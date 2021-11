Minkä ikäinen lapsi saa päättää asioistaan? Koronarokotteiden kohdalla puhutaan 12-vuotiaista, mutta potilaslaissa kaikki ovat samalla viivalla

Minkä ikäinen lapsi saa päättää omista asioistaan?

Tätä on pohdittu kuluvana syksynä, kun on keskusteltu esimerkiksi lasten ja nuorten koronarokotuksista.

Suomen lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen totesi maanantaina Radio Suomen Päivän asiantuntijavieraana, ettei potilaslaissa ole ikärajaa.

– Siellä yksiselitteisesti todetaan alaikäisten sairaanhoidon ja terveydenhuollon toimenpiteistä, että lapsen näkemykset hoitoon tulee ottaa huomioon iän ja kehitystason mukaisesti.

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa (siirryt toiseen palveluun) painotetaan lapsen oikeutta vaikuttaa ja ilmaista oma mielipiteensä kaikissa häntä koskevissa asioissa. Yleissopimuksen 12 artiklan mukaan lapsen näkemys tulee ottaa huomioon häntä koskevista asioista päätettäessä.

Pekkarisen mukaan kyseisen sopimuksen ja lasten huoltajuutta koskevan lain tulkinnan välillä joutuu tasapainottelemaan, ettei kävellä yli lapsen oikeuksien eikä huoltajan velvollisuuksien.

– Terveydenhuollossa tämä vaatii erittäin suurta ammattitaitoa lapsen kanssa työskentelevältä, että hän kykenee arvioimaan tilanteen.

Lääkäri on velvollinen toimimaan lapsen edun mukaisesti ja lasta itseään on kuultava. Toimenpiteestä on tarjottava riittävästi tietoa, niin hyödyistä kuin haitoista.

– Meidän täytyy ymmärtää, että lapsi on ihminen siinä missä muutkin. Hänellä on myös itsemääräämisoikeus ja oikeus yksityisyyteen, eikä voida asettaa sellaisia ikärajoja, joiden alapuolella lapsi olisi ikään kuin toisten omaisuutta ja hänen keholleen voisi tehdä ihan mitä tahansa.

Lapsella on myös oikeus kieltäytyä tämän oikeuden käytöstä, eli hänen ei ole pakko ottaa kantaa itseään koskeviin asioihin. Silloin päätöksenteko siirtyy huoltajalle ja terveydenhuollon ammattilaiselle.

Mutta. Lapsella on myös oikeus kieltää huoltajaansa näkemästä hänen tietojaan Omakannassa kokonaan. Omakanta näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään.

