Alaikäinen kuljettaja ei saisi ajaa viikonloppuöisin – lain tiukennus jakaa lausunnon antajia

17-vuotiaiden kuljettajien onnettomuuksia saatetaan ehkäistä kieltämällä ajaminen viikonloppuöisin.

Ehdotus sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön lakiluonnokseen, joka on parasta aikaa lausuntokierroksella. Lakiluonnos parantaisi alaikäisen mahdollisuutta saada ajokortti, mutta toisaalta rajaisi ajo-oikeutta.

Lausuntoaikaa on jäljellä vielä reilu kaksi viikkoa, mutta jo nyt on selvää, että ehdotukset nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi jakavat alan toimijoita.

Erityistä syytä ei enää tarvittaisi

Ajokortin saisi jatkossa nykyistä helpommin, sillä viranomainen ei enää arvioisi nuoren tarvetta liikkua.

Tällä hetkellä 17-vuotias voi saada henkilöauton ajokortin ainoastaan poikkeusluvalla jostakin erityisestä syystä. Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt poikkeuslupia esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai heikkojen joukkoliikenneyhteyksien takia.

Nyt ajatuksena on, että 17-vuotiaat voisivat saada B-luokan ajo-oikeuden huoltajan suostumuksella. Ajo-oikeus ei kuitenkaan olisi voimassa lauantaisin ja sunnuntaisin kello 00–05 välisenä aikana. Rajoitus olisi voimassa siihen saakka kunnes nuori täyttää 18-vuotta.

Alaikäisen kuljettajan pitäisi myös kiinnittää autoonsa erillinen tunnus.

Jos 17-vuotias jäisi kiinni ratista viikonloppuyönä, seuraamuksensa olisi sakkoa ja ajokielto.

Ammattilaiset eri linjoilla

Ajo-opettajien arviot uudistuksesta vaihtelevat.

Ensimmäisten joukossa lausuntonsa jättänyt Pirkanmaan liikenneopisto luopuisi 17-vuotiaiden ikäpoikkeusluvasta kokonaan:

"Siinä iässä ja tosin myös osin 18-vuotiaissa on erityisen suuri riski aiheuttaa tai olla osallisena onnettomuudessa. Menemisen halu, näyttämisen halu kavereille ja itselle on huomattavasti suurempi kuin kyky ymmärtää ja varoa riskejä."

Jo kesällä asiaa kommentoinut Suomen Autokoululiitto ei kannata alaikäisten kuljettajien ajo-oikeuden rajoittamista öisin.

"Tällaiseen rajoittamiseen tarvittaisiin valtavasti resursseja, jotta rajoituksesta olisi jotain hyötyä. Myös perusoikeudet ovat rajoittamista vastaan."

Alkoholin kuljetuskielto tippui pois

Poikkeusluvan saamisen ehtoja kevennettiin muutama vuosi sitten, minkä jälkeen ajokortteja on myönnetty 17-vuotiaille selvästi aiempaa enemmän. Viime vuonna määrä oli reilu 17 000.

Alaikäisten kuljettajien onnettomuudet ovat herättäneet huolta, koska onnettomuudet ovat lisääntyneet kuljettajien määrän kasvun myötä.

Matkan varrella harkinnassa on ollut muitakin keinoja alaikäisten kuskien turvallisuuden parantamiseksi. Virkamiesvalmistelussa pohdittiin muun muassa sitä, pitäisikö alkoholin kuljettaminen kieltää tai rajoittaa autossa kuljetettavien nuorten määrää. Nämä eivät kuitenkaan päätyneet lakiluonnokseen.

Liikenneturva olisi kannattanut kyydissä olevien nuorten rajaamista:

"Monissa maissa on havaittu erityiseksi riskiksi toisten nuorten läsnäolo matkustajina. Yhdysvalloissa on todettu, että onnettomuuden sattuessa kuolemanriski teini-ikäisen kuljettajan onnettomuudessa kasvaa peräti 51 prosenttia verrattuna siihen, että kuljettaja on autossaan yksin." Liikenneturvan kesäkuisessa lausunnossa sanotaan.

Poliisihallitus olisi sallinut nuoren matkaan vain yhden alaikäisen matkustajan. Kesällä antamassaan lausunnossa se kannatti myös yöaikaisen ajamisen rajoittamista, koska vakavat onnettomuudet sattuvat juuri silloin.

Vilppi teoriakokeessa viivyttää korttia

Nuorten liikenneturvallisuuteen tähtäävä lakimuutos on puuttumassa nyt ensi kertaa myös vilppiin kuljettajantutkinnon teoriakokeessa.

Seuraus vilpistä olisi kokeen hylkääminen ja kuuden kuukauden määräaikainen kielto osallistua kokeeseen. Lakiluonnoksen mukaan syynä tiukennukseen on se, että vilppiä tehdään aiempaa enemmän.

Lausuntokierros lakiluonnoksesta päättyy reilun kahden viikon päästä. Sen jälkeen hallitus antaa lakiesityksensä eduskunnalle.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi keväänä.

