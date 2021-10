Yrittäjä on valmis vaikka heittämään kuperkeikan: "Haluan, että heille tulee hyvä mieli" – uusi kanava houkutteli heti tuhansia veneilijöitä

Vilkas kesä Kimolan kanavalla on takana. Kanava sulkeutuu 31. lokakuuta.

Vilkas kesä Kimolan kanavalla on takana. Kanava sulkeutuu 31. lokakuuta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kimolan kanava on hiljentynyt. Ensimmäinen kokonainen veneilykesä alkaa olla pian ohi.

Kesällä liikennettä riitti, sillä uutuudenviehätys houkutti Iitin ja Kouvolan rajalla kulkevalle kanavalle kävijöitä niin vesiteitse kuin maita pitkin.

Noin 5,5 kilometriä pitkä Kimolan kanava avautui elokuussa 2020. Kun vajaaksi jääneenä avajaisvuonna sulutuksia tehtiin noin 800, niin nyt ensimmäisenä kokonaisena kesänä niitä oli yli kaksinkertaisesti lähes 1 700.

Veneiden tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska yhdessä sulutuksessa voi kulkea yksi vene tai ruuhkaisimpaan aikaan jopa seitsemän. Joidenkin arvioiden mukaan veneitä on kulkenut kanavasta touko-lokakuun aikana noin 5 000.

Uutuudenviehätys on houkutellut matkailijoita Kimolan kanavalle. Arkistokuva elokuulta 2020. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Veneilijöitä kulki kanavassa etukäteen ennakoitua enemmän ja kesä oli Kouvolan kaupungin matkailupäällikkö Raija Sierman mielestä matkailullisesti onnistunut.

– Veneitä liikkui, ja kanavalla kävi näitä niin sanottuja kumipyörämatkailjoita ihan mukavasti, sanoo Sierman.

Kimolan kanava houkuttelikin veneilijöiden lisäksi paikalle myös autolla tai moottoripyörällä liikkuneita ohikulkijoita, jotka ovat käyneet ihmettelemässä kanavaa.

Tämä on lisännyt asiakkaiden määrää myös Virtakiven vierasvenesataman kupeessa toimivalla Virtakiven saunalla ja kahvilalla.

Vuolenkosken ja Virtakiven välissä ei ole toistaikseksi palveluita veneilijöille. Kuva: Joonas Haverinen / Yle

Veneitä olisi sekä matkailupäällikön että yrittäjän mielestä voinut olla kesän aikana enemmänkin, mutta Päijänteen tulvat alkukesällä nostivat virtauksen osalle liian hurjaksi.

– Veneilijöitä ei ollut keväällä niin paljon kuin esimerkiksi ensimmäisenä syksynä. Pienet veneet eivät uskaltaneet tulla, kun tässä kohtaa Kymijoki on kapea, minkä vuoksi virtaus oli kova, kertoo Virtakiven saunan ja kahvilan yrittäjä Eija Parkkinen.

Polttoainejakelu avautuu ensi kesänä

Kouvolan kaupunki ylläpitää Virtakiven vierasvenesatamaa, jossa kiinnittyminen oli tänä kesänä vielä maksutonta.

Ensi vuonna käyttöön otetaan mobiilisovellus, jolla voi varata ja maksaa satamapaikan.

Vierasvenesatamassa on veneilijöille juomavesipiste sekä imutyhjennyslaite septitankin tyhjennystä varten. Toivottu polttoainemyynti avautuu ensi kesänä.

Veneilijät ovat toivoneet polttoaineenjakelupistettä, joka on valmiina odottamassa ensi kesän veneilykautta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Satamassa on wc, jätepiste ja tulentekopaikka, mutta muita palveluita ei ole ollut. Niiden perässä on kuljettava parinsadan metrin päässä olevalle Virtakiven saunalle ja kahvilalle. Jossa on järjestetty peseytymismahdollisuuksia ja tarvittaessa myös majoitusta.

– Tänä kesänä ei ollut vielä käytössä majoitustiloja, mutta annoin oman kotini majoituskäyttöön ja nukuin itse toimistossa.

Ensi kesänä Parkkinen saa nukkua omassa kotonaan, kun majoitustilat valmistuvat. Muutoin hän on valmis tekemään kaikkensa, jotta vierailusta jää mukava kokemus.

– Jos veneilijä pyytää heittämään kuperkeikan, niin heitetään. Minä haluan, että heille tulee hyvä mieli ja he tulevat uudestaankin tänne, sanoo yrittäjä Eija Parkkinen.

Virtakiven vierasvenesataman kupeessa toimiva Virtakiven sauna ja kahvila on saanut Kimolan kanavan veneilijöistä uusia asiakkaita, jotka on otettu avosylin vastaan. Yrittäjä Eija Parkkinen tekee kaikkensa, että saapuvat veneilijät viihtyisivät.

Palvelut harvassa

Kouvolan kaupungin teetti Kimolan kanavalla liikkuneille kävijätutkimuksen. Sen mukaan reittiin ollaan tyytyväisiä ja sitä pidetään ainutlaatuisena. Kävijät ovatkin erittäin halukkaita suosittelemaan reittiä myös muille.

Parannettavaa sen sijaan on palveluissa, joita toivotaan lisää sekä kanavan sulun alueelle että reitin varrelle.

Virtakiven vierassatamassa ei ole peseytymistiloja tai ravintolapalveluita. Niitä saadakseen on mentävä parinsadan metrin päässä olevaan kahvilaan. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Päijänteeltä päin saapuessa viimeinen pysähdyspaikka ennen Kimolan kanavaa on Vuolenkoskella. Jotkut veneilijät ovat pysähtyneet Hiidensaaren retkisatamassa ja jokunen Oravalan kartanon venelaiturilla, mutta kanavan jälkeen palveluita on saatavissa vasta Virtakivessä.

– Toki olisi toivottavaa, että palveluita olisi reitin varrellakin, mutta se on kiinni siitä, miten yrittäjät innostuvat asiasta ja kokevat veneilijöiden merkityksen, sanoo Kouvolan kaupungin matkailupäällikkö Raija Sierman.

Virtakiven vierassatamasta matkailijat pitäisi saada houkuteltua vielä tutustumaan muutoinkin Kouvolaan. Siinä riittää vielä työsarkaa, sanoo Kouvolan kaupungin matkailupäällikkö Raija Sierman. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Virtakiven saunan ja kahvilan yrittäjä Eija Parkkinen toivottaa uudet yrittäjät tervetulleeksi Kymijoen varrelle.

– Mitä enemmän on palveluita sitä enemmän on nähtävää ja koettavaa, mikä lisää kiinnostavuutta, toteaa Parkkinen.

Kimolan kanava sulkeutuu sunnuntaina 31.10.2021 ja avautuu jälleen toukokuun alussa.