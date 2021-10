Ennakkotiedot G20-kokouksesta: Ei edistystä ilmastoasioissa, jopa takapakkia

Uutistoimisto Reuters on saanut nähdäkseen tänään alkavan G20-huippukokouksen loppukommunikean luonnoksen. Loppukommunikealla tarkoitetaan julistusta, jossa kerrotaan kokouksen tulokset. Luonnokseen on kirjattu ennakoitu tulos sen perusteella, mihin kokousta edeltävissä neuvotteluissa on päädytty.

Ilmastoasiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutoksen vastaisia toimia on kiihdytettävä, jotta Pariisin sopimuksessa pysyttäisiin. Tänä viikonloppuna kokoontuvien maailman 20 suurimman talouden johtajien päätöksillä on ratkaiseva merkitys, jotta ensi viikon Glasgow'n ilmastokokous voi saada asiaankuuluvat päätökset aikaan.

Reutersin mukaan G20:n uudessa kommunikealuonnoksessa ei ole käytännössä mitään uutta, jolla globaalia ilmastopolitiikkaa tehostettaisiin. Kommunikean ilmasto-osio on asiasisällöltään pitkälti sama kuin viime vuoden kokouksen. Joitakin sanamuotoja on jopa muutettu lievempään suuntaan.

Johtajat ilmoittavat olevansa sitoutuneita Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteeseen pysäyttää ilmastonmuutos kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, ja lisäksi pyrkiä mahdollisimman lähelle 1,5 astetta. Sama asia oli kirjattuna viime vuonnakin. Asiantuntijat ovat toivoneet, että G20 kirjaisi nyt konkreettisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi, mutta niitä ei ole.

Johtajat ilmoittavat tunnustavansa, että päästöt on saatava loppumaan kokonaan "vuosisadan puoliväliin mennessä". Edellisessä kommunikeassa tavoite oli ilmaistu täsmällisemmin, "vuoteen 2050 mennessä". Tavoite oli tosin lainausmerkeissä, mikä merkitsi, että se vaati vielä lisäneuvotteluja.

Uudessa luonnoksessa johtajat sitoutuvat, että heidän maansa lopettavat jo tänä vuonna uuden, ulkomaille rakennettavan hiilivoiman rahoittamisen. Uuden hiilivoiman rakentamisen estämiseksi vuoteen 2030 mennessä luvataan "tehdä kaikki voitava". Samat lupaukset olivat myös edellisessä kommunikeassa.

Jo vuonna 2009 rikkaat valtiot ovat luvanneet lahjoittaa köyhille maille 100 miljardia dollaria vuodessa ilmastotoimien rahoittamiseksi. Tavoite ei ole täyttynyt, mikä on herättänyt epäluottamusta köyhien ja rikkaiden maiden välille.

G20-maiden bruttokansantuotteet ovat yhteensä noin 80 prosenttia maailman BKT:sta, samoin kuin ilmastopäästöistä.

Ylen Ilmastonmuutos-liveseuranta

Köyhille maille satelee rokotelupauksia G20-kokouksen edellä