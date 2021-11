Kuva oudosta reiästä metsässä levisi somessa miljoonille – tekijäksi paljastui suomalaistaiteilija

Kuvataiteilija Antti Laitinen on seurannut huvittuneena, miten hänen teoksestaan rajattua kuvaa on arvuuteltu muun muassa Twin Peaks -ilmiöksi.

Kuvataiteilija Antti Laitinen on seurannut huvittuneena, miten hänen teoksestaan rajattua kuvaa on arvuuteltu muun muassa Twin Peaks -ilmiöksi. Kuva: Galerie Anhava

Kuvataiteilija Antti Laitinen alkoi saada vajaa pari viikkoa sitten viestejä tuttaviltaan. Ihmiset olivat törmänneet somessa kiertävään kuvaan, joka oli selvästi rajattu Laitisen teoksesta. Mukaan oli liitetty kysymys: What is this, mikä tämä on.

Kuvassa näkyi tiheään metsään raivattu täydellisen pyöreä aukko. Se sai ihmisten mielikuvituksen liikkeelle: selvä Hobittien kolo, liittyy Twin Peaksiin, ei vaan Nasan laserharjoituksiin.

– Ajattelin, että mitä ihmettä. Etsin alkuperäisen twitter-viestin, joka oli lähtenyt leviämään. Kun löysin sen, sen oli nähnyt jo yli 10 miljoonaa ihmistä, Antti Laitinen kertoo puhelimitse.

Valtava määrä kiinnostuneita hämmästytti myös Laitisen kuvan jakanutta amerikkalaista: “Aivan järjetöntä: Tämän twiitin on nähnyt jo 10,2 miljoonaa ihmistä”, hän viestitti (siirryt toiseen palveluun)vain päivä julkaisun jälkeen.

Alkuperäisellä twiitillä on tällä hetkellä 20 000 uudelleentwiittausta ja 182 000 tykkäystä. Kuvan tarina ei jäänyt tähän. Viesti alkoi kiertää eri ryhmissä ja eri kielillä. Japanissa ajateltiin, että kolon täytyi liittyä Totoroon.

Japanista tuli hyöky Laitisen sivuille

Alkuperäisen postauksen yhteydessä ei ollut mainittu suomalaistaiteilijan nimeä. Kun joku teki selväksi, kenen teoksesta on kyse, Laitisen nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun) alkoi ruuhka. Normaalisti niillä vierailee muutama kävijä päivässä, nyt luku muuttui tuhatkertaisesti.

– Yhtenä päivänä sivuilla vieraili 4 600 kävijää, joista 3 000 Japanista. Instagram-tililleni tulee edelleen seuraajia tasaiseen tahtiin.

Antti Laitinen tunnetaan teoksista, joissa hän mittelee luonnonvoimia vastaan: rakentaa hiekkasäkeistä saaren Itämereen, purjehtii rakentamallaan kaarnalaivalla Viroon tai haarniskoi kokonaisen valtavan puun. Uhmakkaat ja humoristiset performanssinsa hän kuvaa teoksiksi, joita on nähty muun muassa Venetsian Biennaalissa.

Alkupeäräinen Antti Laitisen teos näyttää tältä. Sen nimi on Broken Landscape IV (2018). Kuva: Antti Laitinen

Sometapaus sai Suomen nykytaiteen ykköskaartiin kuuluvan Laitisen mietteliääksi. Alkuperäisen kuvan postaaja rajasi teoksen luvatta ja jätti kertomatta taiteilijan nimen. Niin ei tietenkään saisi tehdä. Toisaalta:

– Jos postauksen yhteydessä olisi alun perin ollut tieto, että kyse on taideteoksesta ja minun nimeni, sen olisi nähnyt muutama kymmenen ihmistä. Nyt sen näki 10 miljoonaa ihmistä.

Ei Hobitin kolo, vaan mikä?

Mistä teoksessa on kyse? Se syntyi vuonna 2018 Otepäässä Virossa.

– Siellä on metsäsaareke, johon raivasin halkaisijaltaan 4,5 metrin reiän. Ajattelin, että jos tekisi vähän kuin ikkunan, josta näkee tiheän kuusimetsän sisään. Sinne ei normaalisti pääse valoa, joten siellä kaikki on ruskeaa.

Kyse ei siis ole hobitin kolosta. Eniten taiteilijaa huvittivat useat täydellä varmuudella lausutut kommentit siitä, että kuva on saatu aikaiseksi tietokoneella.

– Ja kuulemma vielä huonosti, Laitinen nauraa.

Someilmiöksi kasvanut teos alkoi metsäseinän työstämisellä Virossa vuonna 2018. Taiteilija käytti apuna tikkaita ja oksasaksia. Aukon halkaisija on 4,5 metriä. Kuva: Hanna Saarikoski

Laitinen käytti oksasaksia ja taivutteli havuja aukon tieltä. Hän seisoi tikapuilla ja avustaja katsoi kauempaa, että työn rajat piirtyvät täydelliseksi ympyräksi. Apuna oli myös puuhun naulattu, akselinsa ympäri viisarin lailla pyörivä mittatikku, jolla ympyrän laidat pystyi määrittämään.

Työhön kului vajaa viikko. Lopputulos kuuluu maisemakuvasarjaan Broken Landscape.

– Sen ideana on rikkoa pikkuisen maisemaa, ottaa siitä palasia pois niin, että syntyy epätodellinen vaikutelma.

Someilmiö seuraavaksi Turkuun?

Somerolla asuva Laitinen työstää parhaillaan uutta teosta. Hän virittelee metalliverkkoa kotitiensä varrella. Puhelimesta kuuluu, kuinka ohi ajava kyläläinen pysähtyy kyselemään projektista.

– Vääntelen verkkoa tässä tien vieressä. Telineet näkyvät kauas. Kaikki vähintäänkin hidastavat tässä kohdalla, Laitinen sanoo.

Teos on tulossa Turkuun Wäinö Aaltosen museon suureen Antti Laitisen yksityisnäyttelyyn, joka aukeaa toukokuussa. Sinne saattaa päätyä myös tuorein someilmiö, se alkuperäinen.

