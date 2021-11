Saana Uusitalo, 15, lopetti puhumisen jo päiväkodissa – hän etsii tietä ulos yksinäisyydestä, jotta muutkin kuin linnut ymmärtäisivät häntä

Saana Uusitalon on vaikea löytää omaa paikkaansa. Puhumattomuus on muuri hänen ja muiden ihmisten välillä. Katso Perjantai-dokkari: Tyttö, joka lopetti puhumisen klikkaamalla kuvaa.

Lentoon pyrähtävän neitokakadun siivistä lähtevä terävä sivallus on ainut ääni hiljaisessa talossa.

Kun lintu lentää kohti, tyttö ei hätkähdä. Lintu laskeutuu tytön olkapäälle. Kaksikko nojautuu vienosti toisiaan vasten, lintu taivuttaa päätänsä niin, että linnun ja tytön posket koskettavat toisiaan.

Saana Uusitalo, 15, ja hänen äitinsä Jenni Uusitalo istuvat Kangosjärven rannalle rakennetun hirsimökin pienen puisen pöydän ääressä. Saana kokoaa tuhannen palan palapeliä sillä aikaa, kun Jenni puhuu.

Kesäloma on juuri alkanut ja Uusitalojen perhe on viettämässä kesälomaa Muoniossa Saanan isoäidin, ämmin, luona. Perheen toinen tytär Ronja on kotona Iissä talovahtina.

Saanan yöpöydällä on kuulokkeet ja keskeltä auki taivutettu englanninkielinen fantasiakirja. Saanalla on hyvä huumorintaju ja erinomainen englanninkielentaito. Hän piirtää mielellään, pelaa Playstationia ja viihtyy Lapin luonnossa. Oppiminen on Saanalla ollut aina ikätasoaan parempaa.

Hän on kuin kuka tahansa 15-vuotias – paitsi ettei hän puhu kodin ulkopuolella mitään.

– Saana on itse sanonut, että se tuntuu siltä kuin suun edessä olisi teippi, Jenni sanoo.

Saanalla on monenlaisia sosiaalisia haasteita. Hän ei esimerkiksi pysty syömään vieraiden ihmisten läsnäollessa. Kuva: Olli Luoma-aho

Saanalla ei ole kielellisiä haasteita, eikä puheentuotolle ole fyysisiä esteitä.

Mieli katkaisee puheen.

– Kuvasinko oikein? Olenko oikeilla jäljillä, Jenni varmistaa äskeisen lausumansa jälkeen ja kääntyy Saanan puoleen.

Saana ei nosta katsettaan. Hän nyökkää kulmat koholla palapelin suuntaan ja hymyilee kevyesti.

Kyllä, oikeilla jäljillä ollaan.

Saanalla on diagnosoitu selektiivinen mutismi, eli valikoiva puhumattomuus. Mutisti puhuu usein kotona tavallisesti, mutta vaikenee osittain tai kokonaan muualla. Saana puhuu perheelleen ja muutamille sukulaisilleen kuin kuka tahansa nuori. Muiden ihmisten edessä hän kuitenkin vaikenee. Vieraiden läsnäollessa Saana ei puhu edes vanhemmilleen.

Puhelimessa Saana puhuu vain äidilleen. Hän vastaa kysymyksiin hiljaa, joo tai ei. Muiden kanssa puhelimessa puhuminen ei onnistu.

Mutismi diagnosoidaan tavallisesti 2–5 vuoden ikäisenä, ja se on tytöillä kaksi kertaa todennäköisempää kuin pojilla.

Oireyhtymä ei ole Suomessa vielä erityisen tunnettu, eikä sen hoito ole vakiintunutta. Valikoiva puhumattomuus nähdään sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriönä ja osana lasten ahdistuneisuushäiriöitä.

“Saana on joskus sanonut, että saattaa tietää, mistä mutismi voisi johtua, muttei vielä osaa sanoa sitä ääneen. Ehkä se jää mysteeriksi”, Jenni sanoo. Kuva: Olli Luoma-aho

“Oletteko te varmasti Saanan vanhemmat?”

