Herätys: Kerrostalossa räjähti Varkaudessa, alle 15-vuotiaiden määrä laskee nopeasti, ilmastokokous alkoi Glasgow'ssa suurin toivein

Varkaudessa kerrostalossa räjähdys, neljä loukkaantui

Kuva: Yle

Varkaudessa kerrostalon huoneistossa tapahtui myöhään sunnuntaina räjähdys ja siitä seurannut tulipalo, joissa loukkaantui neljä ihmistä. Kaikkiaan kerrostalossa oli yli 10 ihmistä, joista neljä pelastettiin rakennuksesta ja loput pääsivät ulos itse.

Vielä ei ole saatu vahvistusta mahdollisista kuolonuhreista tai siitä, oliko asunnossa ketään sisällä tapahtumahetkellä.

Väestötsunami kiihtyy: Lasten määrä laskee arvioitua nopeammin

Alle 15-vuotiaiden määrä Suomessa putoaa vuoteen 2035 mennessä sadalla tuhannella. Kuva: Tanja Heino / Yle

Lasten ja nuorten määrä putoaa Suomessa lähivuosina arvioitua enemmän ja nopeammin. Alle 15-vuotiaiden määrä laskee muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkialla Suomessa. Aluetutkija puhuu jopa väestötsunamista, joka läpäisee kaikki kouluasteet ja huipentuu 2040-luvun työvoimapulaan.

Etätyö paransi yöunia erityisesti naisilla

Hyvin nukkuneena mieliala on parempi ja huumorintaju säilyy. Päätökset ovat parempia ja harkitumpia. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Etätyö sai asiantuntijat nukkumaan paremmin. Unen merkitys työn kannalta on ymmärretty kunnolla vasta viime vuosina. Työterveyslaitoksen kyselyyn vastanneista 42 prosenttia arvioi unensa parantuneen etätöiden aikana. Naisilla uni oli parantunut useammin kuin miehillä.

Ylen vaalikonetta rakennetaan nyt – vaikuta!

Ylen kuntavaalikone 2021. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Tammikuussa 2022 käydään valtaosassa Suomea aluevaalit, joissa valitaan tuleville hyvinvointialueille valtuustot. Yle palvelee kansalaisia näissäkin vaaleissa avaamalla äänestyspäätöksen tueksi vaalikoneen. Nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä teemoja, väittämiä tai kysymyksiä ehdokkailta kysymme.

Ilmastokokous alkoi Glasgow'ssa suurin toivein, mutta mitä tapahtuu käytännössä?

Extinction Rebellion -liikkeen mielenosoittajat Glasgow'n yliopiston edustalla perjantaina, vaatimassa yliopistolta isompia ympäristönsuojelutoimia. Kuva: Ewan Bootman / AOP

Koronapandemia on laittanut kansantaloudet tiukoille. Siksi voi olla vaikeaa löytää rahoitusta ilmastotoimille. Juuri niitä kuitenkin toivotaan lisää Glasgow'ssa alkavalta ilmastokokoukselta. Tänään alkavat maailman johtajien puheenvuorot, ja mailta toivotaan uusia sitoumuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Eteläinen ilmavirtaus jatkuu, ja sää on enimmäkseen pilvistä

Kuva: Yle

Sateet väistyvät aamuun mennessä maan itäpuolelle. Aamu on laajalti pilvinen ja Pohjois-Lapissa on vielä pakkasta. Päivällä pilvipeite rakoilee mahdollisesti jo vähän enemmän maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa tulee paikoin tihkusadetta, mutta muuten on vielä poutaista. Pohjois-Lapissakin lämpötila kohoaa nollaan tai plussan puolelle.

