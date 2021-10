Asiantuntijat Putinin tapaamisesta: Niinistö pyrki jälleen rakentamaan luottamusta Venäjään

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen alkoi perinteisissä merkeissä.

Tilaisuuden alku viivästyi merkittävästi aiotusta ja lopulta tapaaminen venyi kolmituntiseksi. Presidentti Niinistö kuvasi keskustelua Putinin kanssa intensiiviseksi.

Mutta mitä Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sinikukka Saari ja Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro ajattelevat tapaamisesta?

Mitkä olivat tapaamisen tärkeimmät annit?

Sinikukka Saari: Presidentti Niinistö keskittyi lempiteemoihinsa. Tiedotustilaisuudesta sai sen käsityksen, että keskustelut keskittyivät erityisesti suurempiin kansainvälisiin kysymyksiin. Toisaalta tämä heijastelee yleisempää linjaa, että suomalaiset toimijat korostavat kansainvälisiä kysymyksiä, kun taas venäläinen osapuoli korostaa usein kahdenvälisiä asioita. On mielenkiintoista verrata, miten tapaamista kommentoidaan Venäjällä.

Markku Kangaspuro: Ilmastoasiat nousivat agendalle. Kuten Niinistökin totesi tiedotustilaisuudessa, niin vielä muutamia vuosia sitten asia ei ollut mikäänlainen keskustelunaihe venäläisessä politiikassa ja sen esille nostamiseen suhtauduttiin epäilevästi. Kiinnitin huomiota myös siihen, että toimenpiteet ja valmius lähteä toimimaan ilmastoasioissa eivät olleet kovin suuria. Taustalla on Venäjän talouden rakenteellinen ongelma. Se perustuu hiileen ja vetyyn.

Nousiko kansainvälisissä asioissa mitään uusia aloitteita?

Sinikukka Saari: Täysin uusia aloitteita ei ollut. Presidentti Niinistö toi esille yleistä pohdintaa sodankuvan muutoksesta ja korosti, että tämän suuren muutoksen takia on entistä tärkeämpää käydä kansainvälistä dialogia yhteisistä pelisäännöistä suurvaltojen kesken. Luottamusta rakennetaan pienin askelin, ja tämä ajatus löytyy Helsingin henkeä koskevan aloitteen takaa. Helsingin henki ja Etyjin mahdollinen huippukokous 2025 olisi toteutuessaan Niinistön kausien suurin saavutus.

Nousiko tapaamisessa mitään yllättäviä asioita esille?

Sinikukka Saari: Metsäyhteistyö oli minulle uusi teema. Pitää seurata, mitä tällä alalla tapahtuu tulevaisuudessa. Puuntuonnista ja Saimaan kanavasta en puolestaan odottanut mitään merkittäviä uutisia, koska kysymys ei ole pelkästään Suomeen kohdistuvasta toimesta. Putin on ilmoittanut pyrkimyksestään vähentää raakapuun vientiä jo vuosia sitten. Puuntuonnin rajoitusten piti alun perin astua voimaan vuodenvaihteessa, joten suuresta muutoksesta tai yllätyksestä ei ole kyse.

Puuttuiko keskustelun asialistalta tärkeitä asioita?

Sinikukka Saari: Aleksei Navalnyin tapaus ja ihmisoikeuskysymykset laajemminkin jäivät tällä kertaa vähälle huomiolle. Navalnyin ja muiden vastaavien tapauksien kohdalla haasteena on se, että tapaukset otetaan esille oikeusprosessin aikana ja silloin, kun ne ovat yleisen huomion kohteena. Kun vankeusaika koittaa, asia unohtuu. Nyt olisi entistä tärkeämpää pitää asiaa esillä.

Niinistö tosin mainitsi, että ulkomaalainen agentti -lain mahdollisesta kiristyksestä olisi keskusteltu, mutta ei kovin laajasti. Mielenkiintoista oli myös se, etteivät Valko-Venäjän tilanne eikä EU- ja Venäjä-suhteet nousseet esille.

Sauli Niinistö ja Vladimir Putin keskustelivat muun muassa arktisesta yhteistyöstä ja ilmastokysymyksistä tapaamisessaan perjantaina. Kuva: Mikhail Klimentyev / AFP

Markku Kangaspuro: Presidentti Niinistö ei avannut kaikkia kansainvälisiä asioita, joita tapaamisessa käsiteltiin. On vaikeaa sanoa, puuttuiko asialistalta tärkeitä asioita. Hän toi voimakkaasti esille huolen aseteknologian kehityksestä, ja sitä huolta varmasti monessa pääkaupungissa kannetaan. Nato-kysymys ei tullut esille, mutta pidän hyvin oletettavana, että asiasta tapaamisessa keskusteltiin. Ja pitäisi hämmästyttävänä, jos Ukrainan tilanteesta ei olisi keskusteltu.

Nämä keskustelut jäivät varmasti luottamuksellisiksi, koska Niinistön ajatuksena on ollut Helsingin hengen ja luottamuksen rakentaminen sekä Etyjin 50-vuotisjuhlien järjestäminen Suomessa.

Millainen kuva tiedotustilaisuudesta välittyi Suomen ja Venäjän välisistä suhteista?

Sinikukka Saari: Välit ovat luottamukselliset ja molemminpuolista arvostusta näyttää löytyvän. Maiden välille ei synny arvovaltakysymyksiä, koska maiden väliset suhteet ovat lähtökohtaisesti asymmetriset. Suomi on selkeästi Venäjää pienempi maa. Kansainvälisistä kysymyksistä on helpompi keskustella, koska siinä ei ole kilpailuasetelmaa. Putinilla ei varmasti ole montaa läntistä johtajaa, joiden kanssa hänellä on luottamukselliset suhteet.

Markku Kangaspuro: Tapaaminen kesti kolme tuntia, joten aikamoinen liuta asioita ehdittiin käydä läpi. Suomen kannalta kaikista oleellisimpia asioita tuotiin esille, ja ne liittyvät ilmastonmuutokseen, arktisiin ympäristökysymyksiin, mustaan hilleen, taloussuhteisiin, koronatilanteeseen ja matkustamisen käynnistämiseen maiden välillä. Sitten puhuttiin isoista kansainvälisistä asioista, ja Niinistö jatkoi linjaansa siinä, että hän kysyi Putinin kantaa erilaisiin asioihin. Niinistö on käyttänyt ilmaisua, että hän tekee tässä palveluksen varsinaisille isoille päättäjille. Tässä suhteessa Suomen ja Venäjän välinen keskustelusuhde näyttää toimivan.

