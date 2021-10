Kreivi Dracula ja muut yön kulkijat olivat joukoittain liikkeellä – Katso tästä huimaa halloweenin viettoa ympäri maailman

Halloweenia on vietetty näyttävästi eri puolilla maailmaa. Erityisesti Yhdysvalloissa juhlinta oli edellisvuotta riehakkaampaa pandemiarajoitusten väljenemisen vuoksi.

Lokakuu vaihtuu marraskuuksi toisen kerran pandemian varjostamana.

Rajoitukset ja sulut vaikuttivat myös halloweenin viettoon. Lokakuun viimeinen viikonvaihde on erityisesti Yhdysvalloissa suosittu syksyn juhla.

Vuonna 2020 raportoituja tartuntatapauksia oli Yhdysvalloissa noin 81 000 vuorokaudessa. Nyt myös Yhdysvalloissa noin 58 prosenttia kansalaisista on saanut molemmat rokotteet. Tartuntoja on noin 71 000 vuorokaudessa. Tilanne vaihtelee alueittain ja juhlakieltoja on voimassa osissa maata.

Viime vuonna kulkueet ja suuremmat kokoontumiset ja juhlat olivat viime vuonna kiellettyjä. Nyt yön kansa otti vahingon takaisin ympäöri maailmaa. Googlen hakukoneen mukaan asujen kestosuosikkeja olivat edellisvuoden tapaan noidat, puput ja dinosaurukset.