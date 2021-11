Uusi Bond-elokuva ylittänyt harvinaisen yli puolen miljoonan katsojan rajan Suomessa

007 No Time to Die on tähän mennessä vuoden katsotuin elokuva. Levitysyhtiö SF Studiosin mukaan uutta Bondia on katsottu Suomessa kolmanneksi eniten maailmassa väkilukuun suhteutettuna.

007 No Time to Die on tähän mennessä vuoden katsotuin elokuva Suomessa. Kuvassa Bondia näyttelevä Daniel Graig elokuvan ensi-illassa Lontoon Royal Albert Hallissa syyskuussa. Kuva: Neil Hall / EPA