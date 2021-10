Pyörätieltä löytyi huonokuntoinen hylje lähellä Luvian keskustaa – epäillään uineen paikalle ojaa pitkin

Pyörätieltä on löytynyt huonokuntoinen hylje lähellä Luvian keskustaa Eurajoella Satakunnassa, kertoo Satakunnan pelastuslaitos.

Paikalle hälytettiin eläinlääkäri, joka totesi eläimen olevan huonossa kunnossa. Eläinlääkäri päätyi siihen, että eläin täytyy lopettaa.

Hylkeen päätymisestä pyörätielle ei ole tarkkaa tietoa. Hylkeen epäillään mahdollisesti uineen paikalle pitkän matkan ojaa pitkin ja menneen ojasta pyörätielle.

Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jussi Jalonen sanoo, että hylkeen löytöpaikasta oli merelle matkaa 2,5–3 kilometriä.

– Miten se on päässyt ojia hyödyntäen Luvian keskustan tuntumaan, sitä tarina ei valitettavasti kerro. Se jäi nyt arvoitukseksi, että mikä reitti on ollut. Pitkän matkan on kyllä tullut kuivalla maalla, Jalonen jatkaa.

Jalonen kertoo, ettei ole aiemmin törmännyt 25 vuotta kestäneellä työurallaan vastaavaan.

– Kyllä se on eläintarhapuoli, missä hylkeitä on nähty. Jouduin toisen ja kolmannen kerran viestin lukemaan, kun kerrottiin, että kevyenliikenteenväylällä on hylje. Jouduin varmistamaan, että onko asia näin ja totta se oli.

Pelastuslaitos sai hälytyksen eläimen pelastamistehtävästä Kuivalahdentiellä tänään alkuillasta ennen viittä.