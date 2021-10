15 nuoren miehen joukko pahoinpiteli alaikäistä nuorta Pikku Huopalahdessa – useimmille oikeus langetti 8 kuukauden ehdollisen vankeustuomion

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tänään perjantaina ehdolliseen vankeuteen joukon nuoria miehiä, jotka käräjäoikeuden mukaan syyllistyivät alaikäisen nuoren pahoinpitelyyn.

Rikos tapahtui Helsingin Pikku Huopalahden kaupunginosassa 27. päivä maaliskuuta.

Tuomittuja on kaikkiaan 15, joista useimmille oikeus langetti kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeustuomion.

Yksi miehistä tuomittiin kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen, koska hänellä oli rikoksen tapahtuma-aikaan aiemman ehdollisen vankeustuomion koeaika meneillään.

Syyttäjä vaati alunperin kaikille miehille ehdottomia vankeusrangaistuksia.

Syytteen mukaan osa miehistä oli kokoontunut ennen tekoa kauppakeskus Jumbossa Vantaalla. Ainakin viisi heistä oli ostanut sieltä pesäpallomailoja ja kertakäyttökäsineitä.

Tuomion mukaan teko on selvästi ollut suunnitelmallinen, tekijöitä on ollut useita ja lisäksi he olivat varautuneet tekoon myös erilaisilla astaloilla, mutta käräjäoikeuden mukaan niitä ei ole näytetty käytetyn itse teossa.

Jutun viidestätoista vastaajasta kukaan ei ole ollut vangittuna. Osalla miehistä on aiempaa väkivalta- ja huumausainerikostaustaa.

Uutista päivitetään. Kerromme pian lisää.

