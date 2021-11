Osa metsästysseuroista on pistänyt hirvijahdin tauolle, koska metsästettävää ei ole – "Saa nähdä lähdetäänkö ensi vuonna jahtiin lainkaan"

Hirvenmetsästystä ei ole osassa pohjalaiskuntia voitu jatkaa, eikä kaikkia saatuja lupia ole voitu käyttää. Koko maassa on tällä kaudella käytössä 41 631 hirven pyyntilupaa.

Hirvenmetsästystä ei ole osassa pohjalaiskuntia voitu jatkaa, eikä kaikkia saatuja lupia ole voitu käyttää. Koko maassa on tällä kaudella käytössä 41 631 hirven pyyntilupaa. Kuva: Ronald Wittek/AOP

Lokakuussa alkanut hirvenmetsästys on osassa Pohjanmaan rannikon kuntia jouduttu keskeyttämään. Hirvilupia olisi vielä jäljellä, mutta hirviä ei tunnu riittävän.

Hirvenmetsästys on jouduttu keskeyttämään osassa Pohjanmaata, koska metsästettävää ei ole.

Esimerkiksi Maalahdessa ja Pedersören Ähtävällä jahti on pistetty tauolle, samoin osassa Kruunupyytä. Ähtävällä kaatoluvista on käytetty vasta puolet.

Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistyksestä kerrotaan, että tilanne on poikkeuksellinen.

– Tällaista ei ole alueella aiemmin tapahtunut. Monena vuonna peräkkäin lähes kaikki luvat on saatu käytettyä. Kantaa on viime vuosina verotettu liian kovalla kädellä, varsinkin naarashirviä on kaadettu runsaasti. Se lienee yksi selitys, kertoo Pietarsaaren seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Mattias Kanckos.

Pedersöressä vasoja on nähty tänä vuonna todella vähän.

Myös viime talvi oli Kanckosin mukaan hirville kova, koska lunta oli parin kuukauden ajan paljon. Perään tuli kuiva kesä, mikä on vaikeuttanut hirvien lisääntymistä.

– Saa nähdä, metsästetäänkö ensi vuonna hirviä alueella ollenkaan. Tältä vuodeltakin hirvijahti saattaa olla nyt ohi, ellei sitten saaristosta vaella hirviä sen verran, että metsästystä on järkevä jatkaa, sanoo Kanckos.

Myös Kokkolan seudun riistanhoitoyhdistyksessä hirvijahdissa on ollut suuria ongelmia, kertoo toiminnanjohtaja Markus Björklund.

– Kruunupyyssä väki on yksimielinen tästä paussista. Parin viikon kuluttua katsotaan tilanne uudestaan, mutta tuskin enää jahtia aloitetaan, kertoo Björklund.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Österbottens Tidning. (siirryt toiseen palveluun)

Taustalla hirvien tavoitetaso

Hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma Riistakeskuksesta selventää, että metsästäjien kohtaamat tilanteet kertovat onnistuneesta kannan rajoittamisesta.

Pohjalaiskunnissa on metsästetty hirviä ahkerasti viime vuosikymmenet, jotta hirvien määrä saataisiin tavoitetasolle. Alueellinen riistaneuvosto on määritellyt sidosryhmien kanssa sen hirvimäärän, jolla esimerkiksi hirvikolareita sattuu mahdollisimman vähän ja hirvien aiheuttamat metsätuhot pysyvät kohtuullisella tasolla.

– Pohjanmaalle asetetut hirvitalousaluetavoitteet on asetettu alemmaksi kuin mitä 2000-luvulla hirvikanta on ollut erityisesti Vaasan etelä- ja pohjoispuolella, toteaa Saunaluoma.

Nyt tavoitteisiin ollaan pääsemässä ja se näkyy metsissä.

– Tänä syksynä alkaa olla enemmän niitä alueita, joissa oikeasti on vähemmän hirviä, nähdään vähemmän hirviä ja niiden saaliiksi saaminen on vaikeampaa kuin ennen. Vastaavasti joillain alueilla vähennystä ei huomaa eli eläimet eivät jakaannu tasaisesti.

Otetaanko pankkiluvat käyttöön?

Lähipäivinä pohjalainen riistaväki kokoontuu arvioimaan käytettyjen hirvilupien määrää suhteessa havaittuihin hirviin. Myös Luonnonvarakeskus tekee hirviverotusennusteen.

Hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoman mukaan pohjalaiskunnissa hirvilupia haetaan ja myönnetään yleensä reilusti, mutta kaikkia ei automaattisesti käytetä, vaan osa on niin sanotusti pankkilupia. Pankkilupien käytöstä päätetään hirvijahdin aikana eli lähipäivinä. Jos riistaa tuntuu riittävän, pankkiluvat otetaan käyttöön.

Esimerkiksi Pietarsaaren seudulla metsästäjät huolestuivat jo ensi vuoden jahdista eli siitä, voidaanko ensi vuonna metsästää hirviä ollenkaan, kun tänä vuonna eläimiä on näkynyt vähän. Riistakeskuksen hirvitalousaluesuunnittelija rauhoittelee:

– Joillain seuroilla ja alueilla lupia on kyllä vähemmän kuin aiemmin, mutta Pohjanmaalla päästään silti jatkossakin hirvijahtiin.

Saunaluoma selventää, että rannikkoalue on niin sanottu muuttovoittoalue hirvien suhteen. Nuoria hirviä kulkeutuu rannikolle keväällä paljonkin, vaikka niitä tulee sinne talvehtimaan vähemmän. Lopputuloksena on runsas hirvikanta.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun torstaihin 4.11. kello 23 saakka.