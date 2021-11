Yli 21 miljoonan euron Logomonsilta avautuu viimein Turussa – katso suorana, kun ensimmäiset käyttäjät astelevat sillalle kello 13.55 alkaen

Turun Logomonsilta otetaan käyttöön keskiviikkona. Sillan päissä olevat portaat ja hissit Ratapihankadulla sekä Logomon edustalla avataan kello 14. Ratapihan ylittävää kevyen liikenteen siltaa voivat käyttää jalankulkijat sekä pyöräänsä taluttavat pyöräilijät.

Turun kaupunki ei järjestä Logomonsillan valmistumisen kunniaksi erityisiä avajaisjuhlallisuuksia.

Yle välittää Logomonsillan ensikäyttäjien tunnelmat suorana lähetyksenä kello 13.55 alkaen. Kaksikielisen lähetyksen toimittavat Minna Rosvall ja Pontus Nyqvist.

Sillan valmistumisaikataulua on rukattu moneen otteeseen alkuperäisestä vuoden 2018 lopusta. Samalla hinta on noussut 5,02 miljoonasta eurosta 21,6 miljoonaan euroon.

Rakennuttajalle sillan valmistuminen on helpotus, sanoo kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.

– Olemme toteuttaneet sen, mitä kaupungin kehittämisen kannalta on katsottu tarpeelliseksi. Silta on rakennettu kaupungin ja kaupunkilaisten parhaaksi. Nyt tuntuu hyvältä, että silta on valmis, ja kaupunkilaisten ja vieraiden käytettävissä, sanoo Suonpää.

Katso minidokumentti Logomon sillan tarinasta sekä aikajana, kuinka liki kymmenen vuoden hanke on päätynyt nykypisteeseensä.

Vielä avautumisen jälkeenkään silta ei ole täysin valmis. Kertaalleen jo rakennetut portaat asemalaitureille on väliaikaisesti poistettu Turun ratapihan ensi vuonna alkavan suurremontin takia.

Koko lähialueen myllerrys jatkuu vuosia

Turun ratapiha-aluetta kehitetään osana kaupungin keskustan kehittämistä.

Alueen koillispäähän on suunnitteilla matkakeskus, joka mahdollistaa juna- ja linja-autoliikenteen saumattoman matkaketjun. Matkakeskuksen suunnittelu liittyy laajempaan, koko Aninkaisten alueen kehittämiseen.

Ratapiha-alueen luoteispäähän on suunnitteilla uusi asuinalue ja monitoimiareena. Logomonsilta palvelee myös näihin liittyvää kävelyliikennettä, vaikka asuinalueen yhteyteen onkin suunnitteilla myös uusi Humalistonsillan korvaava yhteys ratapiha-alueen yli.

Alueen keskiosassa on toiminut jo kymmenen vuotta kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus Logomo. Kävely-yhteys rata-alueen yli palvelee paitsi Logomon asiakkaita, myös sen viereen rakentuneen uuden kerrostaloalueen asukkaita.

Sillan valaistus on muuntuvaa, sen kattorakenteisiin sijoitetut älykkäät tutkat havaitsevat käyttäjien määrän ja liikkeen suunnan. Silta mahdollistaa myös valotaiteen esittämisen.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 4.11. kello 23.

Lue myös:

Vuosikymmen sitten turkulaiset keksivät rakentaa hienon sillan, ja sen jälkeen kaikki mahdollinen meni pieleen: tämä on Logomon sillan tarina

Turun Logomon silta on neliöhinnaltaan todennäköisesti Suomen kallein – puolet yli 21 miljoonasta menee ylimääräisiin kuluihin ja korvauksiin

Yli 21 miljoonaa maksanut Logomon silta hämmentää Turussa: Miten sinne pääsee, miksi silta loppuu kesken? Saimme vastauksia kysymyksiin