiteen tulisi olla uskonnon kanssa tasavertaisempia.

– Jostain syystä meillä ei ole ollut tarve luoda jokaiselle yhteiskunnalliselle ilmiölle omaa oppiainetta, vaan niitä voidaan opettaa historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon tunneilla.

