Oscar-voittaja Chloé Zhao loikkasi pienen budjetin elokuvista Marvel-dynastiaan: “Eternals-elokuvalla voin vaikuttaa satoihin miljooniin katsojiin ympäri maailmaa”

Siinä hän nyt istuu t-paita päällään ja lämmin teekuppi käsiensä välissä. Hän on yksi Hollywoodin persoonallisimmista, kiinnostavimmista ja omaleimaisimmista ohjaajista, Chloé Zhao. Zhao on valmiina antamaan haastatteluja etäyhteydellä Lontoosta tuoreimmasta elokuvastaan Eternals.

Eternals on itsenäinen osa mittavaa elokuvasarjaa, jossa seikkailee Marvel Comics -sarjakuvista tuttuja supersankareita. Sarjan ensimmäinen leffa oli Iron Man, joka sai ensi-iltansa vuonna 2008.

Marvel Studios on tuottanut kaikkiaan 26 elokuvaa. Parhaillaan teossa on yli kymmenen sarjaan kuuluvaa tuotantoa lisää.

Chloé Zhao löi kaikki ällikällä lähtiessään ohjaamaan supersankarielokuvaa intiimien ja palkittujen indie-elokuviensa jälkeen. Zhaon ohjaama Marvel-elokuva Eternals saa Suomen ensi-iltansa kolmas marraskuuta.

Ikaris ( Richard Madden) ja Sersi (Gemma Chan) ovat Eternals-elokuvan keskeisiä hahmoja. Molemmat hahmot ovat esiintyneet Marvel-sarjakuvissa jo 1970-luvulla. Kuva: Photo: Sophie Mutevelian

Elokuva kertoo kuinka Eternals-supersankarit yhdistävät voimansa puolustaakseen ihmiskuntaa deviaani-hirviöiltä ja viime kädessä maailmanlopulta. Eternals-olennot, ikuiset, ovat eläneet ihmisiksi naamioituneina Maassa jo 7000 vuotta. Elokuva vihjaa, että ihminen on itse edistänyt tuhon tuloa omilla toimillaan, mutta uutta voimaa saaneiden deviaanien paluu jouduttaa maailmanlopun tunnelmia.

Yhteiskuntakriittinen älykkö ja Marvel-fani

Viime Oscar-kilvassa Chloé Zhaon ohjaama vähäeleinen draamaelokuva Nomadland voitti kolme pystiä. Samalla Zhao'sta tuli toinen nainen ja ensimmäinen aasialainen nainen, jolle on myönnetty parhaan ohjaajan Oscar. Elokuva palkittiin myös Venetsian elokuvajuhlilla sekä usealla Golden Globe -palkinnolla.

Zhao saapui vastaanottamaan Oscareitaan ilman meikkiä, letit päässä ja lenkkarit jalassa (siirryt toiseen palveluun). Iltapuvun ja lenkkarit tosin oli suunnitellut muotitalo Hermés. Hänen asuvalinnalleen ja meikittömyydelleen vyöryi tukea naisilta ympäri maailmaa.

Chloé Zhao sai edellisestä elokuvastaan Nomadland (2020) kolme Oscar-palkintoa, joista yksi oli parhaan ohjaajan pysti. Kuva: Matt Petit / A.M.P.A.S. / Shutterstock / All Over Press

Nomadland kuvaa pakettiautossa asuvaa eläkeikäistä naista. Hän on monen muun amerikkalaisen lailla pudonnut heikkojen turvaverkkojen läpi ja päätynyt kiertämään maata matalapalkkaisen sesonkityön ja ilmaisten leirintäpaikkojen perässä.

Palkittu ja ylistetty Nomadland oli vasta kolmas 39-vuotiaan Zhaon ohjaama elokuva (siirryt toiseen palveluun). Hänen toinen ohjauksensa ja ensimmäinen pitkä elokuvansa, amerikan alkuperäiskansan pariin sijoittuva Songs My Brothers Taught Me, pääsi jo mukaan arvostetuille elokuvafestivaaleille.

