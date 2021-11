Italia vaatii koronapassia työpaikoilla – apteekit täyttyvät testiin pyrkivistä, jopa miljoonan arvioidaan jääneen pois töistä

ROOMA Rooman Pigneton kaupunginosassa sijaitsevan apteekin edessä seisoo pyhäpäivänä alkuillasta noin viidenkymmenen metrin jono ihmisiä. Tunnelma on hermostunut, ja ihmiset väittelevät jonon paikoista.

Näky on ollut Italiassa tavallinen sen jälkeen kun koronapassia alettiin lokakuun puolivälissä vaatia myös työpaikalle pääsemiseksi.

Koronapassin saa ottamalla rokotuksen, sairastamalla koronataudin tai käymällä testissä. Rokottamattomia työntekijöitä on Italiassa eri arvioiden mukaan kolmesta (siirryt toiseen palveluun) neljään miljoonaa.

Moni on nyt alkanut (siirryt toiseen palveluun) käydä apteekissa testattavana useita kertoja viikossa.

Italian hallituksen mukaan koronapassin laajentaminen työpaikoille on tapa jatkaa yhteiskunnan avaamista. Tähtäimessä on myös rokotuskattavuuden lisääminen.

Tiukka politiikka herättää joissakin vastarintaa. Roomalaisen apteekin edustalla myös Ylen journalistit saavat siitä osansa.

Jonossa seisova nainen alkaa huutaa ja solvata toimittajia, ja eräs mies uhkaa usuttaa koiransa toimittajien päälle.

"Teemme jopa tuhat pikatestiä päivässä"

Sisällä apteekin omistaja Armando Sanasi kertoo, että koronapassin laajeneminen työpaikoille on aiheuttanut apteekkiin valtavan asiakasryntäyksen.

Apteekkari Armando Sanasi on palkannut lokakuussa yli puolet lisää henkilökuntaa, jotta apteekki pystyisi vastaamaan kasvaneeseen koronatestikysyntään. Kuva: Giorgio Casa

Apteekkariliitto on pyytänyt apteekeille lupaa saada tehdä testejä myös virallisten sulkemisaikojen jälkeen, ja Sanasi on yli kaksinkertaistanut testaushenkilökuntansa.

– Teemme 700-1 000 pikatestiä päivässä. Se on todella paljon enemmän kuin aiemmin, Sanasi sanoo.

Hänen mukaansa testattavien joukossa on kaikenlaisia ihmisiä rokotteeseen kriittisesti suhtautuvista niihin, jotka eivät esimerkiksi perussairauden takia voi ottaa rokotusta. Heille koronatestaus on Italiassa ilmaista. Muille pikatesti maksaa 15 euroa.

Sanasi pahoittelee, että tilanne aiheuttaa jonoja myös niille, jotka tulevat apteekkiin muille asioille.

– Saattaa kestää puoli tuntia, että asiakas pääsee sisään.

Ihmiset jonottivat apteekkiin Roomassa sunnuntaina 31. lokakuuta. Kuva: Giorgio Casa

Italian koronatilanne on pysynyt maltillisena. Viime viikkoina tartuntamäärät ovat nousseet. Jotkut arvelevat, että osasyynä olisivat koronapassin takia lisääntyneet koronatestit, joissa löytyy oireettomia tai vähäoireisia tartuntoja.

Hyllytettyjä työntekijöitä, väärennettyjä koronapasseja

Ennen työpaikoille laajentumista koronapassi on ollut Italiassa käytössä esimerkiksi ravintoloiden sisätiloissa, elokuvateattereissa ja museoissa. Syyskuusta lähtien passia on vaadittu pikajunissa.

Koronapassin tarkastus torinolaisessa pizzeriassa elokuussa. Kuva: Jessica Pasqualion / EPA

Jos työntekijä ei esitä koronapassia, hänet voidaan hyllyttää työstään ilman palkkaa ainakin loppuvuodeksi. Jos on työpaikalla ilman passia, työntekijää ja työnantajaa uhkaavat sakot.

