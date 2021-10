EU on toimittanut vasta murto-osan lupaamistaan koronarokotteista Afrikkaan – Kiire tulee, sanoo Suomen EU-komissaari Jutta Urpilainen

EU on sitoutunut toimittamaan Afrikkaan vuoden loppuun mennessä 250 miljoonaa koronarokoteannosta. Nyt niistä on toimitettu noin 70 miljoonaa annosta, kertoo EU-komissaari Jutta Urpilainen, jonka suoraa haastattelua voi seurata Ykkösaamussa alkaen klo 10.05.

EU on pandemian alusta asti sitoutunut rokotesolidaarisuuteen. Se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että EU ei ole estänyt missään vaiheessa rokoteannosten vientiä.

– Yli miljardi Euroopassa tuotettua annosta onkin jo toimitettu Euroopan ulkopuolelle, kertoo EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen (sd.)

EU tukee noin kolmella miljardilla eurolla maailmanlaajuista COVAX-aloitetta, jolla pyritään varmistamaan rokotteiden tasapuolinen saatavuus yli 140 maahan. COVAX on toimittanut jo 388 miljoonaa rokoteannosta.

EU on vielä kaukana lupauksensa pitämisestä

Urpilainen kirittää jäsenmaita lunastamaan lupauksensa.

– Tämä on kysymys, josta olen huolissani. EU-jäsenmaat ovat vielä melko kaukana tuosta lupaamastaan rokoteannosmäärästä. Minusta luvatusta on pidettävä kiinni, koska se on moraalisesti oikein ja järkevää oman turvallisuutemme näkökulmasta, hän patistaa.

Urpilaisen mukaan myös geopolitiikan näkökulmasta on tärkeää, että EU pitää kiinni sitoumuksistaan. EU-jäsenmaat ovat luvanneet toimittaa vuoden loppuun mennessä 250 miljoonaa rokoteannosta köyhimmille maille.

– Tähän mennessä jäsenmaat ovat toimittaneet noin 70 miljoonaa annosta luvatuista 250 miljoonasta, joten kova kiire tässä tulee ennen uutta vuotta, Urpilainen sanoo.

Suomikaan ei ole vielä tavoitteessaan lähettää noin 3 miljoonaa rokoteannosta kehittyviin maihin.

“Jokaisella eurooppalaisella on mahdollisuus rokottautua”

Euroopassa rokotteiden saatavuus on hyvä. EU on koonnut kaiken kaikkiaan 4,2 miljardin mahdollisen annoksen monipuolisen valikoiman tutkimusten mukaan turvallisia ja tehokkaita rokotteita.

– Jokaisella eurooppalaisella on mahdollisuus rokottautua. Solidaarisuuden ja hyvän koordinoinnin avulla onnistuimme myös pitämään lupauksemme rokottaa 70 prosenttia EU:n aikuisväestöstä kesän loppuun mennessä, iloitsee Urpilainen.

Sudanissa ja Etiopiassa kuohuu

Afrikka-asioista vastaavana komissaarina Urpilainen matkustaa mantereella paljon. Hän on juuri palannut matkaltaan Etiopiaan ja Ruandaan. Sudaniinkin piti mennä, mutta vain pari päivää ennen lähtöä leimahtanut sotilasvallankaappaus esti matkan.

EU on ollut Sudanin vahva tukija. Nyt viesti Sudaniin on hyvin selvä:

– Vangitut siviilijohtajat on vapautettava ja maassa on palattava normaaliin, siviilien johtamaan järjestykseen.

Etiopiassa Tigrayn maakunnassa on ollut käynnissä sisällissota pian vuoden. EU on jäädyttänyt tuen maan hallitukselle viime joulukuussa. Halua tukea maata olisi, mutta tulitauko olisi ensin saatava aikaan.

– Haluamme tukea etiopialaisia ihmisiä ja taloudellisia sekä poliittisia uudistuksia, jotka vahvistavat maan edellytyksiä menestyä. Mutta me emme tue sotataloutta, painottaa Urpilainen.

Komissaari Jutta Urpilainen on Ykkösaamun vieraana Ykkösaamun suorassa lähetyksessä klo 10.05.

