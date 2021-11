Energiaremontteihin voi saada merkittävän tuen, mutta avustusrahat loppuivat jo kuukausia sitten – jääkö osa taloyhtiöistä nuolemaan näppejään?

Helsinkiläinen taloyhtiö on saamassa ARA-avustusta energiaremonttiinsa. Suurimmat syyt energiatehokkuuden parantumiseen ovat maalämpö, poistoilman lämmön talteenotto ja aurinkopaneelit.

Helsinkiläinen taloyhtiö on saamassa ARA-avustusta energiaremonttiinsa. Suurimmat syyt energiatehokkuuden parantumiseen ovat maalämpö, poistoilman lämmön talteenotto ja aurinkopaneelit. Kuva: Antti Kolppo / Yle

ARAn energia-avustus on osoittautunut suosituksi ja toimivaksi tavaksi pienentää vanhojen rakennusten päästöjä. Avustusrahoja on kuitenkin varattu liian vähän. Ministeri ei silti vielä lupaa lisämiljoonia.

Kiinteistöliiton neuvontainsinööri Matts Almgren on kuullut tänä syksynä useasti kysymyksen, johon hänellä ei ole vastausta. Voiko vielä saada avustusta?

– Energiaremontteja suunnittelevat taloyhtiöt ovat aiheellisesti huolissaan siitä, onko enää mitään rahaa jaettavaksi, kun ne ovat valmiina päättämään remontista, sanoo Matts Almgren.

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt vuodesta 2020 lähtien energia-avustusta 10–50 prosenttia remonttikustannuksista, jos rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi.

Energia-avustus on ollut niin suosittu, että siihen tarkoitetut rahat ovat loppuneet kesken. Tämän vuoden rahat riittivät vain kesäkuun puoliväliin mennessä jätetyille hakemuksille.

Loput tämä vuoden hakijat joutuvat odottelemaan, mutta jos avustuskriteerit täyttyvät, rahat kyllä maksetaan aikanaan ensi vuoden rahoista.

Mutta nykymenolla rahat loppuvat kesken jälleen ensi vuonna. Ja koska avustusohjelma päättyy ensi vuoteen, ei ensi vuoden myöhäisille hakijoille ole jäämässä välttämättä lainkaan avustusrahoja.

Kukaan ei osaa sanoa varmaksi milloin rahat lopullisesti loppuvat ja kuinka paljon rahaa tarvitaan lisää. Kaikki riippuu siitä, kuinka innokkaasti energiaremontteja tehdään. Avustuksia voivat hakea taloyhtiöt, henkilöt ja ARA-yhteisöt.

Neuvontainsinöörin näppituntuma on, että remontti-into säilyy vähintään nykytasolla.

– Arvaukseni on, että pääsiäiseen mennessä ensi vuoden rahat on käytetty, sanoo Almgren.

Rahaa ei siis riittäisi enää niille hakijoille, jotka jättävät avustushakemuksen pääsiäisen jälkeen, vaikka hakuaikaa olisikin jäljellä vielä reilusti yli puoli vuotta.

Jos avustusta haetaan samaan tahtiin kuin vuonna 2020, lisärahaa tarvittaisiin 20–26 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeri toivoo avustuksille lisävuosia

Päätökset avustusrahoista tekee maan hallitus. Ympäristöministeri Krista Mikkonen puhuu energia-avustuksesta lämpimin sanankääntein.

– Kyllä yhteinen ymmärrys on, että nämä ovat olleet hyviä ja haluttuja avustuksia ja niille on tarvetta jatkossakin, sanoo Mikkonen.

Mikkosen mukaan vanhojen rakennusten energiaremontteihin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota myös EU:ssa. Hänen mielestään energiaremonttien tekijöitä olisi syytä avustaa myös nykyisen tukikauden päättymisen, eli vuoden 2022 jälkeen.

Siihen ministeri ei osaa ottaa kantaa, olisiko avustamisen syytä jatkua juuri nykymallilla vai jotenkin toisin.

Mikkonen: Puuttuvat miljoonat koko hallituksen päätös

Ympäristöministerin myötämielisyydestä huolimatta avustusta hamuavat remontoijat joutuvat tekemään suunnitelmiaan epävarmuudessa.

Ensi vuoden varsinaiseen talousarvioon lisärahaa ei tippunut, joten toivo jää myöhemmin päätettäviin lisätalousarvioihin.

Tahtoa on, mutta päätökset puuttuvat.

– Tietysti tarkkailemme avustusrahan riittävyyttä ja jos näyttää että kysyntä on suurempi kuin mitä rahaa on, niin aivan varmasti sinne lisärahaa halutaan ohjata. Mutta se on toki sitten koko hallituksen päätös aina, sanoo ympäristöministeri Mikkonen.

