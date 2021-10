Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen: "G20-maiden sopimus merkittävä käännekohta"

YK:n ilmastokokoukseen Glasgow'hun matkanneen Ollikaisen mukaan nyt on viimeinen hetki tehdä ratkaisuja. G20-maiden linjauksesta tulleet tiedot ovat erittäin rohkaiseva signaali kokoukselle.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen iloitsee Roomasta G20-maiden kokouksesta kantautuneista tiedoista.

Uutistoimistojen mukaan G20-maiden johtajat ovat päässeet sopimukseen ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. G20 koostuu suurista teollisuusmaista.

– Jos G20 sitoutuu 1,5 asteen tavoitteeseen, se tarkoittaa merkittävää käännekohtaa kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Tulkitsen, että tuo päätös on erittäin rohkaiseva signaali Glasgow'hun, Ollikainen sanoi Ylelle juuri ennen lähtöään kokoukseen sunnuntaina.

Ollikainen olettaa, että esimerkiksi Venäjältä ja Kiinalta voi nyt tulla Glasgow'n kokoukseen kunnianhimoinen kansallinen päästövähennyssitoutumus.

– Venäjän osalta on ollut jo muutaman vuoden ajan selvää, että ilmastonmuutos iskee sinne todella rajusti arktisen alueen kautta. Samoin tietyissä osissa Kiinaa se on yhtä selvää. On ollut vähän hämmästyttävää, että näiden maiden johtajat eivät ole olleet kovin innokkaita puhumaan ilmastotoimista, Ollikainen sanoo.

"Olemme sillä rajalla, että 1,5 asteen tavoite karkaa käsistä"

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi kokouksen alla, että Glasgow on viimeinen hetki tehdä tärkeitä päätöksiä. Ollikainen on samaa mieltä.

– Kyllä me olemme nyt sillä rajalla, että toimia on tehtävä. Ja jos niitä ei tehdä, 1,5 asteen tavoite katoaa käsistä.

Ollikainen pitää kaikkein tärkeimpänä sitä, että kokouksessa saadaan uusia sitoumuksia mailta, joita ne vielä puuttuvat. Näitä ovat esimerkiksi Kiina, Venäjä, Brasilia ja Meksiko.

Hänen mukaansa kokouksessa on synnyttävä myös aloitteita, jotka turvaavat globaalin lämpötilan nousun rajoittamisen 1,5 asteeseen.

Muiksi tärkeiksi asioiksi hän luettelee kansainväliset markkinamekanismit, läpinäkyvyysperiaatteet ja vihreän rahoituksen turvaamisen.

Seuraatko YK:n ilmastokokousta? Voit keskustella aiheesta 1.11. kello 23:een asti.

