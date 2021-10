Herätys: Miehet pyytävät palkankorotuksia naisia useammin, viime yönä siirryttiin talviaikaan, Mira Lokuge kirjoittaa seksistä kielten sekamelskalla

– Palkankorotuspyynnöt ovat vaatineet viikkojen rohkeuden keräämistä. Tilanteet ovat olleet sellaisia, että on tuntunut ahneelta ja likaiselta, vaikka pyynnölle on ollut syytä, sanoo jyväskyläläinen Liisa Salonen.

– Palkankorotuspyynnöt ovat vaatineet viikkojen rohkeuden keräämistä. Tilanteet ovat olleet sellaisia, että on tuntunut ahneelta ja likaiselta, vaikka pyynnölle on ollut syytä, sanoo jyväskyläläinen Liisa Salonen. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Lisää palkkaa ei saa, jos ei pyydä

Palkankorotuksissa sukupuolten väliset erot ovat isoja. Miehet pyytävät isompia palkankorotuksia kuin naiset ja odottavat myös saavansa haluamansa, kertoo tuore kyselytutkimus. Noin puolet suomalaisista ei ole saanut palkankorotusta pyytämättä sitä itse.

Talviaika alkoi taas – kellojen siirtelystä ei päästä vielä vuosiin

Muut EU-maat eivät ole ajaneet kellojen siirtelystä luopumista yhtä innokkaasti kuin Suomi. Kuva: Patrick Seeger / EPA

Viime yönä kellot siirrettiin talviaikaan eli tunnilla taaksepäin. Jos kaikki olisi mennyt suunnitelmien mukaan, kelloja olisi siirretty nyt viimeistä kertaa. Suomen ajama ehdotus kellojen siirtämisen lopettamisesta on kuitenkin jumittunut EU:n päätöksentekoelimiin, joten viisareita liikutellaan vielä vuosia.

Skotlannissa voi öljyalalla tahkota messevää palkkaa, mutta kuinka kauan?

Skotlantilainen insinööri Martin Wardrope vastaa öljyntuotannon turvallisuudesta. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Parikymppinen Martin Wardrope on aloittanut vastikään turvallisuusinsinöörinä skotlantilaisessa öljy-yhtiössä. Hän on innoissaan haasteellisesta ja hyväpalkkaisesta työstään. Kaikkiaan Skotlanissa yli 70 000 ihmistä saa ansionsa öljy- ja kaasuteollisuudesta, ja ala tuottaa viitisen prosenttia Skotlannin bruttokansantuotteesta. Tulevaisuudessa pitäisi kuitenkin luopua fossiilisista polttoaineista, eikä vihreän energian ennusteta työllistävän yhtä hyvin.

27-vuotias kirjailija Mira Lokuge kirjoittaa seksistä ja ahdistuksesta kielten sekamelskalla

Kashmeera "Mira" Lokuge on kotoisin Sri Lankasta ja muuttanut Suomeen 12-vuotiaana. Lokakuussa häneltä ja Hyppe Salmelta ilmestyi Ilmatilaa-niminen romaani. Kuva: Katriina Laine / Yle

Kulttuurivieras Mira Lokuge on kirjoittanut yhdessä Hyppe Salmen kanssa Ilmatilaa-romaanin, joka kertoo siitä, millaista on olla ruskea nuori aikuinen Suomessa. Kirja on fiktiivinen, mutta pohjana on käytetty Sri Lankasta kotoisin olevan Lokugen omia kokemuksia.

Sää paikoin pilvistä ja sumuista

Kuva: Yle

Sunnuntaiyönä lumisateet liikkuvat Lapin yllä itään. Lunta kertyy enimmillään noin viisi senttimetriä. Sunnuntaina päivällä etelästä virtaa kosteaa ilmaa ja sää on pilvistä lähes koko maassa. Paikoin on myös sumuista tai tihkusateista.

