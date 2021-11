Tekstiilikeräys oli jättimenestys: ihmiset kantoivat kierrätykseen 13 000 kiloa tekstiilejä, ja kokeilu piti lopettaa etuajassa

Pulleiden jätesäkkien vuori odottaa jatkokäsittelyä Saimaanvirran toimintakeskuksessa Imatralla.

Lajittelupöydän ääressä Pirkko Maukonen avaa uuden säkin: tyynyliinoja, paitoja, housuja sekä ikkunaverhot – melko tyypillinen saalis.

– Enimmäkseen tulee lakanoita, mutta melkein tällaista se on, Maukonen sanoo.

Maukonen käy säkin sisällön tarkasti läpi. Onko kangas ehjä ja tahraton? Entä mitä materiaalia se on?

Tekstiilin kunto ratkaisee, minne se lopulta päätyy: Saimaanvirran kierrätysmyymälään myytäväksi, uusiokäyttöön Etelä-Karjalassa, tarkempaan materiaalianalyysiin Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiölle – tai roskiin.

– Homeisia, aivan maalisia, hiirenkakkaisia. Niitä ei voi laittaa minnekään muualle, Maukonen sanoo ja lisää, että valtaosassa säkeistä on kuitenkin sitä, mitä pitääkin: kierrätykseen kelpaavia tekstiilejä.

Pirkko Maukosella ja muilla lajittelijoilla riittää lajittelu-urakkaa, sillä kokeilu vanhojen tekstiilien kierrättämiseksi onnistui Etelä-Karjalassa tänä syksynä yli odotusten.

Eteläkarjalaiset kaivoivat varastoistaan arviolta 13 000 kiloa vanhoja tekstiilejä – niin paljon, että kahden kuukauden pituiseksi suunniteltu kokeilu piti lopettaa viikko etuajassa.

– Poistotekstiiliä tuli niin paljon, ettei se mahtunut enää keräysastioihin eikä sille saatu järjestettyä kuljetusta etuajassa, kertoo asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen Etelä-Karjalan Jätehuollosta.

Ongelma on kuitenkin positiivinen: pulleat jätesäkit kertovat siitä, että eteläkarjalaiset haluavat kierrättää vanhoja tekstiilejään. Jätehuoltoyhtiön keräysastioista ne on toimitettu Saimaanvirran toimintakeskukseen lajiteltaviksi.

Kun poistotekstiilien keräyskokeilu alkoi, tavoitteena oli hyödyntää mahdollisimman suuri osa tekstiileistä Etelä-Karjalassa, josta ne on kerättykin. Tältä osin suunnitelmat muuttuivat matkan varrella.

Nyt näyttää siltä, että kerätyistä tekstiileistä noin 4 000 kiloa jää lajittelun jälkeen Etelä-Karjalaan. Loput 9 000 kiloa kuljetetaan Paimioon Lounais-Suomen Jätehuollon analysoitaviksi.

– Olemme halunneet laittaa tekstiilejä myös Lounais-Suomen Jätehuoltoon, koska heillä on paremmat tekstiiliskannerit, joilla pystytään erottelemaan eri materiaaleja. Saamme hyvää tietoa siitä, millaista materiaalia ihmiset tuovat kierrätykseen ja voimme suunnitella tekstiilien jatkokäyttöä omalla alueella, kertoo Saimaanvirran toimitusjohtaja Mika Salminen.