Suomirockin sekatyöläinen Kimmo Miettinen keräsi yhteen tarinat Irwinistä – kansanlaulaja oli räväkkä huumorimies, mutta samalla ujo Antti

Kimmo Miettisen teoksessa ääneen pääsevät Irwinin kanssa työskennelleiden muusikoiden lisäksi tavalliset fanit. Tarinoita on tullut kirjan julkaisun jälkeenkin, mutta jatkoa ei ole luvassa. Kuvaus: Harri Oksanen / Yle. Editointi: Dani Branthin / Yle.

Kimmo Miettisen teoksessa ääneen pääsevät Irwinin kanssa työskennelleiden muusikoiden lisäksi tavalliset fanit. Tarinoita on tullut kirjan julkaisun jälkeenkin, mutta jatkoa ei ole luvassa. Kuvaus: Harri Oksanen / Yle. Editointi: Dani Branthin / Yle.

Hämeenlinnasta kotoisin oleva Kimmo Miettinen on aina elänyt Irwinin musiikin ja tästä kertovien tarinoiden keskellä. Siksi hän päätti Kalevalan hengessä kerätä kertomukset kirjaksi.

Suomalaisessa musiikkimaailmassa ikänsä työskennellyt Kimmo Miettinen tiesi hyvin, että Irwin Goodmanista on tehty useita kirjoja. Silti hän halusi kirjoittaa tarinakokoelman Irwin Goodman – kansan taiteilija. Kotikaupunki yhdistää musiikkimedian monitoimimiestä ja suomalaisille kenties rakkainta renttuikonia.

– Ei voi olla lähtöisin hämeenlinnalaisesta duunariperheestä 60-luvulta, ellei tietäisi jotain Irwinistä. Olen aina kuullut hänestä juttuja. Enimmäkseen positiivisia, mutta myös supinaa siitä, mitä Kaurialan humut olivat taas tehneet, toteaa Miettinen.

Kirjailijatoimittajana ja vaihtoehtorokin tuottajana tunnetulle Miettiselle Irwin on aina "pyörinyt siinä kulmilla", sekä fyysisesti että musiikillisesti. Miettinen on kuunnellut Irwinin musiikkia jaksoittain elämänsä aikana. Hän on ostanut vinyylien uudelleenjulkaisuja 1980-luvulla ja kokoelmia 90-luvulla.

– En ole ollut megafani, enkä missään nimessä pidä itseäni Irwin-asiantuntijana. Mutta kirjaa kootessa ja siinä sivussa musiikkia kuunnellessa tuli Irwiniä ikävä.

Rehvakas kansanlaulaja ja ujo Antti

Antti Hammarberg, eli Irwin, tunnettiin uransa varhaisempina vuosina Hämeenlinnassa nimellä Hamppari. Kimmo Miettisen isä heitti Hampparin pihalle kotibileistä 1970-luvulla.

– Syy isän hermostumiseen oli, että "se rämpytti koko ajan sitä kitaraansa."

Kansanlaulaja Irwin oli Miettisen mielestä rentusteleva huumorimies, mutta samaan aikaan omaa rauhaa arvostava ja jossain määrin ujo.

– Siinähän oli vähän eroa, milloin hänellä oli Irwin ja milloin Antti päällä.

Kimmo Miettinen tajusi, että Irwin-tarinat pitäisi kerätä kapakassa. Arkistokuva. Kuva: Yle

Pari kolme vuotta sitten Miettinen tuli taksilla kotiin Hämeenlinnan keskustasta – selvinpäin ja keskellä päivää, hän tähdentää. Autoa ajoi taksiyrittäjä Mauri Haavisto.

– Haavisto kertoi olevansa taksikuski, joka oli vienyt Irwiniä yhdeksän taksiauton letkassa neljä kertaa ympäri kaupunkia. Hän ajoi sitä ensimmäistä taksia, jonka kyydissä laulaja oli.

Juttu nauratti miehiä, jotka olivat siinä vaiheessa istuneet jo melko pitkään taksissa mittari kiinni Miettisen kotipihan kohdalla.

– Totesin tämän olevan niin hyvä juttu, että sen pohjalta voi tehdä kirjan. Taksiyrittäjä ei välttämättä ottanut asiaa tosissaan, mutta olin jo päättänyt, että kirjoitan Irwinistä heti, kun minulla on aikaa.

Rockmuusikot avautuivat Irwinistä

Aluksi Miettinen aikoi kerätä tarinoita ihmisiltä Kalevalan hengessä, mutta ei oikein onnistunut tavoittamaan laulajan kuulijakuntaa. Irwin-asiantuntijana tunnettu Ari Lahti Valkeakoskelta totesi, että ihmiset eivät välttämättä halua kirjoittaa muistojaan sähköpostilla.

Irwin-tarinat pitäisi kerätä kapakassa.

– Jotkut sanovat, että jos heität pienen kiven ilmaan missä tahansa vähän kuluneempien ihmisten kuppilassa Hämeenlinnassa, se todennäköisesti kopsahtaa Irwinin entisen basistin tai rumpalin päähän. Ja tarinaputki on heti auki, sanoo Miettinen.

Rokkipiireissä tunnettu "Tarkastaja Miettinen" sai useita muistoja rockmuusikoilta. Muusikkona ja tuottajana tutuksi tullut Gabi Hakanen, blueskitaristi Esa Kuloniemi ja The 69 Eyesin **Jyrki Linnakivi **halusivat kertoa kohtaamisista Irwinin ja tämän musiikin kanssa.

Irwinin muusikkous on kirjassa nostettu enemmän pintaan kuin aiemmin, koska muusikkohaastateltavia oli enemmän kuin piti. Arkistokuvassa Irwin vuonna 1967. Kuva: Antero Tenhunen/Yle

Lisäksi mukana on muun muassa 90-vuotias Oppa Virtanen, joka aikanaan ajoi Irwiniä autolla 1,5 miljoonaa kilometriä. Osa kertomuksista on tuttuja muualta, mutta uutta materiaaliakin kertyi.

Renttuilua ei voi poistaa, jos puhutaan Irwinistä tai Vexi Salmesta. Silti Miettinen tietoisesti vältteli joitakin aiheita. Hän ei myöskään jututtanut Irwinin perhettä. Hän tähdentää, että kirja ei ole sensaatiohakuinen.

– Mutta kirja ei menettänyt sitä karheutta, jota on pakko olla, kun puhutaan Irwinistä.

Koskettavin haastattelu jäi tekemättä

Legendaarisen laulajan kuoleman traagiset yksityiskohdat on kerrottu useasti. Tästä huolimatta Miettistä kosketti Pekka "Devil" Virtasen kertomus Irwinin viimeisistä päivistä. Kitaristi oli mukana kohtalokkaalla keikkamatkalla.

– Tiesin, millainen Irwinin loppu oli, mutta kyllä se vähän sydämen päälle otti, sanoo Miettinen.

Kirjan työstämisen aikana alkoi myös harmittaa.

– Pirskatti, kun en ikinä tavannut miestä. Olisi ollut niin hyvä saada Irwin tähän puhumaan, vaikka kyllähän hän puhuu nyt muiden kautta.

Se koskettavin haastattelu jäi tekemättä. Tehdessään kirjaa hämeenlinnalaisesta jääkiekkoilusta vuonna 2019 Miettinen sopi Vexi Salmen kanssa, että seuraavaksi jutellaan Irwinistä. Mutta elämä päätti toisin, ja sanoittajamestari kuoli syyskuussa 2020.

– Vexi siirtyi muihin tehtäviin ennen kuin ehdimme tehdä haastattelun.