Kun kolmivuotias Saana siirtyi perhepäivähoidosta päiväkotiin, hänen vanhempansa olettivat, että vilkkaan ja äänekkään kolmivuotiaan kommelluksista saisi kuulla. Ehkä Saana olisi taas ollut turhan vauhdikas, ehkä hän ei olisi antanut toisten leikkiä rauhassa.

Lapsesta kantautui kuitenkin kotiin toisenlaisia kuulumisia.

Päiväkodin alettua vanhemmat saivat täytettäväkseen kartoituskyselyn – miten arjen toiminnot sujuvat, minkälainen lapsi on luonteeltaan ja niin edelleen. Päiväkodissa sama kysely täytettiin työntekijöiden havaintojen perusteella.

– Silloin kävi ilmi, että puhumme ihan eri lapsesta. Meillä eloisa ja äänekäs lapsi olikin päiväkodissa vetäytynyt ja istui hiljaa paikallaan, ei osallistunut mihinkään, Jenni sanoo.

Päiväkodissa lapsi ei puhunut.

Ero oli niin suuri, että päiväkodista varmistettiin, olivathan Jenni ja Joni tosiaan juuri Saanan vanhemmat.

"Onpa se ujo", aikuiset kommentoivat usein, kun Saana oli pieni. Myöhemmällä iällä Saanan puhumattomuus saatettiin tulkita myös töykeydeksi tai uppiniskaisuudeksi. Kuva: Meri Lantela / Yle

Vanhemmat pitivät palaverin erityislastentarhanopettajan kanssa. Jenniltä ja Jonilta kysyttiin, haluaisivatko he, että Saanan tilannetta lähdetään selvittämään.

– Sanoin, että ehdottomasti. Olen itse vasta aikuisiällä tutkituttanut ADD:n, ja tiedän millaista on elää aikuisuuteen asti tietäen, että jokin minussa on erikoista. Halusin, että Saanalla on alusta asti kaikki tuki mitä hänelle voidaan tarjota.

Jenni puristaa huuliaan yhteen ja katsoo hetkeksi toisaalle. Saana, joka istuu selin äitiinsä, havahtuu palapelinsä äärestä ja nojautuu Jenniä kohti hymyillen, kulmat kevyesti koholla. Ei tässä ole hätää.

Kun Saanan tilannetta alettiin tutkia, myös vanhemmat syynättiin huolella. Mutismi voi joissain tapauksissa johtua lapsuuden traumaattisesta kokemuksesta.

Seuranta kesti vuoden päivät. Molempia vanhempia tarkasteltiin lapsen kanssa – tapaamiset videoitiin ja analysoitiin. Perheen kotiolot ja vanhempien parisuhde käytiin lävitse huolella.

Mitään poikkeavaa ei kuitenkaan löytynyt.

“Päiväkodissa Saana saattoi tulla kotiin ja kertoa, että meillä oli tänään tosi hauskaa, meillä oli jumppaa. Vaikka Saana oli vain istunut hiljaa ja katsonut, kun muut jumppasivat”, Jenni muistelee. Kuva: Meri Lantela / Yle

Saana sai selektiivisen mutismin diagnoosin eskari-ikäisenä. Terapia alkoi heti diagnoosin jälkeen. Alkuun terapiakäyntejä oli kaksi viikossa, enimmillään neljä joka viikko.

Terapiassa Saana ei puhunut mitään, mutta kommunikoi selkeästi ja systemaattisesti sanatta.

Terapeutilla oli undulaatteja, joita alakouluikäinen Saana katseli mielellään. Kotona hän kertoi, että haluaisi myös itselleen lintuja.

Lääkärireissuilla Jenni seurasi aulassa iloista ja eloisaa lastaan, jonka päälle laskeutui toimenpidehuoneessa verho. Ilmeet ja eleet hävisivät, lapsi istui hiljaa, selkä suorassa.

Kun päiväkodissa toiset lapset leikkivät kotia, Saanan rooli oli olla perheen lemmikki. Muut lapset halusivat syliin, mutta Saana pysyi etäämmällä – Saana-kissa ei hakeutunut syliin, mutta sitä sai kuitenkin silittää.

Kun Saana lähti sukulaislasten kanssa virpomaan, muut pukeutuivat trulleiksi, Saana jälleen kissaksi. Eläimet eivät sano mitään.

