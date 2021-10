Jääkiekkoilija Teemu Ramstedt istuu pahimmillaan pitkiä aikoja pöntöllä veriripuloimassa: "Lätkäkopin IBD-läppä on ollut tietynlainen pelastus"

Jääkiekkoilija Teemu Ramstedtilla on pitkä ura. Hänet muistetaan muun muassa läpimurrostaan Helsingin IFK:n riveissä ja vaiheistaan eri KHL-joukkueissa. Nykyisin hän pelaa Mestis-joukkue Kiekko-Espoossa.

Jääkiekkoilija Teemu Ramstedtilla on pitkä ura. Hänet muistetaan muun muassa läpimurrostaan Helsingin IFK:n riveissä ja vaiheistaan eri KHL-joukkueissa. Nykyisin hän pelaa Mestis-joukkue Kiekko-Espoossa. Kuva: Vesa Pöppönen / AOP

Teemu Ramstedt sairastaa haavaista paksusuolentulehdusta IBD:tä, jolla on vuoroin helpompia, vuoroin vaikeita jaksoja. Jääkiekkoilija joutui diagnoosin saatuaan miettimään, jatkuuko huippu-urheilijan ura lainkaan sairastumisen jälkeen.

Ammattikiekkoilija Teemu Ramstedt nähtiin tänään Sean Ricksin vieraana, kun Yle Perjantai käsitteli nuorten aikuisten uutta kansantautia, tulehduksellisia suolistosairauksia.

33-vuotias Ramstedt on sairastanut haavaista paksusuolentulehdusta IBD:tä vuodesta 2014 saakka. Sairaus on parantumaton, eikä tiede osaa vielä sanoa sen aiheuttajaa. Länsimaista elämäntapaa, johon kuuluu prosessoitu ruoka, on epäilty yhdeksi syylliseksi.

– Pahimmillaan veriulostetta tulee aika paljon, ja istutaan pitkiä aikoja pöntöllä. Aamuyöt ja aamut ovat minulla pahimpia, Ramstedt kertoi.

Kortisonilääkitys on auttanut akuuttivaiheiden ohi, mutta sillä on sivuvaikutuksia. Paino sahaa ylös alas, mikä on huippu-urheilijalle haaste. Myös pinna palaa kortisonilla ollessa helpommin.

Teemu Ramstedt on perustanut pyöräily- ja triathlonseura IBD cyclingin, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tulehduksellisista suolistosairauksista, saattaa ihmisiä vertaistuen piiriin ja toimia pyöräilyn edistäjänä. Kuva: Meri Lantela

Ramstedt sai diagnoosin vain 26-vuotiaana, urheilu-uransa huipulla.

– Pöntöllä istuminen silloin kun verta tulee, se on ollut aika kova kokemus varsinkin alussa, kun ei tiennyt mikä juttu tämä on, Ramstedt kertoi.

– Mietin, pystynkö pelaamaan ylipäänsä.

Ramstedtin mukaan jääkiekko antaa lajina hieman anteeksi verrattuna moniin muihin lajeihin, sillä fysiikka ei ole aivan niin suuressa roolissa. Jääkiekossa voimaa pystyy korvaamaan pelisilmällä.

Hän on pystynyt jatkamaan uraansa, mutta sairauden vaiheet vaihtelevat helpommista kausista vaikeisiin jaksoihin.

"Aina kun menen vessaan, joku huutaa, menetkö taas IBD:lle"

Tärkeässä osassa sairauden hyväksymisessä on toiminut avoimuus ja huumori.

– Lätkäkopissa huumori on parhaimmillaan tosi hyvää ja auttaa arjessa jaksamiseen. IBD-läppä on ollut itselle tietynlainen pelastus, vaikka se ei välttämättä toimi kaikille, Ramstedt kuvaili.

– Aina kun menen kopissa vessaan, joku huutaa, että menetkö taas IBD:lle.

IBD:n perinnöllisyyttä on tutkittu, ja on mahdollista, että sairaus on jossain tapauksissa periytyvä. Tiede ei vielä osaa sanoa, miten tautia voisi ennaltaehkäistä.

– Mietin viikoittain, mitä voin tehdä, että minun lapseni eivät sairastu, kahden lapsen isä Ramstedt kertoi.

