Kokoomus vastustaa yksityisen Kela-korvauksen leikkausta – Orpo: "Haluamme päinvastoin kasvattaa korvausta"

Puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi kokoomuksen puoluevaltuustossa, että palvelusetelit on otettava käyttöön joka alueella. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Kokoomus vastustaa jyrkästi hallituksen kaavailemaa yksityisen Kela-korvauksen leikkausta. Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan puolue haluaa päinvastoin kasvattaa korvausta.

– Nykyjärjestelmän suurin ongelma on, että hoitoon ei pääse. Siksi on käsittämätöntä, että hallitus kaavailee yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten leikkauksia. Me emme hyväksy Kela-korvauksen leikkausta, vaan päinvastoin haluamme kasvattaa sitä, Orpo totesi kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina.

Orpon mukaan kaavailtu Kela-korvauksen leikkaus kasvattaisi entisestään jo nyt ruuhkautunutta julkista sektoria.

– Tutkimusten mukaan vähintään viidesosa palveluita käyttävistä siirtyisi julkisten terveyskeskuspalvelujen piiriin, jos leikkaus toteutuu. Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat tunnustaneet, ettei julkinen puoli pystyy tarjoamaan palvelua koko joukolle. Jonot sen kuin pitenevät, Orpo sanoi.

Orpo peräänkuuluttaa yksityisen ja kolmannen sektorin hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnassa. Yhtenä keinona kokoomus on esittänyt palvelusetelin aiempaa laajempaa käyttöä.

