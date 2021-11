Virttynyt t-paitasi saa pian uuden elämän tekstiilikuituna – Paimiossa avattiin Pohjois-Euroopan suurin poistotekstiilin jalostuslaitos

Vanhoja rättejä ja lumppuja hyödynnetään tulevaisuudessa muutenkin kuin matonkuteiksi.

Paimiossa avautui tiistaina Pohjois-Euroopan ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti kierrätyskuiduksi jalostava tehdas – tai tarkemmin kiertotalouslaitos.

Laitoksessa yhdistävät voimansa Rester Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH). Yritykset ovat yhdessä kehittäneet kaupallisesti toimivan ratkaisun yritysten ja kotitalouksien tekstiilien kierrättämiseksi ja jalostamiseksi uudelleen teollisuuden raaka-aineeksi.

Henna Knuutila Rester Oy:stä esittelee uuden laitoksen toimintaa. Kuva: Lassi Lähteenmäki/Yle

Laitoksessa yritysten poistotekstiilejä uudelleen käytettäväksi kuiduksi valmistaa Rester Oy, jonka tavoitteena on rakentaa kansainvälisesti merkittävä ratkaisumalli yritysten tekstiilien kierrättämiseksi.

– Ympäristökysymysten ja EU:ssa tapahtuvan regulaation eli sääntelyn kiristymisen myötä on tuottajien intressi siirtyä laajalti kierrätysmateriaalien käyttöön kasvanut. Yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan aktiivisen yhteistyön myötä voimme välittömästi vaikuttaa materiaalien kiertotalousasteeseen. Tätä on valmisteltu vuosia, on hienoa saada työt konkreettisesti käyntiin, Resterin toimitusjohtaja Outi Luukko sanoo.

Avajaisissa lasia kilistelivät toimitusjohtaja Jukka Heikkilä (LSJH), ympäristöministeri Krista Mikkonen ja toimitusjohtaja Outi Luukko Rester Oy:stä. Kuva: Lassi Lähteenmäki/Yle

Laitoksen toisella linjastolla toimii kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, joka tarjoaa kotimaisen käsittelyratkaisun Suomen kotitalouksilta kerätylle poistotekstiilille jalostamalla siitä kierrätyskuitua.

– LSJH:n tavoitteena on ratkaista kotitalouksien tekstiilinkierrätys Suomessa. Olemme keränneet ja lajitelleet asukkaiden poistotekstiiliä vuodesta 2015 ja selvittäneet poistotekstiilin kierrätyksen ja jalostuksen mahdollisuuksia lukuisten hankkeiden kautta pian kymmenen vuoden ajan, taustoittaa toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.

Avajaistilaisuuden juhlapuhuja oli ympäristöministeri Krista Mikkonen.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen puhui Paimion poistotekstiilien jalostuslaitoksen avajaisissa. Kuva: Lassi Lähteenmäki/Yle

Poistotekstiiliä hyödynnetään vielä vähän, mutta pian laki vaatii parannusta

Pelkästään Suomessa syntyy vuosittain noin 100 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä, jota hyödynnetään vielä huonosti uusiotuotannon raaka-aineena. Paimion jalostamon käsittelykapasiteetti on noin 12 miljoonaa kiloa, eli noin 10 prosenttia koko maan tekstiilijätteestä.

Kierrätyskuidusta voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa, erilaisia kuitukangasmateriaaleja, eristeitä, akustiikkalevyjä ja suodatinkankaita sekä komposiitteja. Kuidulle haetaan jatkuvasti uusia käyttökohteita.

Paimion pilottilaitoksessa saadaan käsiteltyä kymmenesosa koko maan poistotekstiileistä. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Poistotekstiilinkeräys järjestetään valtakunnallisesti yhteistyössä muiden Suomen jätelaitosten kanssa. Paimion Green Field Hubin käsittelylinjastolla tuotetun kierrätyskuidun hyödyntämiseksi etsitään jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita.

Paimion pilottilaitoksen kokemusten pohjalta yhtiö suunnittelee koko Suomen kotitalouksien poistotekstiilit käsittelevän poistotekstiilin jalostuslaitoksen rakentamista.

Uusi jätelaki on tekemässä poistotekstiilin erilliskeräyksestä pakollista Suomessa vuonna 2023. Koko Euroopan unionin alueella muutos on tulossa vuonna 2025.

Tiistaina juhlittiin Paimion poistotekstiilien jalostuslaitoksen avajaisia. Jukka Heikkilä (LSJH) ja Outi Luukko Rester Oy:stä esittelivät sen toimintaa. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Rester Oy:n ja LSJH:n kanssa yhteistyössä on mukana Paimion Kehitys Oy. Green Field Hubin odotetaan tuovan Paimioon uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Paimion Kehitys Oy on kehittänyt yhteistyön innostamana yrityksille uuden Paimion kiertotalouskampus -palvelumallin.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 3.11. kello 23.

Lue myös:

Tekstiilikeräys oli jättimenestys: ihmiset kantoivat kierrätykseen 13 000 kiloa tekstiilejä, ja kokeilu piti lopettaa etuajassa

Poistotekstiileissä menee tonneittain raaka-ainetta haaskuun – Paimioon rakennettava jalostamo pelastaa siitä kymmenyksen uusiokäyttöön