Katsoitko Squid Gamen ja haluat kunnolla mukaan K-buumiin? Viisi vinkkiä, joiden avulla sukellat korealaiseen kulttuuriin

Uusia vaikutteita ei oteta vain Yhdysvalloista, vaan katse on kääntynyt myös itään. Tietokirjailija Minja Mäkilä kertoo, miten Korea-buumi näkyy nyt, ja millainen valta faneilla on.

Eteläkorealainen kulttuuri on hiipinyt pikku hiljaa länsimaihin. Suomalaisetkin ovat jo kauan kuunnelleet K-poppia, käyttäneet korealaisia kauneusniksejä ja nauttineet maan ruuasta.

Jo pitkään aasialaisen kulttuurin vaikutus on vahvistunut länsimaissa. Tutuiksi ovat tulleet esimerkiksi japanilainen J-pop, manga ja anime. Netflix-sarja Squid Game keräsi nopeasti miljoonayleisön, mikä on vain yksi merkki parhaillaan länsimaiden yli pyyhkäisevästä Korea-buumista.

Korealaiseen kulttuuriin voi törmätä aiempaa helpommin, mutta perehtyminen aiheeseen voi vaatia hieman vaivaa. Tässä eteläkorealaiseen populaarikulttuuriin perehtyneen kirjailijan ja kulttuurihistorian maisterin Minja Mäkilän vinkit korealaisen kulttuuurin tarjontaan.

1. Poikabändi BTS on esimerkki hyveellisistä esikuvista

K-poppia voi kuulla nykyään päivittäisessä radiosoitossakin. K-poppia fanittaa maailmanlaajuisesti arvioiden mukaan 400 miljoonaa ihmistä.

– Se on ison valtion väkiluku. Siitä syntyy valtava joukkovoima, kun fanit ovat hyvin verkostoituneita netin kautta. Heillä on ollut vaikutusta esimerkiksi Donald Trumpin vaalikampanjaan, muihin aktivistisiin ilmiöihin ja rooli hyväntekeväisyyskampanjoissa.

K-popin kuuntelun voi aloittaa poikabändi BTS:stä. Se on tällä hetkellä suosituin poikabändi, joka on kohonnut soittolistojen kärkeen myös länsimaissa.

BTS:n musiikkivideot avaavat Mäkilän mielestä hyvin, mitä K-pop on tällä hetkellä: yhtyeessä on monta vuorollaan laulavaa jäsentä, videoissa on näyttäviä koreografioita ja kaikki on viimeisteltyä ja mietittyä.

K-popista kirjan kirjoittanut Milja Mäkilä kertoo, miten hänestä tuli fani.

Kuten K-poppiin kuuluu, tärkeää ei ole vain musiikki, vaan myös bändiin kuuluvat henkilöt. Heidän kuuluu olla hyveellisiä esikuvia, jotka kunnioittavat vanhempia ja käyttäytyvät aina kuin herrasmiehet. Poptähdet eivät tee vain musiikkia, vaan tuottavat faneille sisältöä eri sosiaalisen median kanavissa.

Youtuben musiikkivideoista on helppo lähteä liikkeelle, Mäkilä vinkkaa. Samalla voi lukea myös kommenttikenttää, jonka avulla voi nopeasti oppia yhtyeestä ja ylipäänsä siitä, mistä fanit puhuvat.

2. Lukuisat ihmiset eivät voi olla väärässä katsoessaan Itaewon Classia

Squid Gamen jälkeen on helppo jatkaa kulttuurimatkaa katsomalla K-draamaa. Tv-sarjoissa perhesuhteet ja arvot ovat usein konservatiivisempia kuin lännessä.

Squid Game ei ole tyypillinen K-draama, vaikka siitä löytyy silti paljon korealaisille sarjoille yhteisiä piirteitä. Usein sarjat ovat dramaattisia, ja niissä käytetään paljon karikatyyrejä. Tarinoissa on selkeästi hyvä ja paha sekä selvä päämäärä. Roolien avulla sarjoissa käsitellään arkielämän ja yhteiskunnan ongelmia.

