Miljoonat joutuvat sietämään jo nyt helteitä, joissa ihminen ei vain pärjää

Yhdysvaltain Kaliforniassa on kuuma, Lähi-idässä on kuuma, Intiassa on kuuma, Afrikassa on kuuma – ilmastonmuutos vaikuttaa ympäri maapallon.

Miljoonien ihmisten elämä on jo lähes sietämätöntä jatkuvien helteiden ja kuivuuden vuoksi. Erityisen rankasti sään ääri-ilmiöt koettelevat köyhiä ja muutoin heikossa asemassa olevia. He eivät aja ilmastoiduilla autoilla, asu ilmastoiduissa asunnoissa tai työskentele viilennetyssä toimistossa. Ulkona oleminen kovassa helteessä on liki mahdotonta, ja pätsiksi kuumenneessa kodissa eläminen vähintään tukalaa.

Kohoavat lämpötilat aiheuttavat jo nyt yhä useammin kuivuutta, maastopaloja, myrskyjä ja tulvia – ja kaikki nämä uhkaavat ihmishenkiä. Helleaallot ovat kohtalokkaita myös esimerkiksi maataloudelle.

Ellei ilmastonmuutosta saada hidastettua, ennätyslämpötilat vain nousevat ja hengenvaaralliset helleaallot lisääntyvät, varoittavat asiantuntijat. Lämpötilat nousevat sielläkin, missä on jo mitattu ennätyksiä.

– Jos vertailemme kesien lämpötiloja Kalifornian Kuolemanlaaksossa, ovat kuluneet 20 vuotta selvästi lämpimämpiä kuin sitä aiemmin, kertoo laakson kansallispuiston edustaja Abby Wines uutistoimisto AFP:lle.

Viime kesänä alueella rekisteröitiin jo toisena kesänä peräkkäin 54,4 asteen helle, joka yltää miltei kaikkien aikojen ennätykseen ja on korkein nykyaikaisella teknologialla mitattu arvo.

Ilmastokriisi on nyt

Jos Skotlannin YK:n ilmastokokouksen keskeisen teeman haluaa tiivistää, voi sen tehdä hyvin lyhyesti: Ihmiskunnalta alkaa pian loppua aika.

Glasgow'ssa maailman johtajien on tarkoitus sopia maailmanlaajuisista päästörajoituksista ilmastokriisin torjumiseksi. Kokouksen alla YK kertoi, että ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet nousivat ennätyskorkealle viime vuonna.

Maapallon keskilämpötila uhkaa nousta tämän vuosisadan aikana huomattavasti enemmän kuin Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimyksenä oleva alle puolitoista astetta, nimittäin 2,7 astetta. Sen on paljon. Tällainen arvio esitetään YK:n ympäristöohjelman tuoreessa raportissa (siirryt toiseen palveluun), jonka otsikko on The Heat Is On.

Raportissa todetaan ykskantaan, että seuraukset olisivat katastrofaalisia, mikäli näkymä 2,7 asteen lämpenemisestä toteutuisi. Päästöjä tulisi siis leikata nopeasti ja paljon.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA puolestaan arvioi, että vaikka kaikki eri maiden hallitusten tekemät lupaukset nettopäästöjen nollaamisen aikataulusta toteutuisivat, ilmasto lämpenisi vuoteen 2100 mennessä noin 2,1 astetta.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi ilmastokokouksen (COP26) alla edellyttävänsä, että kaikki maat sitoutuvat saavuttamaan hiilineutraaliuden vuosisadan puoliväliin mennessä ja että niiden tulee selkeästi ja uskottavasti pystyä kertomaan keinonsa päästä tähän tavoitteeseen.

Suomessa hallitus on asettanut tavoitteekseen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.

Äärimmäinen helle voi vielä olla miljardien riesa

Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimuslaitos NOAA (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että viime kesän heinäkuu kirjattiin maapallon kaikkien aikojen kuumimmaksi kuukaudeksi ja se saavutti näin ollen epäkiitollisen ennätyksen.

– Heinäkuu on tyypillisesti vuoden lämpimin kuukausi, mutta heinäkuu 2021 päihitti kaikki aikaisemmat. Uusi ennätys on osoitus valitettavasta meneillään olevasta kehityksestä, kertoi NOAA:n asiantuntija Rick Spinrad tilastojulkistuksen yhteydessä.

Esimerkiksi Aasiassa oli mittaushistorian lämpimin heinäkuu ja Euroopassa toiseksi lämpimin.

Mikäli ilmasto lämpenisi kahdella asteella, neljännes maapallon väestöstä voi kohdata äärimmäisen helleaallon vähintään joka viides vuosi, osoittavat YK:n laskelmat uutistoimisto AFP:n mukaan. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on laskenut luvun korkeammaksi ja arvioi, että helleaallot runtelisivat tällöin useampaa kuin joka kolmatta maapallon asukasta.

Maapallon väkiluku on nyt noin 7,8 miljardia, ja kahdeksan miljardin ihmisen rajan ennustetaan menevän rikki vuonna 2025, ilmenee Tilastokeskuksen keräämistä tiedoista.

Ennätykset paukkuvat

Telluksen korkeimmat päivälämpötilat mitataan kuivilla alueilla kääntöpiirien läheisyydessä, pitkäkestoisten korkeapaineiden vyöhykkeellä.

Maailman ilmatieteen laitoksen (WMO) tilastoissa (siirryt toiseen palveluun)maapallon korkein virallinen lämpötila on mitattu Kaliforniassa kesällä 1913, jolloin lämpötila kohosi 56,7 asteeseen. Tuolloisen ennätyksen syntyyn vaikutti mahdollisesti hiekkamyrsky, joka riehui alueella. Libyan Tripolissa kerrotaan mitatun 58 asteen lämpötila syyskuussa 1922, mutta kymmenisen vuotta sitten ennätystä analysoi uudelleen kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka kyseenalaisti tuloksen, eikä lukemaa ole siksi virallisesti hyväksytty kaikkien aikojen korkeimmaksi.

Myös viime vuoden kesällä Kaliforniassa mitattiin 54,4 asteen pätsi. Kuluneena kesänä puolestaan kerrottiin, kuinka maastopalot olivat vallanneet valtavat määrät pinta-alaa hirmuhelteiden moukaroidessa Yhdysvaltoja ja Kanadaa.

Euroopassakin mitattu lähes 50 astetta

Manner-Euroopan uusi lämpötilaennätys syntyi mahdollisesti viime elokuussa Italian Sisiliassa, jossa raportoitiin 48,8 asteen lukema. Tämän arviointi on vielä kesken.

– Selvitämme tilannetta aktiivisesti, mutta toistaiseksi emme voi vahvistaa emmekä kiistää ennätyksen syntyä, kertoo WMO:n ääri-ilmiöiden asiantuntija Randall Cerveny laitoksen sivuilla.

Hän sanoo, että ilmastonmuutos ja lämpötilojen nousu ovat lisänneet raportointia sään ääri-ilmiöistä.

– Meidän on varmistettava näiden ennätysten oikeellisuus tieteellisen tarkkuuden vuoksi ja siksi, että ymmärtäisimme ilmiön varmasti oikein.

Voimassa oleva Euroopan virallinen ennätys tasan 48 astetta on Kreikan Ateenasta kesältä 1977.

Suomen korkein lämpötila 37,2 astetta mitattiin Joensuun lentoasemalla heinäkuussa 2010.

