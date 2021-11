Australia avasi rajansa yli 1,5 vuoden jälkeen – aluksi kansalaisille, myöhemmin turisteille

Australiassa on ollut yhdet läntisen maailman tiukimmista koronarajoituksista. Suuri saarivaltio on pitänyt rajansa kiinni maaliskuusta 2020 asti.

Maahan ei ole saanut tulla tai sieltä poistua ilman hallituksen myöntämää poikkeuslupaa. Harvat tulijat on määrätty tämän lisäksi omakustanteiseen kahden viikon hotellikaranteeniin.

Marraskuun alusta lähtien Australia on vapauttanut matkustamisen rokotetuille kansalaisilleen, pysyville asukkailleen ja heidän perheilleen.

Heti maanantaina Sydneyn ja Melbournen lentokentillä nähtiin tunteikkaita jälleennäkemisiä. Kymmenet tuhannet australialaiset ovat olleet jumissa ulkomailla, ja monet perheenjäsenet eivät ole nähneet toisiaan yli puoleentoista vuoteen.

Esimerkiksi hautajaisiin ja häihin on ollut mahdotonta osallistua ulkomailta.

Ulkomaisista matkailijoista Australiaan ovat päässeet vain uusiseelantilaiset. Seuraavaksi maahan saavat tulla Singaporen kansalaiset 21. marraskuuta alkaen.

Uutistoimisto AP:n mukaan maan hallitus suunnittelee matkailun avaamista turisteille ainakin jossain määrin ennen vuoden loppua. Hallitus haluaa antaa ensin helpotuksia opiskelija- ja työviisumilla tuleville.

Australia on yrittänyt tukahduttaa koronavirusta, mutta on vaihtanut taktiikkaansa ja pyrkii nyt elämään koronaviruksen kanssa ja rokottamaan väestönsä kattavasti.

Maan suurimmat kaupungit Sydney ja Melbourne olivat vielä hiljattain kuukausia suljettuina. Jotkin osat maata pysyvät yhä kiinni.

Koronatapauksia on ollut Australiassa vähän moniin maihin verrattuna. Koko pandemian aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 26 miljoonan asukkaan maassa vain 1743 ihmistä. Tartuntoja on ollut 170 500.

Lue lisää:

Sydneyyn koitti "vapauden päivä" pitkän koronasulun jälkeen – "Olen odottanut tätä kulausta 108 päivää"

Tunnelma kiristyy koronakuria jatkavassa Australiassa – Melbournessa mielenosoittajat heittelivät poliiseja pulloilla, yli 200 pidätetty