– Myös kuvaustapa ja vihjeet juonesta ovat paikoitellen erilaisia kuin länsimaissa. Se on joskus eduksi, kun katsoja voi arvata, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Suoratoistopalveluissa tarjotaan yhä enemmän myös korealaisia sarjoja. Netflix-sarja Squid game keräsi nopeasti ennätysyleisön. Netflix onkin viime aikoina panostanut korealaisiin sarjoihin. Kuva: ©Netflix/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Katsontalistalle voi laittaa esimerkiksi Itaewon Classin, jossa vankilasta vapautunut mies perustaa baariravintolan ja haluaa kostaa isänsä kuoleman. Palkittu sarja on nauttinut suurta suosiota.

– Sarjassa miespääosaa näytellyt Park Seo-Joon on suosituimpia eteläkorealaisia näyttelijöitä. Hän sai roolin myös ensi vuonna ilmestyvään The Marvels -elokuvaan.

3. Tutustu kulttuurin tanssimalla tai kokkaamalla opetusvideoiden avulla

Youtube on täynnä erilaisia ohjevideoita, joiden avulla voi ottaa korealaisia taitoja haltuun kotona. Etsimällä löytää videoita, joiden avulla voi opetella tanssimaan K-pop-koreografioita, kokkaamaan korealaista ruokaa, meikkaamaan tai vaikka askartelemaan fanituotteita.

Tietokirjailija Minja Mäkilän omistamia Wonder Girls -tyttöbändin fanikortteja. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Valinnanvaraa on niin paljon, että jokainen voi valikoida mieleisensä opetusvideon.

Fanit myös tekstittävät videoita. Niitä löytyy jopa suomen kielisillä tekstityksillä.

4. Korean Dr. Phil hämmentää ja ihastuttaa

Yhdeksän vuoden ajan tehty keskusteluohjelma Hello Counselor on jo lopetettu, mutta Youtubessa voi uppoutua tähänkin ohjelmaan englannin kielisin tekstein.

– Kyse on humoristisesta Dr. Philistä tai Oprahista. Mukana on nelisen juontajaa ja julkkisvieraita. Ohjelmassa kilpaillaan, kenellä on aiheellisin huoli läheisestään. Esimerkiksi äiti ruokkii liikaa katukissoja, isä hamstraa tavaraa tai veli on kiinnostunut liikaa K-pop-tähdistä.

Sarja on hyvä esimerkki korealaisesta visuaalisuudesta, ja aiheet ja vieraat kertovat myös kulttuurista.

Ohjelma on nopeatempoinen, välillä vieraat laulavat tai tanssivat hetken. Fanit katsomossa nostavat kädet suulleen ihastuksesta. Lavasteet ovat täynnä iloisia pastellivärejä, ruudulla vilkkuu koreankielisiä sanoja ja efektejä. Tunnelma on railakas, kaikilla on mukavaa ja välissä tirautetaan pari kyyneltä.

5. Kärsivällisyys ja avoin mieli auttavat kulttuurierojen yli

Uuteen kulttuuriin tutustuminen vaatii kärsivällisyyttä, Mäkilä muistuttaa. Esimerkiksi draamojen konservatiivisuus voi tuntua vieraalta, ja K-pop voi vaatia muutaman kuuntelukerran kuulostaakseen hyvältä.

– Länsimaissa popissa käytetään tyypillisesti 4–5 melodiaa, Koreassa voidaan käyttää 8–10. Musiikki tuottaa mielihyvää, kun aivot yllättyvät tai arvaavat kaavan. Kun monimutkaisemman kaavan oppii, se kuulostaa hyvältä ja tuottaa myös yllätyksiä.

K-pop kiinnostaa tietokirjailija Minja Mäkilää, koska fanien ansiosta aiheeseen liittyvää sisältöä tuotetaan niin paljon, että verkossa on aina jotain uutta nautittavaa. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Fanikulttuuri myös perustuu tiedon omaksumiseen. Esimerkiksi kaikki vitsit eivät aukea ennen niiden kontekstin oppimista.

Uudet asiat voivat ärsyttää tai häiritä. Kun kulttuurieroihin tottuu, voi ottaa rennosti ja vain nauttia viihteestä.