Perheen koirat ovat Saanalle tärkeitä. Koirista vanhempi osaa kaikki peruskäskyt pelkillä käsimerkeillä, ilman puhetta. Kuva: Olli Luoma-aho

Jenni tunsi itsensä keinottomaksi. Hän toivoi, että pahan olon voisi siirtää pois lapsen harteilta, ottaa itselleen kannettavaksi.

– Vanhempina meidän tehtävä on huolehtia siitä, että Saana tulee kuulluksi ja nähdyksi.

Niinpä vanhemmat opettelivat uuden kielen. Silmien räpäytys, kyllä. Silmien siristys, ei. Hymy, nyökkäys, katsekontakti, jokainen Saanan ele oli viesti. Mitä ahdistavampi tilanne, sitä pienemmäksi eleet muuttuivat. Nopea silmien siristys oli kuin elohiiri silmässä – mutta se oli selkeä vastaus, ei.

Kommunikointi ei ole helppoa, kun käytössä ei ole sanoja. Saana tarvitsi vanhempiensa apua lähes kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. Toisille koulussa tai hammaslääkärissä käyminen on arkipäiväinen asia, Uusitalon perheelle ne ovat suuria onnistumisia.

Tekstiviestiin vastaaminenkaan ei ole Saanalle itsestäänselvyys. Jenni muistaa tarkasti ne kaksi kertaa, kun Saana on vastannut viestiin sydän-emojilla.

Suuria onnistumisia.

Uusien ystävyyssuhteiden luominen on vaikeaa, kun vieraita ei voi lähestyä puhumalla. Myös luottamuksen syntyminen vie aikaa. Kuva: Olli Luoma-aho

Vuonna 2019 Saanalla diagnosoitiin myös Asperger, joka oireilee Saanalla erityisesti aistiherkkyyksinä. Linkoava pesukone käy kipeästi korviin, lämmin vesi polttaa ja luokkakaverit Saana tunnistaa tuoksun perusteella. Saanan on vaikea suodattaa häiriötekijöitä pois. Kaikki valuu läpi sellaisenaan.

Eläinten kanssa Saanan on helppo olla. Perheen koirien silmissä Saana on ihan tavallinen tyyppi. Niiden silmissä hän tulee aina huomatuksi.

Reilu vuosi sitten perhe hankki undulaatteja, samanlaisia, kuin Saanan terapeutin linnut.

Estel oli Saanan ensimmäinen oma lintu. Se kuitenkin sairastui ja menehtyi. Menetys oli suuri, lintu oli hankittu Saanalle ystäväksi. Estelin kuva roikkuu Saanan kaulassa medaljongin sisällä.

Linnun poismeno opetti kuitenkin käsittelemään tunteita ja näyttämään surua.

Estelin jälkeen perheeseen otettiin kaksi neitokakadua. Kun linnut tulivat taloon, Jenni arveli, että niille olisi annettava aikaa sopeutua muutokseen. Yhteys löytyi kuitenkin heti. Linnut siirtyivät uuteen kotiin saapumisen jälkeen Saanan olkapäille, yksi kummallekin puolelle.

Saana opetteli luottamaan uudelleen: ehkä tällä kertaa käy hyvin.

Huomion kohteena oleminen on Saanalle hankalaa. Tekeminen ei onnistu, jos joku katselee. Koulussa Saana istuu aina huoneen perällä. Kuva: Olli Luoma-aho

Yläasteella alan puhumaan

– Jos puhut edes yhden sanan ennen kesälomaa, mennään hakemaan koko luokalle jäätelöt, lupasi Saanan opettaja luokan edessä.

Luokkakaverit tsemppasivat, sano jotain, yksi sana vaan.

Saanan kasvoilla oli lasittunut katse.

Opettaja pyysi myöhemmin virhearviotaan anteeksi. Koulumaailma ei ole ollut Saanalle helppo. Ympäröivä yhteiskunta pyörii sanallisen kommunikaation varassa.

Saanan tilanne on kuitenkin yleensä huomioitu hyvin. Hankaliin tilanteisiin on löytynyt vaihtoehtoisia ratkaisuja. Saana on saanut luvan suorittaa liikunta- ja kotitaloustunteja kotona. Meluisilla tunneilla Saana on saanut käyttää kuulokkeita, ja istumapaikka on löytynyt takarivistä.