La Repubblica -sanomalehti arvioi (siirryt toiseen palveluun), että jopa miljoona ihmistä on jäänyt pois työpaikaltaan koronapassipakon myötä. Tilastotietoa työstä hyllytetyistä ei toistaiseksi ole. Italialaismediat ovat kuitenkin raportoineet (siirryt toiseen palveluun) tapauksista. Ylen tiedossa on myös tapauksia, joissa työntekijät ovat passin takia vapaaehtoisesti irtisanoutuneet työpaikaltaan.

Passipakkoa ei voi kiertää jäämällä etätöihin. Ylen tiedossa on silti myös tapauksia, joissa rokottamaton työntekijä on jatkanut töitä kotona.

Sairauslomien määrä on noussut viime viikkoina aiemmasta. Perhelääkärit selittävät (siirryt toiseen palveluun) nousua flunssakauden alkamisella. Esimerkiksi Italian kuluttajien liitto Codacons on esittänyt (siirryt toiseen palveluun) epäilyksiä siitä, että moni passittomista olisi jäänyt sairauslomalle ilman syytä.

Maskejä käyttäviä kolulaisia oppitunnilla Erminio Franchetti -koulussa Torinossa. Kuva: Alessandro Di Marco / EPA

Italiassa liikkuu myös väärennettyjä koronapasseja. Lisäksi lääkäreitä on jäänyt kiinni, kun he ovat kirjoittaneet (siirryt toiseen palveluun) väärennettyjä todistuksia, jotka vapauttavat koronarokotteesta ja maskinkäytöstä terveydentilan takia.

Mielenosoituksia ja lakkoja

Koronapassin vastustajat ovat osoittaneet mieltä ympäri Italiaa kuukausia. Esimerkiksi Milanossa "No Green Pass" -mielenosoittajat ovat kokoontuneet viitenätoista (siirryt toiseen palveluun) lauantaina putkeen. Osallistujien määrä on vaihdellut sadoista yli kymmeneen tuhanteen.

Osa suhtautuu kriittisesti koronarokotteisiin, osa vastustaa koronapassia. Mukana on myös ääri-ideologioiden ja salaliittoteoria QAnonin (siirryt toiseen palveluun) kannattajia.

Poliisi on joutunut (siirryt toiseen palveluun) puuttumaan mielenosoituksiin. Esimerkiksi uusfasistijärjestö Forza Nuovan edustajia on pidätetty protestien äidyttyä väkivaltaisiksi. Myös toimittajia on uhkailtu protestien yhteydessä.

Poliisi hajottaa koronapassin vastaista mielenosoitusta Pohjois-Italian Triestessä lokakuussa. Kuva: Paolo Giovanni / EPA

Monet ammattiryhmät ovat osoittaneet (siirryt toiseen palveluun) mieltään koronapassia vastaan lakkoilemalla. Esimerkiksi Tristen kaupungin vajaasta tuhannesta satamatyöntekijöistä arviolta 40 prosenttia oli (siirryt toiseen palveluun) rokottamatta, kun koronapassin käyttö laajeni työpaikoille.

Rokotusmäärien nousu maltillista

Italiassa yli 12-vuotiaista täysin rokotettuja on (siirryt toiseen palveluun) tällä hetkellä 83 prosenttia. Hallituksen mukaan koronapassipolitiikka on osa pyrkimystä päästä 90 prosentin rokotuskattavuuteen.

Turvamies tarkistaa koronapasseja rautatieasemalla Napolissa. Kuva: Ciro Fusco / EPA

– On selvää, että koronapassin laajentaminen auttaa meitä edistämään rokotuskampanjaa, sanoi terveysministeri Roberto Speranza.

Passin tarkkaa vaikutusta rokotusmääriin on mahdotonta arvioida. Rokotusmäärät nousivat muutaman viikon ajan sen jälkeen, kun hallitus ilmoitti politiikan tiukentuvan.

Tilastoissa nähtiin toinen piikki juuri ennen kuin koronapassi tuli pakolliseksi työpaikoilla lokakuun puolivälissä.

Kokonaisuudessaan nousu jäi kuitenkin maltilliseksi, kertovat italialaismediat (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Analyysi: Koronapassi tai ulos työpaikalta – Italia pakottaa työntekijät rokottautumaan, seuraako muu Eurooppa perässä?

Italiassa vaaditaan koronapassia kaikilta työntekijöiltä – Ranskassa rokotukset pakollisia terveydenhoidossa