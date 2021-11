Virusmuunnos levisi Pohjois-Norjassa nopeasti – On vain ajan kysymys, milloin sitä löytyy myös Lapista, arvioi johtajaylilääkäri

Pohjois-Norjan pahentunut koronatilanne on varoittava esimerkki siitä, mitä uusi variantti voi tehdä. Lapissakin koronatilanne heikkenee, mutta delta plus -varianttia ei ole vielä näytteistä löytynyt.

Pohjois-Norjan äkillisesti heikentynyt koronatilanne herättää huolta myös Lapissa.

Tromssan ja Finnmarkin alueella ilmaantuvuusluku on nopeasti noussut yli 400:n ja sairaalahoitoa tarvitsee 27 potilasta. Syynä on ärhäkkäästi leviävä delta plus -virusmuunnos.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkärin Markku Broaksen mukaan muunnosta voi tulla myös Suomeen, sillä sitä esiintyy myös Suomen rajakunnissa.

– Meillä on Pohjois-Norja nyt esimerkkinä siitä, mitä se voi tarkoittaa, jos virus lähtee kunnolla tuulemaan ja leviämään.

Pohjois-Norjassa olosuhteet ovat melko samanlaiset kuin Lapissa. Taudin sairastaneiden määrä on suhteellisen alhainen, eli sairauteen liittyvää immuniteettia ei juuri ole. Myös rokotekattavuus on samantyyppinen.

– Meidän on siksi tärkeä varmistaa omalla toiminnallamme, ettei Lapin koronatilanne tästä enää paisu, Broas sanoo.

Lappiin suhteutettuna Pohjois-Norjan koronaluvut tarkoittaisivat sitä, että Lapissa todettaisiin 240 tartuntaa viikossa.

– Se on suuri määrä.

Uusi variantti Lapissa on ajan kysymys

Lapin tai Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä ei ole toistaiseksi löytynyt uutta delta plus -varianttia. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei varianttia voisi olla Lapissa. Tiedot näytteiden virustyypeistä tulevat jopa kahden viikon viiveellä, sillä virustyypin seulonta vie aikaa.

– On kuitenkin selvää, että sehän on vain ajan kysymys, milloin sitäkin täältä löytyy, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila kertoo.

Taskilan mukaan on vielä liian aikaista sanoa, onko variantilla merkitystä epidemian kulkuun.

Pohjois-Norjan heikentyneeseen tilanteeseen puututaan myös rajalla neuvonnalla ja uudella ohjeistuksella. Tällä hetkellä tartuntatautilain määräykset eivät koske rajakunnissa asuvia.

– Annamme ohjeita, että he noudattaisivat testauskäytäntöjä, jos eivät ole rokotettuja, Broas kertoo.

Tartuntatautilain määräykset on tarkemmin selostettu esimerkiksi tässä jutussa.

Testeissä käydään laiskasti

Koronatapausten ja sairaanhoidon tarve Lapissa on kasvussa. Meri-Lapissa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella harkitaan siirtymistä kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen.

Alueella tuli viime viikolla tietoon noin 60 uutta koronavirustartuntaa, mikä on pandemia-ajan ennätys. Karanteenissa on yli 400 ihmistä ja sairaalahoidossa "alle viisi potilasta".

– Monet sairastuneet ovat nuoria, jotka sairastavat lievän taudin. He selviävät ostasto-olosuhteilla lisähapella, Taskila kertoo.

Lue lisää: Meri-Lapin koronatilanne heikkenee: viime viikolla ennätysmäärä tartuntoja, karanteenissa noin 400 henkilöä

Lapin sairaanhoitopiirissä tapauksia oli viime viikolla 32 eli kaksi kertaa enemmän kuin edeltävällä viikolla. Tällä viikolla on todettu viisi uutta tartuntaa tiistaiaamuun mennessä.

Lapin sairaanhoitopiirissä sairaalakuormitus on kuitenkin kasvanut. Sairaalahoitoa on viime aikoina tarvinnut 3–4 potilasta, mikä on yhtä paljon kuin pandemian alussa huhtikuussa 2020. Broaksen mukaan määrä ei vielä horjuta terveydenhoidon kapasiteettia, mutta voi olla merkki tilanteen heikentymisestä.

Lue lisää: Koronapotilaiden määrä Lapin keskussairaalassa korkeimmillaan sitten pandemian alun − selittyy ihmisten vapautuneella käytöksellä

Lapin sairaanhoitopiirissä sairaalahoidon tarve on korkeahko tapausmääriin nähden. Broaksen mukaan on mahdollista, etteivät kaikki tapaukset tule ilmi, sillä into käydä koronatesteissä on romahtanut 40 prosenttiin. Keväällä ja kesällä testejä tehtiin viikossa 4500, nyt enää 1700 testiä viikossa. Broas painottaa, että testeissä tulee yhä käydä matalalla kynnyksellä, sillä testauskapasiteettia riittää.

– Jos on flunssan oireita, pitäisi sairastaa kotona ja mennä herkästi testiin, Taskila painottaa.

Elo-syyskuun hyvä koronatilanne on tuudittanut suomalaisia optimismiin ja vapauttanut ihmisten käytöstä.

– Viestit Norjasta, Baltiasta ja Keski-Euroopasta osoittavat, että vaikka rokotuskattavuus nousee, tauti ei ole vielä ohi, Broas sanoo.

Broas ja Taskila painottavat, että maskeja on yhä syytä käyttää julkisissa tiloissa ja on muistettava turvavälit. He sanovat, että rokotus on paras tiedossa oleva suoja koronatautia vastaan.

– Sairaalahoidossa yhdeksän kymmenestä on ollut rokottamattomia, Taskila sanoo.

Uutinen päivittyy.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 3.11. kello 23 saakka.