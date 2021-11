Poliisi haluaa mopomiiteistä virallisia tapahtumia, vetoaa hengenvaarallisiin tilanteisiin – Mopoilevien nuorten pj: Ei tule koskaan onnistumaan

Erityisen tärkeä on huolehtia osallistujien ja sivullisten turvallisuudesta, muistuttavat poliisi ja Tukes. Arkistokuva viime vuoden marraskuulta.

Poliisin ja Tukesin mukaan tilaisuuden järjestäjä on vastuussa viranomaisille ilmoittamisesta sekä turvallisuudesta. Spontaanisti ja puutteellisesti järjestetystä tilaisuudesta voi joutua vahingonkorvaus- ja jopa rikosvastuuseen.

Poliisi- sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes latasivat tiistaina nuorten mopomiittien järjestäjille kovat vaatimukset: Viranomaisten mukaan miitit ovat luvanvaraisia tapahtumia, jotka vaativat ilmoituksen poliisille ja turvallisuusjärjestelyt.

Mopoilevat nuoret -yhdistyksen puheenjohtaja Roni Suorela sanoo olevansa poliisin ja nuorten välissä ja ymmärtävänsä molempia.

Hän kuitenkin muistuttaa miittien spontaanista luonteesta ja siitä, että kokoontumisilla ei ole virallista järjestäjää.

– Jos tapahtuma virallistetaan, järjestelyt sen ympärillä ovat niin kovat, ettei se tule koskaan onnistumaan. Siitä tulee vain kuluja, Suorela sanoo.

Hän viittaa siihen, että paikalla olisi oltava muun muassa järjestyksenvalvonta, tarvittava määrä bajamajoja ja tapahtumalla turvallisuussuunnitelmat.

Tavallisimmin mopomiitti kuitenkin saa alkunsa niin, että joku ilmoittaa tapaamisesta sosiaalisessa mediassa ja muut tulevat lähtöpaikkaan. Tapahtumat toteutetaan siis samoin kuin vaikkapa kaljakellunta tai jenkkiautojen cruisingit.

Suorela: "Tukes vetää tässä nyt mopopoikia automiesten mukaan"

Viranomaisten tiukan linjan takana on huoli miittien turvallisuudesta (siirryt toiseen palveluun). Tietoon on tämän vuoden aikana tullut muutamia cruising- ja katuajotapahtumia sekä mopomiittejä, joissa on ollut vaarallista käyttäytymistä.

– Katuajotapahtumissa ja mopomiiteissä on ollut jopa hengenvaarallisia läheltä piti -tilanteita, jotka olisi voitu estää ennalta tilaisuuden huolellisemmalla suunnittelulla, sanoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio.

Ilmoitusvelvollisuus korostuu tapahtumissa, jotka järjestetään yleisillä teillä, sillä ne vaativat turvatoimia ja liikennejärjestelyitä.

Kallio muistuttaa, että pienikin ohjausvirhe ja suistuminen aiotulta uralta on aiheuttanut loukkaantumisia. Ne ovat tapahtuneet virallisten ratojen ja muiden turvallisten paikkojen ulkopuolella.

– Vaaratilanteisiin on yleensä liittynyt näyttämisen halu ja välinpitämättömyys omasta ja muiden turvallisuudesta, polisiitarkastaja Kallio sanoo.

Suorelan mukaan mopomiitit tapahtuvat kuitenkin pääosin poissa tieliikenteestä, jossa lähinnä ajetaan letkassa. Kikkailu tapahtuu parkkipaikalla, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Tattarisuolla suljettujen porttien sisällä tai Vantaan vauhtipuiston vieressä olevalla levikkeellä.

– Autoilijoiden miitit ovat ihan erilaisia. Heidän kokoontumisissaan on kiihdytyskisat. Mopomiittien ideana on ollut yhdessä ajaminen ja tapaaminen, ei niinkään kilpaileminen kuten autoilijoilla.

Hän muistuttaa myös ajopelien mittavasta nopeuserosta.

– Tukes vetää tässä nyt mopopoikia automiesten mukaan.

Sen Suorala kuitenkin myöntää, että mopomiittien idea on muuttunut viimeisen vuoden aikana ja niihin osallistuu yhä useammin mopolijoiden lisäksi kevytmoottoripyöräilijöitä ja aloittelevia motoristeja.

Osallistujakin voi joutua korvaus- ja rikosvastuuseen

Poliisi ja Tukes muistuttavat, että spontaanisti ja puutteellisesti järjestetystä tilaisuudesta voi joutua vahingonkorvaus- ja jopa rikosvastuuseen.

Lievimmillään tilaisuuden järjestäjä voi saada sakkorangaistuksen kokoontumisrikkomuksesta. Vastaavasti osallistujat voivat saada lievimmillään sakkoja tai liikennevirhemaksuja tieliikennelain vastaisesta menettelystä.

– Synkimmillään järjestäjän ja osallistujien loppuelämää voi varjostaa vakava loukkaantuminen tai jopa kuolemantapaukset. Miltä tuntuu, jos kaveri jää alle tai joku loukkaantuu tekojen seurauksena, kysyy ylitarkastaja Kari Koponen Tukesista.

Tukesin verkkosivuilta löytyy ohjeita järjestäjille, esimerkiksi kiihdytys- ja nopeusajotapahtumien turvallisuus -ohje (siirryt toiseen palveluun).