Yläasteelle siirtyessä Saana ajatteli ryhtyä puhumaan. Ajatukset veivät kuitenkin umpikujaan. Mitä sitten jos puhun, miten ihmiset suhtautuvat? Mitä siitä seuraa?

Saana toivoi, ettei kukaan olisi tiennyt etukäteen, edes opettajat.

Laki kuitenkin velvoittaa oppilaan tietojen siirtämisen yläasteen opettajille.

Joten Saana pysyi vaiti.

Piirtäminen on Saanalle rakas harrastus. Hän piirtää enimmäkseen piirtopöydällä suoraan tietokoneelle. Kuva: Saana Uusitalo

Vaikka Saanan on hankala lähestyä muita ihmisiä, hän haluaisi silti tulla pyydetyksi mukaan. Olla kuin kuka tahansa muu, lähestymisen arvoinen.

– Hyvältä se tuntuu kenestä tahansa tulla huomatuksi. Vaikka Saana ei halua olla huomion keskipisteenä, se ei tarkoita, ettei hän haluaisi tulla nähdyksi. Olla olemassa muille ihmisille, omana itsenään, Jenni sanoo.

Kun Saana siirtyi tavalliselta luokalta pienryhmään, yksinäisyys lisääntyi. Vanhat luokkatoverit tapasivat toisiaan päivittäin, ja Saana oli jäänyt sen ulkopuolelle. Paras ystävä löysi uuden parhaan ystävän.

Netissä Saanalla on muutama ystävä, jotka asuvat ulkomailla. Läheisin heistä asuu Irlannissa. Etäystävyys ei kuitenkaan korvaa ystävää, jonka kanssa arkea ja nuoruutta voisi jakaa kasvotusten.

Jenni hiljenee hetkeksi. Vanhemmatkaan eivät voi tehdä enempää kuin kaikkensa. Toisinaan sama vanha keinottomuus vaivaa Jenniä edelleen. Sitä on vain pakko sietää. Kun Saana on surullinen ja haluaa vetäytyä omiin oloihinsa, Jennin päässä pyörii sama mantra.

Rakastan sinua, olet minulle tärkeä, haluan auttaa.

Mutta vanhempi ei voi korvata ystävää.

"Toivon että jonain päivänä löydän paikan johon kuulun. Toivon, että jonain päivänä voisin ylittää vaikeuteni ja elämäni olisi helpompaa", Saana kirjoittaa englanniksi. Kuva: Olli Luoma-aho

– Vaikka me yritämme vanhempina tukea, se ei ole sama asia kuin jakaa asioitaan ikätoverinsa kanssa, joka on samassa elämänvaiheessa. Saanalla on yksinäisyyttä varmasti paljonkin.

Saana toivoisi, että häneen suhtauduttaisiin kuin kehen tahansa muuhunkin. Ettei häntä ohitettaisi automaattisesti, sillä ei se mitään sano kuitenkaan.

Kun sosiaalisten tilanteiden kanssa on haasteita, on vaikea lähteä uuteen mukaan. Saanan lapsuuden partioharrastus päättyi heti alkuunsa, kun ryhmän piti lähteä kirkkoon lausumaan partiolupaus.

Saana olisi halunnut opetella erätaitoja, mutta partiovalan lausumisesta ei voitu luistaa.

Se kuuluu partiolaisten perinteeseen.

Saanan harrastus loppui siihen. Partiossakin olisi pitänyt pystyä ilmaisemaan itseään näkyvästi ja kuuluvasti.

– Sosiaalisuutta vaaditaan joka paikassa. Toivoisin siihen armollisuutta. Saanalla on valtavasti tietotaitoa, osaamista ja lahjakkuutta, jota hän ei pysty tuomaan esille samoin kuin muut. Saanan kapasiteetti jää piiloon, Jenni sanoo.

Jenni kääntyy katsomaan tytärtään.

– Sinusta ei tarvitse tulla maailman rikkainta ja kuuluisinta, kunhan olet onnellinen ja löydät oman paikkasi. Ja ne oikeat ihmiset löytyvät siihen ympärille, vaikka se tässä vaiheessa tuntuu ikuisuudelta odottaa.

