Koronapandemia on kurittanut teattereita ympäri Suomen. Harrastajateattereita on suljettu, ja jotkut ovat jopa ottaneet lainaa asuntoaan vastaan, jotta teatterin toiminta voisi jatkua. Vaikka kulttuuri on rahallisesti kärsinyt, sitä ei huomaa työryhmän hymyistä.