Uroksen toimitusjohtaja Rauno Jokelainen vaitonaisena yhtiön talousvaikeuksista – "Mediapaine vaikutti nimisopimuksen irtisanomiseen"

Tampereen uuden monitoimiareenan takana oleva Areenayhtiö päätti eilen torstaina yksipuolisesti irtisanoa nimisopimuksen teknologiayhtiö Uros Oy:n kanssa. Areenayhtiö perustelee päätöstään Uros Oy:n heikolla taloudellisella tilanteella sekä yrityksen saamalla negatiivisella julkisuudella.

Yle kysyi Uros-konsernin toimitusjohtajalta Rauno Jokelaiselta tilanteesta tarkemmin.

Tampereen Areenayhtiö on ilmoittanut irtisanoneensa nimisponsorisopimuksen Uroksen kanssa. Miten kommentoitte?

Tämä on valitettava uutinen myös meidän kannaltamme, koska olimme tehneet yhteistyötä noin puolentoista vuoden ajan. Ehkä johtuen osittain yleisestä mediapaineesta ja mediassa olleista jutuista Tampereen Areenayhtiö päätti yksipuolisesti irtisanoa nimisopimuksen.

Millaisia keskusteluja teillä on ollut Tampereen Areenayhtiön kanssa viime viikkoina?

Yhtiö on pyytänyt vastauksia tiettyihin kysymyksiin koskien muun muassa Uroksen taloudellista tilannetta, mediassa olleita juttuja ja yhtiörakennetta. Olemme kaksi kertaa tainneet vastata näihin, ja lopuksi Areenayhtiö päätti irtisanoa sopimuksen.

Uroksen taloustilanne on ollut esillä viime viikolla laajalti. Mikä yhtiön tilanne tällä hetkellä on?

En halua tässä haastattelussa käsitellä taloustilannettamme. Meillä on rahoitusneuvottelut menossa, samoin kuin neuvottelut velkojien kanssa. Palataan tähän, kun meillä on antaa tyhjentäviä vastauksia.

Teknologiayhtiö Uroksen pääkonttori sijaitsee Oulussa. Kuva: Timo Heikkala / Lehtikuva

En halua myöskään kommentoida julkisuudessa olleita tietoja. Teemme koko ajan töitä, että taloustilanne ratkeaa ja saamme tilinpäätökset tehtyä vuosille 2019 ja 2020.

Vuoden 2019 tilinpäätös etenee. Nyt on saatu viimeisin dokumentaatio, ja sitä kautta pystytään tilinpäätös vahvistamaan ennen Patentti- ja rekisterihallituksen takarajaa.

Areenayhtiö on kommentoinut, ettei se ole saanut tarpeeksi laajoja selvityksiä esimerkiksi taloudellisesta tilanteestanne. Millaisella tasolla teidän näkökulmastanne näitä selvityksiä on vaadittu ja annettu?

On tietysti vaikea kommentoida Areenayhtiön puolesta. Lähinnä selvityksiä annettiin taloudelliseen tilanteeseen, konsernirakenteeseen ja omistussuhteisiin liittyen. Loppujen lopuksi Tampereen Areenan hallitus päätti, ettei se saanut riittävästi tietoa, ja osaksi sen seurauksena irtisanoi sopimuksen.

Katsoitteko itse, että selvitykset olivat tarpeeksi kattavia?

Kävimme pariin kertaa neuvotteluja, ja uskoisin, että ne olisivat olleet riittäviä. Sitten tämä yhdistettynä mediapaineeseen ja mediassa oleviin juttuihin loppujen lopuksi käänsi päätöksen sopimuksen irtisanomisen suuntaan.

Onko tilanne Uroksen kannalta loppuun käsitelty vai aiotteko mahdollisesti riitauttaa sopimuksen päättämisen?

Katsomme irtisanomisen perusteet ja ajan kanssa sitten arvioimme, onko tarpeita jatkotoimenpiteisiin. Haluaisin korostaa sitä, että vaikka julkisuudessa on spekuloitu Areenan avaamista ja sen vaarantumista nimisopimuksen takia, meillä on yhteinen intressi eikä tämä millään tavalla vaaranna areenan avautumista joulukuussa alussa. Sen eteen on tehty kaikki mahdollinen.

Onko Uros yhtiönä edelleen toimintakykyinen?

On. Bisneksemme jatkuvat normaalisti, ja ihmiset saavat palkkansa. Siinä ei ole tapahtunut mitään muutosta.

Millaisia keinoja itse näette tästä tilanteesta selviytymiseen?

Toisaalta sen, että saamme rahoitusneuvottelut ja laina-asiat sovittua pankkien kanssa. Toisaalta korostaisin sitä, että saamme uudet bisnekset operatiivisessa mielessä kasvamaan ja uudet tuotteet markkinoille volyymimielessä ensi vuoden puolella.