Saana asettaa palapelin palasen hitaasti oikealle paikalleen, katse on tutkimaton.

Uupunut perhe

Tänä syksynä kahdeksan vuotta – yli puolet Saanan tämänhetkisestä elämästä – kestänyt terapia päättyi. Viime aikoina terapia oli tuntunut vievän enemmän kuin se oli antanut. Saana teki lopetuspäätöksen itse.

Jonkun täytyy loppua, jotta uutta voi tulla tilalle.

Syksyn alussa kaikki näytti hetken paremmalta. Kouluun perustettiin kuntouttava erityispieniryhmä. Saanan lukuvuosi lähti uudessa kodinomaisessa ympäristössä hyvin liikkeelle.

Saana löysi erityisopettajan kanssa yhteyden, ja he kykenivät kommunikoimaan toisilleen viesteillä. Pitkästä aikaa arki tuntui sujuvan. Saanan isällä Jonilla oli tunne, että ehkä kaikki saadaan nyt toimimaan.

Opettajan työsuhde kuitenkin päättyi yllättäen, ja perhe palasi lähtöruutuun. Opettajan lähdön jälkeen Saana on pystynyt käymään koulussa vain muutaman kerran.

Tällä hetkellä hän käy kokonaan koulua kotoa käsin.

Huoli tyttärestä on ajanut myös vanhempien jaksamisen äärirajoille: "Ei mene tuntiakaan, etten ajattelisi tytön haasteita. Sitä vain yrittää selvitä päivästä toiseen. Huomista ei uskalla edes ajatella", Joni Uusitalo sanoo. Kuva: Meri Lantela / Yle

Perhe on uupunut. Vuorokaudessa ei ole riittävästi tunteja.

Jenni teki aikaisemmin kolmivuorotyötä, mutta lopetti syksyllä yövuorojen teon. Jennin jaksaminen ja terveys olivat romahtaa.

– Kun olet keskittänyt kaiken energian muista huolehtimiseen ja olet ihan uuvuksissa, silloin iskee pelko siitä, miten muut jaksavat jos minä en jaksakaan, hän sanoo.

Jonin jaksamisen rajat olivat ylittyneet jo aikaisemmin. Hän sai syksyllä masennusdiagnosin. Tietoihin kirjattiin myös työuupumus.

Vanhempien arki on täynnä palavereita ja yhteydenpitoa. Kouluun, lääkäriin, sosiaalitoimeen. Joni yrittää keskittyä töissä, olla ajattelematta tyttöä.

Samalla pitäisi hoitaa kotia, tehdä ruokaa. Talokin pitäisi maalata. Ehkä ensi vuonna. Joni on siirtänyt omat unelmansa syrjään jo aikaa sitten.

Silti, tärkein on vielä sanomatta.

– Syy ei ole rakkaan lapseni. Tekisin kaiken tämän uudestaan.

Tällä hetkellä Saana ei kykene menemään kouluun. Hänestä tuntuu, ettei ketään kiinnosta tutustua häneen. Kuva: Olli Luoma-aho

Lintujen kielellä

Saana istuu Iissä kotisohvallaan yksi neitokakadu harteillaan, toinen käsivarrellaan.

Peruskoulun viimeinen luokka on alkanut, mutta jatko-opintojen suunnitteleminen ei tunnu Saanasta ajankohtaiselta. Ainoa tavoite on käydä peruskoulu loppuun omaan tahtiin.

Mitä Saana tarvitsee nyt, on aikaa.

Vanhempi lintu tepastelee Saanan käsivartta pitkin syliin. Askeleet ovat äänettömät.

Lintujen kanssa Saana on levollinen. Heillä on yhteinen kieli. Linnut eivät odota, että Saana sanoisi jotain.

Perhe kutsuu nuorempaa lintua pikkuveljeksi, isompaa isoveljeksi. Kolmikon välillä on paljon käynnissä, ulkopuolisen on vaikea ymmärtää.

Neitokakadut voivat oppia muutamia sanoja matkimalla ihmistä. Saanan linnut eivät kuitenkaan puhu.

Lintu viheltää kuuluvasti.

Ilman sanojakin voi.