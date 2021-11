Velkaneuvontaa yhdeltä luukulta – Talousneuvola-kokeilu on jalkautunut jo yli kahteenkymmeneen kuntaan ja se on madaltanut kynnystä hakea apua

Velkaantunut on voinut hakea apua talousvaikeuksiin Talousneuvoloista parillakymmenellä paikkakunnalla. Kokeilu on osoittautunut tarpeelliseksi, koska samalla käynnillä voi tavata useita ammattilaisia ulosotosta talous- ja velkaneuvontaan.

Seinäjoella Kasperin kaupunginosassa sijaitsevassa Toimintojen talossa ovi käy samantien, kun Talousneuvola avataan lokakuisena perjantaina.

Paikalle on saapunut asiakkaita, jotka haluavat apua muutamaan velkaantumiseen liittyvään kysymykseen.

Paikalla ovat projektityöntekijä ja sosiaaliohjaaja Niina Lehtimäki Seinäjoen kaupungilta, talousneuvonnan suunnittelija Kaisa Rajaniemi Ulosottolaitoksesta Seinäjoen toimipisteestä ja talous- ja velkaneuvoja Anne Hietala.

Jo yli kaksikymmentä Talousneuvolaa on perustettu ympäri Suomea kahden viime vuoden aikana. Niistä voi hakea apua velkaantumiseen liittyviin kysymyksiin ilman ajanvarausta ja halutessaan nimettömänä.

Tämä on madaltanut kynnystä hakea apua pieniin tai isoihin talousongelmiin.

Seinäjoella Talousneuvolaa on järjestetty vuoden alusta lähtien kaksi kertaa kuukaudessa. Asiakkaita on riittänyt välillä kiireeksi asti, välillä on ollut rauhallisempaa.

– Suurimmalla osalla asiakkaista on jo velkaa, mutta tosi erilaisia tilanteita asiakkailla on. Kysytään esimerkiksi siitä, miten omia maksuja voi järjestellä tai maksueriä pienentää, Niina Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki kertoo, että palaute on ollut asiakkailta hyvää ja palvelu on koettu tärkeäksi.

Kokeilu yhden luukun palvelusta

Talousneuvolat ovat osa Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan Ennakoivan talousneuvonnan kaksivuotista hanketta.

Talousneuvoloiden pyrkimys on viranomaisyhteistyönä tarjota asiakkaille kokonaisvaltaista apua talousongelmiin, kertoo Ulosottolaitoksen ennakoivan talousneuvonnan hankkeen projektipäällikkö Miia Meling.

– Kansalainen pystyy paremmin hallitsemaan omaa talouttaan tämän ohjauksen avulla ja myös ehkäisemään velkaongelmien syntymistä ja niiden pahenemista, Meling kertoo.

Talousneuvola tuo kaikki ne mahdolliset palvelut lähelle, mistä apua voi saada. Kaisa Rajaniemi, talousneuvonnan suunnittelija, Ulosottolaitos

Yhtenä Ulosottolaitoksen tavoitteista on Melingin mukaan myös madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä ulosottoon.

Talousneuvolassa voi tavata samanaikaisesti ammattilaisia sosiaalitoimesta, Kelasta, oikeusaputoimistosta ja Ulosottolaitoksesta.

– Nimenomaan hyvää on se, että näin saadaan apua asiakkaille yhdestä paikasta, kertoo talousneuvonnan suunnittelija Kaisa Rajaniemi.

Projektityöntekijä Niina Lehtimäki (vas.) ja talousneuvonnan suunnittelija Kaisa Rajaniemi toivovat Talousneuvola-kokeilulle jatkoa, koska palvelua on selvästi tarvittu. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Rajaniemi uskoo, että velkaantuneen on toisinaan hankala löytää oikeanlaista apua omaan tilanteeseen.

– Talousneuvola tuo kaikki ne mahdolliset palvelut lähelle, mistä apua voi saada. Ja me pyrimme tekemään tästä asiakkaalle helppoa, hän kuvailee.

Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa ja Talousneuvoloiden jatko on vielä auki.

Kokeilun palautteeseen on kuitenkin oltu tyytyväisiä ja hankkeen osapuolet uskovatkin, että vastaavanlaiselle yhden luukun palvelulle on jatkossakin kysyntää.

Velallisten määrässä laskua tänä vuonna

Ulosottolaitoksen tilastoista selviää, että sekä velallis- että asiamäärissä on laskua tänä vuonna verrattuna vuoteen 2020.

Ulosoton asiamäärissä on kuitenkin vaihtelua vuosittain muutenkin kuin korona-aikana, muistuttaa erityisasiantuntija Teemu Turpeinen Ulosottolaitoksesta.

– Vuoden 2021 lukumäärä on tällä hetkellä asettumassa siten, että vireille todennäköisesti tulee hieman enemmän asioita kuin vuonna 2019, mutta vähemmän kuin 2020.

Määrällisesti eniten velkaantuvat edelleen 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla syntyneet.

– Perittävän velan keskimääräinen summa pääsääntöisesti kasvaa vanhempia ikäluokkia kohden, Ulosottolaitoksesta kerrotaan.

MInkälaisia ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 3.11. klo 23.00 saakka.