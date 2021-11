Varkauden kerrostaloräjähdyksen syy oli höyrystynyt bensiini – Poliisi: "Motiivista ei ole tietoa"

Varkaudessa myöhään sunnuntai-iltana sattuneen kerrostaloasunnon räjähdys aiheutui todennäköisesti höyrystyneestä bensiinistä, kertoo poliisi.

Poliisin tutkinnassa on tullut ilmi, että asunnossa oli todennäköisesti käsitelty bensiiniä, joka on höyrystynyt ja räjähtänyt sekä aiheuttanut tulipalon. Poliisin mukaan on vielä epäselvää, onko asunnosta kuolleena löytynyt henkilö sytyttänyt bensiinin tarkoituksella vai onko räjähdys tapahtunut vahingossa.

– Mistään älyttömistä määristä bensiiniä ei ole kyse. Höyrystyvää nestettä ei tarvitse olla paljon, kertoo Ylelle tutkinnanjohtaja Vesa Koponen Itä-Suomen poliisista.

Yksi ihminen kuoli ja neljä ihmistä loukkaantui, kun Varkaudessa Kauppakadulla sijaitsevan kerrostalon huoneistossa tapahtui myöhään sunnuntaina räjähdys ja siitä seurannut tulipalo.

Poliisin mukaan esitutkinnassa ei ole tullut ilmi rikollista toimintaa.

Kerrostalo vaurioitui räjähdyksessä pahoin. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Uhri 32-vuotias mies

Poliisin mukaan asunnosta kuolleena löytynyt henkilö on todennäköisesti äskettäin Varkauteen muualta muuttanut, vuonna 1989 syntynyt mies. Hän oli ollut räjähdyksen tapahtuessa asunnossa yksin.

Mies oli kirjoilla asunnossa eikä hän ole poliisille entuudestaan tuttu. Poliisin mukaan asunnossa oli hyvin niukasti kalusteita.

– Teon tahallisuudesta emme vielä pysty sanomaan mitään. Myös rikosnimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan myötä, Vesa Koponen sanoo.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä tuhotyönä sekä kuoleman- ja palonsyyntutkintana. Tutkinta kestää todennäköisesti kuukausia.

– Teon motiivista ei ole toistaiseksi tietoa, eikä ole varmaa, selviääkö se tutkinnassa, Koponen toteaa.

Tapauksen esitutkinta kestää todennäköisesti kuukausia, kertoo tutkinnanjohtaja Vesa Koponen Itä-Suomen poliisista. Kuva: Marianne Mattila

Syttymissyytä ei tiedetä

Mittavia vaurioita kärsineestä rakennuksesta pelastettiin kolme ihmistä nostolavan avulla ja yksi henkilö pakohuppua käyttäen porraskäytävää pitkin. Sairaalaan viedyt olivat altistuneet savulle eikä heillä ole vakavia vammoja.

Talon kaikki asukkaat on sijoitettu hätämajoitukseen, ja talo on toistaiseksi asumiskelvoton.

Kerrostalon julkisivu ja parveke tulivat räjähdyksen voimasta alas ja tippuivat kadulle.

Palomestari Timo Nyholm kertoo, että asunto on laajalti tuhoutunut räjähdyksessä ja tulipalossa. Tapahtumapaikalla on tänään käynnistynyt paikkatutkinta.

– Emme pysty vielä sanomaa, mikä on sytyttänyt höyrystyneen bensiinin. Se syttyy hyvin herkästi, eikä määrän tarvitse olla suuri, Nyholm sanoo.

Palomestarin mukaan muut talon asukkaat ovat olleen vaarassa.

– Palo on ollut alussa hyvin voimakas.