Yleisö varmaankin odotti Zhaolta uutta koskettavaa ja yhteiskunnan ongelmapesäkkeitä sohaisevaa leffaa. Supersankarit tulivat kuitenkin väliin.

Eternals-supersankareilla on oma roolinsa tavallisten ihmisten joukossa. Kumail Nanjianin näyttelemä Kingo on siiviilissä Bollywood tähti. Kuva: Sophie Mutevelian

Megalomaanisen Marvel Studion elokuvien tiedetään olevan tarkoin säädeltyjä. Hahmojen, tarinoiden ja visuaalisuuden on istuttava Marvel-konseptiin.

Zhao korostaa saaneensa olla oman elokuvansa auteur, tekijä.

– Marvel palkkaa tunnetusti tiukkoja ohjaajia, joille ei noin vain kerrotakaan, mitä heidän tulisi tehdä. Kyllä minä ja muut ohjaajat osaamme tehdä päätökset ihan itse, Zhao näpäyttää etäyhteydellä järjestetyssä haastattelussa Ylelle.

– Tunnen monia huippukäsikirjoittajia, jotka työskentelevät Marvel Studioilla. Heillä on suunnaton palo kirjoittaa kiinnostavaa yksittäistä elokuvaa, mutta myös halu olla osa Marvel-maailmaa, sen omaa universumia. Juuri se tekee tästä työstä kiehtovaa.

Zhaon vähälukuisissa elokuvissa huomio kiinnittyy huimaan maisemakuvaukseen ja suurten taustakertomusten haltuunottoon. Näitä ominaisuuksia Marvel-koneisto on varmasti halunnut valjastaa myös Eternals-elokuvan tekoon.

Supersankaritkin hyötyvät joukkovoimasta

Eternals on Marvel-elokuva, jossa ei ole yhtä suurta sankaria, vaan kymmenen ikuisen joukko. Heillä kaikilla on erilaisia ominaisuuksia ja yhteistyö muutta heidät yhä vahvemmiksi.

Zhao vertaa Eternals-elokuvaa toiseen Marvel-saagaan kuuluvaan elokuvasarjaan, jossa toimitaan ryhmässä, Avengersiin.

– Avengers-elokuvissa hahmot esitellään yksilöinä ja sen jälkeen ne lyöttäytyvät yhteen. Eternalsissa ryhmä on ensin ja siitä alkaa piirtyä esiin keskenään hyvinkin erilaisia hahmoja, Zhao kertoo.

Zhaon mukaan on tärkeää, että näyttelijöitä valittaessa jokainen poimitaan mukaan omana itsenään ja persoonanaan. Ryhmähenki muodostuu paremmaksi, kun jokainen voi tuoda esiin omat vahvuutensa.

Deviaanit antavat merkkejä läsnäolostaan. Dane Whitman (Kit Harington) ja Sersi (Gemma Chan) aistivat vaaraa. Kuva: Marvel Studios / BACKGRID / AOP

Kymmenen ikuisen lisäksi elokuvassa esiintyy henkilö, joka näyttäytyy tavallisena historianopettajana. Marvel-faneille on alusta asti selvää, ettei opettaja ole se, miltä hän näyttää. Leffan lopussa on luvassa vihjeitä hahmon tulevasta roolista Eternals-elokuvan jatko-osissa.

Opettaja Dane Whitmania esittää Game of Thrones -sarjasta tuttu Kit Harington. Hänen roolinsa on olla tavallinen kaduntallaaja, joka joutuu keskelle hyvän ja pahan taistelua, tilanteissa, joissa omalta tyttöystävältä paljastuu yllättäviä supervoimia.

– Otin roolin haasteena. Siinä joutuu rakentamaan aika ison tarinan lyhyessä ajassa elokuvan alussa.

– Olen se ihminen näiden supersankareiden keskellä ja tarkoituksena on, että katsoja samaistuu hahmooni. Siksi halusin tehdä roolini keveällä otteella, Harington kertoo.

