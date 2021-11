Kirsi Varhila: Hoitajien velvoittamista koronarokotuksiin selvitetään

Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää, voidaanko esimerkiksi ikääntyneiden kanssa työskenteleviltä hoitajilta edellyttää koronarokotteita. Kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan koronarokotteista voitaisiin tehdä pakollisia joko tartuntatautilakia muuttamalla tai koronapassin avulla.

– Näitä selvityksiä ollaan toki tekemässä, ja heti samaan hengenvetoon on todettava, että se on vaikeaa. Tämä ei ole lainsäädännöllisesti mitenkään helppoa, koska säädöksillä puututaan mahdollisesti yksilön itsemääräämisoikeuteen ja oikeuteen päättää omasta terveydestä. Tämä ei ole mitenkään yksinkertainen asia.

Hoitohenkilökunnan rokotepakkoa on vaatinut esimerkiksi Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä. Ryhmällä on tiedossa tilanteita, joissa rokottamaton työntekijä on levittänyt taudin esimerkiksi hoivakotiin.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy ilmoitti maanantaina (siirryt toiseen palveluun) kannattavansa sitä, että koronarokotteen lisääminen tartuntatautilakiin selvitetään. Tehyn mukaan lain muuttaminen voisi olla "järkevää ja tarkoituksenmukaista" nykyisessä epidemiatilanteessa.

Tartuntatautilain pykälässä 48 on jo nyt määritelty rokotteet, joita edellytetään työntekijöiltä potilaiden suojaksi.

Lakimuutoksen vaihtoehtona on nähty koronapassin käytön laajentaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ehdotti viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että hoitohenkilöstön rokotussuoja voitaisiin varmentaa väliaikaisesti passin avulla, mutta STM moitti ehdotusta puuttelliseksi.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on pitänyt esillä (siirryt toiseen palveluun), että koronapassia tulisi edellyttää koko sote-henkilöstöltä, ei vain hoitohenkilöstöltä, jos sillä halutaan valvoa työntekijöiden rokotussuojaa.

Varhilan mukaan käynnissä olevat selvitykset valmistuvat vasta ensi vuonna.

– Kaikki ne kysymykset, joissa pykäliä mahdollisesti muutetaan, esimerkiksi laajennetaan koronapassia tai jotain muuta pykälää, niin ne todennäköisesti vaativat pidemmän ajan.

