EU-parlamentti haluaa Puolan painostamiseen vauhtia – haastoi EU-komission oikeuteen, vaatii oikeusvaltiomekanismin käynnistämistä

Sanojen on muututtava teoiksi, EU-parlamentin puhemies sanoo. Arkistokuva Euroopan parlamentin istuntosalista Brysselissä. Kuva: Olivier Hoslet / EPA

Vaikka oikeusvaltiomekanismi on ollut voimassa jo vuoden alusta, sitä ei ole tähän mennessä vielä käytetty.

Euroopan parlamentti on haastanut Euroopan komission oikeuteen. Syynä tähän on parlamentin mukaan komission vitkuttelu oikeusvaltiomekanismin käynnistämisessä Puolaa vastaan.

Asiasta kirjoittavat muun muassa uutistoimisto AFP sekä Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun).

Viime vuoden lopulla säädetty oikeusvaltiomekanismi sitoo jäsenmaiden EU-rahoitusta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Mikäli jäsenmaa rikkoo periaatetta, EU voi pidättää sen osuuden unionin budjetista.

Mekanismi on ollut voimassa tämän vuoden alusta alkaen, mutta sitä ei ole vielä käytetty.

Oikeusvaltioperiaatekysymyksen toinen pääneuvottelija, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) sanoo tiedotteessa olevansa tyytyväinen ratkaisuun.

– Harmillisesti komissio ei ole lupauksistaan huolimatta toiminut, vaikka laki on ollut voimassa jo vuoden alusta asti, Sarvamaa kirjoittaa.

–Oikeusvaltiotilanne Euroopassa on heikentynyt hälyttävästi jo vuosia, ja tänä vuonna kehitys on saanut vain uusia kierroksia, Sarvamaa jatkaa.

Myös Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli vaatii komissiota ryhtymään toimiin.

– Sanojen on muututtava teoiksi, Sassoli kirjoittaa Twitterissä.

Taustalla pitkä kiista

Oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n perusarvoista, jotka on määritelty sen perussopimuksessa. Periaatteen mukaan kaikissa EU-maissa pitää olla riippumaton oikeuslaitos, ja hallinnon täytyy noudattaa lakia.

Puola ja EU ovat kiistelleet pitkään maan oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta. Kiista liittyy tuomareita nimittävään, konservatiivisen hallituksen muodostamaan elimeen sekä tuomareita valvovaan "kurinpitoelimeen", jonka jäsenet valitaan poliittisin perustei.

Kiistaa on myös siitä, onko EU:n lainsäädäntö ensisijainen Puolan omaan perustuslakiin nähden. Perussopimuksen mukaan näin on, Puolan mielestä ei ole.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on luvannut, että komissio käyttää "kaikki mahdolliset keinot", jotta Puola saataisiin perääntymään oikeusvaltiota rapauttavissa toimissaan. Komission kanta on ollut kuitenkin se, että mekanismin kanssa on edettävä pikkutarkasti, jotta se kestää mahdolliset lakihaasteet.

Puola ja Unkari ovat tehneet valituksen mekanismista Euroopan unionin tuomioistuimeen, jossa asian käsittely on vielä kesken. Tämä ei estä komissiota aloittamasta mekanismin käyttöä, mutta komissio odottaa tuomioistuimen ratkaisua.

Tällä hetkellä EU-komissio pidättää jo Puolalle tarkoitettua 36 miljardin euron osuutta EU:n koronaelvytyspaketista.

Keskiviikkona Luxemburgissa toimiva EU-tuomioistuin määräsi Puolan maksamaan miljoona euroa päivässä oikeusvaltiorikkomuksista.

