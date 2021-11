Metsästäjä luuli ampuneensa kaurista, mutta osui mieheen – oikeus langetti sakkotuomion metsästysrikoksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta

Sivullinen mies sai hengenvaaralliset vammat Suonenjoella vajaa vuosi sitten, kun metsästäjä luuli uhria kauriiksi. Ampumaetäisyys oli noin 135 metriä. Metsästäjä käytti kiikaritähtäimellä varustettua suurriistakivääriä.

Mies sai osuman vatsaan. Tilanne aiheutti vaaraa myös uhrin seurassa olleelle miehelle ja mukana kulkeneille koirille.

Pohjois-Savon käräjäoikeus katsoo metsästäjän syyllistyneen metsästysrikokseen ja törkeään vahingontuottamukseen.

Oikeus langetti vuonna 1982 syntyneelle suonenjokelaismetsästäjälle 90 päiväsakkoa, josta kertyy maksettavaa yhteensä 1800 euroa. Lisäksi maksettavaksi tulee korvauksia sekä uhrille että uhrin seurassa olleelle miehelle. Näistä kertyy yhteensä lähes 40 000 euroa.

Metsästäjän ase tuomitaan valtiolle menetetyksi ja hänet asetetaan metsästyskieltoon 2.5.2023 saakka.

Metsästäjä on oikeudessa myöntänyt virheellisen menettelyn, mutta todennut toimineensa niin huolellisesti kuin on kyennyt. Hän on metsästänyt yli 25 vuotta ja turmapaikka oli hänelle entuudestaan tuttu riistan ruokintapaikka.

Asianomistajat olivat turmahetkellä puhuneet keskenään ja kutsuneet koiriaan kokoon. Heidän tarkoituksenaan oli metsästää supia alueella.

Syyttäjä vaati suonenjokelaismiehelle ehdollista vankeutta tai vaihtoehtoisesti tuntuvaa sakkorangaistusta. Lisäksi syyttäjä vaati metsästäjälle vähintään yhden vuoden metsästyskieltoa sekä onnettomuuskivääriä valtiolle.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

