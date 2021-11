Nuori mies hiipi ikkunan taakse, kun uhrit harrastivat seksiä – salakatselija on yleensä parikymppinen, käyttää kännykkää ja hakee tyydytystä

Oikeudessa uhrit kertoivat, että he tunsivat olonsa turvattomaksi rikoksen paljastumisen jälkeen. Ainakin yksi heistä joutui hakeutumaan ammattiapuun.

Salakatselu tarkoittaa kuvaamista tai katsomista teknisellä laitteella, jos kohteena oleva henkilö on kotirauhan suojaamassa paikassa tai esimerkiksi pukuhuoneessa tai vessassa.

Tuomitun motiivi vaikuttaa ilmiselvän seksuaaliselta. Ylen selvityksen perusteella se on yleisin motiivi salakatselulle.

Yle pyysi käräjäoikeuksista vuosilta 2015–2020 tuomiot, joissa salakatselu oli päärikosnimikkeenä. Yle sai haltuunsa 93 tuomiota, joista syyksilukevia on 73. Aineisto käsittää noin kolmanneksen kaikista salakatselutuomioista.

Älypuhelin ja "piilokamera" yleisimmät tekovälineet

Ylivoimaisesti yleisin salakatselun rikoksentekoväline aineistossa on älypuhelin.

Todennäköinen seksuaalimotiivi oli tarkastellussa aineistossa ylivoimaisesti yleisin. Rajanveto esimerkiksi seksuaalisen nöyryyttämisen ja tyydytyksen hakemisen välillä on tosin monissa tapauksissa vaikeaa.

Tekijänä useimmiten nuorehko mies

Tuomituista naisia oli vain kuusi. Heistä kenelläkään ei vaikuta olleen seksuaalista motiivia, vaan salakatselu on pikemmin liittynyt jonkinlaiseen riitaan esimerkiksi naapurin kanssa.

Poliisin tietoon tulee vuosittain satoja ilmoituksia epäillyistä salakatseluista. Ilmoitusten määrä on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Syyttäjälaitos pystyy toimittamaan vain tilaston, jossa on syyttäjän tekemät ratkaisut päärikosnimikkeen mukaan.

Toiseksi yleisin päätepiste salakatseluilmoitukselle on syyttäjän tekemä syyttämättäjättämispäätös. Enimmäisrangaistus salakatselusta on suhteellisen lievä, joten oletettavasti poliisi tutkii erityisellä huolella vain törkeimmät tapaukset.

Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari arvioi, että syynä suureen määrään lopetettuja esitutkintoja on usein se, että näyttöä rikoksesta on vaikea saada.

– Ruotsissa tätä on tutkittukin, ja syynä vaikuttaa olevan ainakin se, että on aika vaikea saada näyttöä rikoksesta. Jos kuvia ei tutkinnassa löydy, tuomioon asti on hankala edetä, Korpisaari sanoo.