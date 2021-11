Kun tilanne on pahin mahdollinen, nalle tuo lapselle lohtua ja turvaa – poliisi kokeilee maailmallakin hyväksi havaittuja tapaa

Itä-Uudenmaan poliisi ryhtyy jakamaan nalleja esimerkiksi onnettomuudessa tai muussa traumaattisessa tilanteessa mukana olleille lapsille.

– Jos lapsi on ollut osallisena vaikka liikenneonnettomuudessa tai on tapahtunut perheväkivaltatapaus, jossa paikalla on poliiseja ja sosiaaliviranomaisia, lapsi on monesti asiasta omalla tavallaan järkyttynyt, kertoo Itä-Uudenmaan poliisin ylikomisario Jussi Huhtela.

Jaettavat nallet ovat pehmoleluja, joissa on poliisin logo. Huhtelan mukaan niitä on tarkoitus alkaa jakaa lähipäivinä. Kyseessä on tässä vaiheessa kokeilu.

– Muun muassa lasten vanhemmilta ja yhteistyöviranomaisilta saatavan palautteen perusteella arvioidaan, miten jatketaan.

Pehmolelu tuo turvaa

Kriisinalleja on ollut käytössä jo esimerkiksi Australiassa (siirryt toiseen palveluun), Alankomaissa (siirryt toiseen palveluun) ja Yhdysvalloisssa (siirryt toiseen palveluun). Positiivisia kokemuksia nallejen jakamisesta on saatu myös ainakin Itä-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitoksilta.

Ensihoitomestari Mika Korhonen Helsingin pelastuslaitokselta kertoo, että pehmolelun avulla lapsen huomion saa kiinnittymään toisaalle pelastushenkilöstön suorittaessa tehtäväänsä. Samalla lelu voi tuoda turvaa uudenlaisessa, pelottavassakin tilanteessa.

– Lapselle lähes kaikki sellaiset tilanteet, joissa paikalle tullaan ambulanssilla tai pelastusyksiköllä, ovat kriisitilanteita. Lapsen ja aikuisen hätä otetaan tosissaan, vaikka meille tilanne saattaisikin olla arkipäiväinen, Korhonen kertoo.

Tilanteen haltuunottamisessa ja rauhoittamisessa nallella voi olla suuri merkitys.

– Pehmoleluun takerrutaan sillä hetkellä, ja se tuo turvaa. Hoitoa tarvitseva lapsi voi keskittyä nallen tutkimiseen ja vaikka keksiä sille nimen samalla, kun me tutkimme häntä.

Vuonna 2019 Helsingin pelastuslaitos pyysi ihmisiä lahjoittamaan pehmoleluja pienille potilaille. Tästä syntyi "nallevyöry", jonka myötä pelastuslaitokselle lahjoitettiin 60 000 pehmolelua.

– Niitä riittää meillä edelleen. Haastaisin muitakin toimijoita lähtemään keräyskampanjaan mukaan, sillä ihmisillä on selvästi auttamisen halua, mikä on hieno asia, sanoo Korhonen.