Kit Harington tunnetaan erityisesti roolistaan Jon Nietoksena yhdysvaltalaisessa televisiosarjassa Game of Thrones. Kuva: Luca Carlino / NurPhoto / Shutterstock / All Over Press

Harington on tottunut suuriin kohtauksiin, tunteisiin ja eeppiseen kerrontaan Game of Thrones -sarjassa. Siinä hänen roolinsa on Jon Nietos. Harrington kertoo nauttineensa saadessaan olla osa suurta tarinaa ja tarinaa varten luotua omaa maailmaa. Maailmaa, josta kuitenkin löytyy viittauksia siihen todellisuuteen, jossa me elämme.

– Se kaikki oli Game of Thronesissa todella kiehtovaa. Ajattelin, että voisin hyvinkin heittäytyä taas osaksi jotain tällaista uutta universumia, Harington sanoo.

Eternals-sankarit eivät voi estää ihmisten toilailuja

Chloé Zhao on kolmen maan kasvatti. Hän on syntynyt Kiinassa, Pekingissä ja käynyt koulua Englannissa. Myöhemmin Zhao opiskeli Yhdysvalloissa kansainvälistä politiikkaa ja sen jälkeen elokuva-alaa Tisch School of the Arts -yliopistossa New Yorkissa.

Makkari on Eternals-sankari, jonka supervoimiin kuuluu nopeus. Näyttelijä Lauren Ridloff on kuuro ja puhuu elokuvassa viittomakieltä. Kuva: Photo by Sophie Mutevelian

Ikuisiin kuuluu kymmenen erilaista, ihmisen kaltaista olentoa, jotka edustavat maan päällä erilaisia taustoja ja kulttuureja. Joukon kokoonsaattamista on paikoin jopa hengästyttävää seurata. Kymmenen tarinan yhteen nivominen valkokankaalla vie aikaa ja vaatii monen moista rytinää. Eternals-ryhmän monimuotoisuus ei kuitenkaan tunnu liian päälleliimatulta.

Yksi ikuisista puhuu viittomakieltä (Lauren Ridloff- Makkari), toinen on Bollywood-tähti (Kumail Nanjiani- Kingo), kolmas ei kasva aikuiseksi lainkaan (Lia McHugh- Sprite) ja neljäs on vähän rikki (Angelina Jolie- Thena).

Kymmenen Eternals-sankaria kokoontuu yhteen suojellakseen ihmisiä. Kuva: Courtesy of Marvel Studios

Ikuiset kiitävät ajassa ja paikassa. Elokuvassa ehditään käydä läpi ihmiskunnan kohtalonhetkiä Babylonin tuhosta Hiroshiman pommituksiin. Monta kertaa paikallaolleiden ikuisten tekee mieli puuttua ihmisten tuhoisiin ratkaisuihin, mutta heidän tehtävänsä on toisaalla. Puuttua ei saa, jotta ihmiskunta voisi kehittyä ja oppia virheistään.

Vaikka toimintakohtausia on riittämiin, elokuvan on sanottu arvottavan ihmisyyttä toiminnan kustannuksella. (siirryt toiseen palveluun)

– Olemme pystyneet ujuttamaan suureen kertomukseen pienempiä tarinoita. Ne voivat Marvel-elokuvassa tavoittaa satoja miljoonia katsojia.

– Tämän kaltainen tarinankerronta, jossa on elokuvan sisäinen maailma ja samaan aikaan suuri yhteinen kertomus, on haastavaa, mutta innostavaa, Zhao sanoo.

Eternals elokuvan budjetti on 200 miljoonaa dollaria eli melkein saman verran euroina. Se on hieman vähemmän kuin esimerkiksi Avengers-sarjan elokuvissa, mutta summa on suuri myös Hollywoodin mittakaavassa. Nomadland-elokuvan budjetti oli 5 miljoonaa.

